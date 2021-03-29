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Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Украине к лету, но ценой многих смертей, - врач Амосова. ВИДЕО

Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сказала она.

Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.

"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", — сказала она.

Ранее иммунолог Вадим Аристов заявил, что в Украине будет еще не один карантин из-за коронавируса.
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Топ комментарии
+16
А де там чемпіон, чому мовчить?
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29.03.2021 08:36
+11
Одни проффессоры околовсяческих наук и прогнозисты террористы ушатали весь шарик Земной...
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29.03.2021 08:35
+10
Мы все умрем! Но это не точно...
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29.03.2021 08:35
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Одни проффессоры околовсяческих наук и прогнозисты террористы ушатали весь шарик Земной...
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29.03.2021 08:35 Ответить
И один ЗЕчемпион по борьбе с коронавирусом...
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30.03.2021 00:27 Ответить
Мы все умрем! Но это не точно...
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29.03.2021 08:35 Ответить
И как один умрем в борьбе за это.
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29.03.2021 08:37 Ответить
Не за абстрактное "это", а конкретных людей: ахметова, беню. Выбрали клоуна? Сдохнете.
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29.03.2021 09:10 Ответить
Мы смело в бой пойдем (и мы за вами)
И как один умрем (здыхайте сами)
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29.03.2021 09:19 Ответить
Точно
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29.03.2021 08:47 Ответить
Та не! Эт точно!
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29.03.2021 14:13 Ответить
А де там чемпіон, чому мовчить?
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29.03.2021 08:36 Ответить
По білих доріжках бігає,спринтер.
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29.03.2021 08:48 Ответить
Кардиологу Амосовой надо помочь ....где там ведущие нейрохирурги,травматологи,урологи и прочие гинекологи...айда на симпозиум по данной проблемке...
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29.03.2021 08:38 Ответить
Не вижу, чем ее высказывания, хуже высказываний местных проФФессторов околачивающихся на всех форумах! Она хоть медицинское образование имеет! И кстати, что по факту вам не нравится в ее высказывании?! Как по мне она все правильно сказала. Не факт конечно, что это случится к лету и думаю это займет чуток больше времени. Но то, что коллективный иммунитет, у нас появится, не благодаря вакцинации - это 100% и да, кому то придется досрочно умереть!!!
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29.03.2021 10:20 Ответить
Для таких прогнозов нужно не медицинское образование, а математическое)
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29.03.2021 11:16 Ответить
Я программист и вполне согласен с ее прогнозами. Если что в программировании, вирусные алгоритмы используются почаще чем в самой математике и биологии, там и "генетические алгоритмы" предполагающие "мутации генома" с отсеиванием наиболее "приспособленных" потомков и обычное ветвление (что эквивалентно делению вирусов с условиями). Прогрессия налицо и условий ее окончания (кроме верхнего порога 45млн) не видно
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29.03.2021 11:34 Ответить
PS А диплом у меня был по "математическому моделированию" (правда не вирусов, а в экономикке)
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29.03.2021 11:36 Ответить
Если ты такой вумный, пачиму не спрогнозировал эпедемию коронавируса?
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29.03.2021 14:16 Ответить
Если бы я, такое мог спрогнозировать, то лучше бы спрогнозировал выигрыш в лотерею - задачи одного порядка, а выгоды со второй было бы больше
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29.03.2021 14:24 Ответить
А это вопрос к астрологам и прочим гадалкам)
Хоть кто-то из этих шарлатанов такое предвидел?)
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29.03.2021 20:26 Ответить
"Ну, какой із Катькі доктор..?" - Микола Амосов-тато
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29.03.2021 10:36 Ответить
Штирлиц звонит из Берлина Сралину...
товаристч Сралин,ваше задание не выполнил,Навальный сбежал в Москву из клиники Шаритэ...
Сралин каже,кадзел ты полковник Исаев,не мог подсунуть ему Корону РАБссиянской Вампирии с Вирусом?
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29.03.2021 08:43 Ответить
Дура
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29.03.2021 08:45 Ответить
Почему ты так решил, зедебил? Что в ее словах для тебя есть глупое? Если у нас в городе пациентов еше больными выписывают с больниц долечиваться дома, чтобы положить более тяжелых, т.к нет мест, то это не она "дура", а ты со своим идиотом-клоуном...
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29.03.2021 11:07 Ответить
Нина, Вы правы !!! Меня выписали с Александровской больницы (Октябрьской в Киеве) не сделав контрольный тест и рентген !!! Последствия...
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29.03.2021 11:23 Ответить
И без всякой вакцинации.
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29.03.2021 08:46 Ответить
Тада. У Украины свой неповторимый путь через боль и страдания.

