Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Украине к лету, но ценой многих смертей, - врач Амосова. ВИДЕО
Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".
"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сказала она.
Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.
"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", — сказала она.
Ранее иммунолог Вадим Аристов заявил, что в Украине будет еще не один карантин из-за коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
И как один умрем (здыхайте сами)
Хоть кто-то из этих шарлатанов такое предвидел?)
товаристч Сралин,ваше задание не выполнил,Навальный сбежал в Москву из клиники Шаритэ...
Сралин каже,кадзел ты полковник Исаев,не мог подсунуть ему Корону РАБссиянской Вампирии с Вирусом?
Весь Мир из трусов выпрыгивает, чтобы поскорее вакцинировать население, а у нас оно само как-то.
Тупые - выбирают президентом трусливого клоуна, и массово дохнут. Все правильно.
Шмендель ЗеГниды собирается торговать вакцыной
......
а Амосова похерила бизнес план Шмендель и Клована
......
К лету вакцину израсходовать не успеют!
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І лохи. Адже "лох нє мамонт, нє вимрєт".
До того ж, як євреям виживать без лохів? Якщо залишаться одні розумні євреї, - це буде катастрофа для людства! )))
"Бєз лохА і жизнь плохА".
Їх вже пора судити. Судом Лінча.
Это к лету?
Коллективный иммунитет без тотальной вакцинации (более 60% населения за два месяца) НЕВОЗМОЖЕН.
Так і не читав значення?
Фармацевт (Фармаколог) - молодший спеціаліст з середньою фармацевтичною освітою, працюючий в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості.
Таким чином, фармацевт навіть розробкою ліків НЕ займається!
А про епідеміологія і зовсім не має ніякої уяви.
ДОСІ ВЖЕ БРЕХАТИ - НЕМАЄ І НЕ БУЛО НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ГРИПОМ НА МЕЖІ ПОКАЗНИКІВ ТРИРІЧНІЙ ДАВНИНИ, АЛЕ ТЕПЕР ЛЮДИ ЗВДЯКИ ПАНИЦІ ІДУТЬ ХВОРІТИ У ЛІКАРНІ, А НЕ ПО ДОМАМ ЯК РАНІШЕ, А У ЛІКАРНЯХ
ЗАВДЯКИ "ЛІКУВАННЮ" БАГАТО НЕ ВЕРТАЮТЬСЯ ЖИВИМИ ЩЕ ПЛЮС БАГАТО ПОХИЛИХ ЛЮДЕЙ ПОМИРАЮТЬ ВІД ПАНІЧНОГО СТРАХУ ПЕРЕД "КОРОНОВІРУСОМ"
А НУ ЗНАТОК ПАНДЕМІЙ СКАЖИ ПРОФЕСОРСЬКУ ТАЙНУ
до лета 2 месяца, а коллективный иммунитет это 70% переболевших.
у нас всего случаев 1 650 000. + допустим бессимптомно раза в 3 больше. это 6 600 000 чел.
это даже не 20%.
или она думает, что мы все за месяц переболеем?