Весь Мир из трусов выпрыгивает, чтобы поскорее вакцинировать население, а у нас оно само как-то.
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29.03.2021 08:59 Ответить
Умные люди выбирают умных правителей, и те действительно принимают отчаянные меры, чтобы вакцинировать избирателей.

Тупые - выбирают президентом трусливого клоуна, и массово дохнут. Все правильно.
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29.03.2021 09:09 Ответить
Да, с чумой то же самое: 9 из 10 умерли, зато у оставшихся прочный иммунитет.
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29.03.2021 09:02 Ответить
Какой коллективный? Откуда он возмется, что эта тетя говорит!? Даже вакцина не дает гарантий!
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29.03.2021 08:47 Ответить
Пілять, тупоголове, від масового захворювання! Масова вакцинація дозволяєте досягнути результату з мінімальними втратами, а зелені виродки вирішили пройти то найпростішим шляхом, поки всі масово не перехворіють. Правда, в цьому випадку будемо мати максимальні втрати. Але то херня, головне. щоб Степанову на нову курточку вистачило.
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29.03.2021 14:30 Ответить
В Германии может возникнуть скандал по поводу Масок которые оказались не стерильными...
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29.03.2021 08:49 Ответить
"Будет сумасшедшая заболеваемость": иммунолог Аристов спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине
Шмендель ЗеГниды собирается торговать вакцыной
......
а Амосова похерила бизнес план Шмендель и Клована
......
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29.03.2021 08:50 Ответить
шах и мат -а вы говорите что ***** не гений он все знал и посчитал что нефиг вакцинирование проводить а лучше великую стройку устроить
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29.03.2021 08:57 Ответить
Низзя к лету.
К лету вакцину израсходовать не успеют!
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29.03.2021 08:58 Ответить
жизнь имеет ценность, а не смерть. Правильнее так :Ценой многих жизней(((
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29.03.2021 09:00 Ответить
Ага...в Бразилии есть город, в котором 100% населеняи переболели Ковид-19...и у них все равно продолжают болеть снова и снова - по второму разу.
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29.03.2021 09:08 Ответить
Потому что появляются новые штаммы. Умный Израиль УЖЕ выделил деньги для финансирования покупки еще не существующих вакцин от еще не существующих штаммов. В итоге, скоро на Земле останутся одни евреи.
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29.03.2021 09:14 Ответить
скоро на Земле останутся одни евреи.

********
І лохи. Адже "лох нє мамонт, нє вимрєт".
До того ж, як євреям виживать без лохів? Якщо залишаться одні розумні євреї, - це буде катастрофа для людства! )))
"Бєз лохА і жизнь плохА".
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29.03.2021 12:32 Ответить
Мер Черновецький-Космонавт не прибирав сніг "бо все одно розтане". Такий же видатний прєзідєнт-клоун не вакцинує населення бо гроші на вакцину з ковідного фонду пустив на "велике крадійництво" на дорогах. А навіщо витрачати на людей? Все одно "всі рано чи пізно помруть", але так хоч гроші на рахунках залишаться... Гешефт, хуцпа і дегенеративна маячня - це сутність жидівської адміністрації.

Їх вже пора судити. Судом Лінча.
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29.03.2021 09:12 Ответить
Откуда тебе это знать? Причем тут кардиолог к вирусологии?
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29.03.2021 09:25 Ответить
За весной наступит лето, а потом опять зима. Все вокруг едят котлеты, только я сижу одна.
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29.03.2021 09:32 Ответить
Влада забрехалась и проворовалась и ей верят только буратины. Тесты это чтоб на здоровых выявлять ковид. А на их возражиния обьявлять их бессимптомными. И больных с орви которых сотни разновидностей записывать в ковид. Хотя изобретатель этих тестов устал повторять для диагностики они не годятся. Только для научных работ. У Хомо сапинес разума нет есть только навыки в том чем он занимается. Займитесь навыками сравнения может это поможет верующим в ковид вылечится.
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29.03.2021 10:20 Ответить
Лето уже было в прошлом году.
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29.03.2021 11:30 Ответить
Естественный иммунитет - это когда 70% населения переболеет.
Это к лету?
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29.03.2021 11:58 Ответить
Якщо коректно, - то,це коли 70 відсотків не здатні захворіти,.Будь,який інший набір слів - Лабуда
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29.03.2021 21:45 Ответить
А есть какой-то другой естественный способ, умник?
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30.03.2021 10:42 Ответить
Войовничому відповідь надасть природа й ковід
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30.03.2021 13:12 Ответить
Ця Амосова звичайний злочинець і корупціонер. Вона в долі і вірити їй не можна.
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29.03.2021 12:01 Ответить
Не був жодного дня на «карантині» по роботі і це в часи, коли в Україні показували репортажі як в НЙ екскаваторами риють ями для померлих від ковіду. За весь цей час так і не хворів. Ношу маску і мию руки. З 1 травня весь НЙ переходить на нормальний робочий графік-владі немає змісту тягнути цю «волинку» з карантинами при нульовій статистиці вже декілька місяців. Республіканці, між іншим, через суди вимагають відкрити засекречену статистику по ковіду. Буде дуже цікаво.
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29.03.2021 12:07 Ответить
Не сразу расшифровал НЙ- думал -наш ***&нарий
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29.03.2021 12:16 Ответить
В чомусь ви праві)
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29.03.2021 13:38 Ответить
Мию руки, ношу маску, перехворіла і вся моя сім'я теж, крім невістки з малесеньким онуком. Брат перехворів легко пів року тому, а недавно йому ставили стенти, був передінфарктний стан. Він 46 річний здоровий чоловік, займається в спортзалі і плаває в басейні.
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29.03.2021 20:10 Ответить
Вранье.
Коллективный иммунитет без тотальной вакцинации (более 60% населения за два месяца) НЕВОЗМОЖЕН.
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29.03.2021 12:57 Ответить
Це висновок фармацевтів?
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29.03.2021 17:25 Ответить
З початку піди і подивись у словнику значення слова "фармацевт" і чим він відрізняеться від "епідеміолог", а потім і питання задавай.
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29.03.2021 21:20 Ответить
Та ти шо. Ти навіть суті не зрозумів. Бо не здатний усвідомити, що ситуацією в світі керують зараз саме фармацевти.
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29.03.2021 21:25 Ответить
Чому, чим людина дурніша - тим вона більш уперта у своєї дурості?
Так і не читав значення?
Фармацевт (Фармаколог) - молодший спеціаліст з середньою фармацевтичною освітою, працюючий в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості.

Таким чином, фармацевт навіть розробкою ліків НЕ займається!
А про епідеміологія і зовсім не має ніякої уяви.
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29.03.2021 23:16 Ответить
70%, вакцинованих,це - лише необхідна й бажана умова. На випадок ,якщо ковід погодиться
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29.03.2021 21:49 Ответить
Етот врач прославилась взятками и корупцией
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29.03.2021 12:57 Ответить
Вчора їхав автобусом з кінцевої дачного кооператива. Автобус повний. Казалося б там взагалі вже нікого живого не повинно бути. Бо зажопінськ, глина і води не має, а вони їдуть і всі живі і це "пандемія"..... Смертність аж кожен 10-й з тих кому за 70, при тому, що дивно як вони в нас до 70-ти доживають. Кожен 10!, де і так на рахунку кожен день не залежно чи з короною чи без. Потім до жінки в магазин місяців три ходив один притрушений в масці, перчатках кіпішував про дистанцію і про серйозність ситуації, а це заходить на минулій неділі , вічливий такий, в гіпсу, морда синя, ледь ротом повертає, про коронавірус і не згадує, питають що з вами сталося, а він аварія в нього чи він лоб лоб влетіли, але живий, та з пандемією його різко отпустило. Люди, коронавірус дає найбільші ускладнення на голову і на кешені.
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29.03.2021 13:07 Ответить
Не один такий невіруючий уже помер.
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29.03.2021 20:12 Ответить
А ще быльше віруючих.....
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29.03.2021 20:30 Ответить
правильно, не один, тобто жодного
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29.03.2021 21:25 Ответить
Слухати цю корупціонерку і пристосуванку - таке собі задоволення.
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29.03.2021 13:25 Ответить
Нахрена Цензор взагалі цитує ту мафіозницю?
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29.03.2021 13:28 Ответить
"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки - это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сказала она. Источник: https://censor.net/ru/v3256113

ДОСІ ВЖЕ БРЕХАТИ - НЕМАЄ І НЕ БУЛО НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ГРИПОМ НА МЕЖІ ПОКАЗНИКІВ ТРИРІЧНІЙ ДАВНИНИ, АЛЕ ТЕПЕР ЛЮДИ ЗВДЯКИ ПАНИЦІ ІДУТЬ ХВОРІТИ У ЛІКАРНІ, А НЕ ПО ДОМАМ ЯК РАНІШЕ, А У ЛІКАРНЯХ

ЗАВДЯКИ "ЛІКУВАННЮ" БАГАТО НЕ ВЕРТАЮТЬСЯ ЖИВИМИ ЩЕ ПЛЮС БАГАТО ПОХИЛИХ ЛЮДЕЙ ПОМИРАЮТЬ ВІД ПАНІЧНОГО СТРАХУ ПЕРЕД "КОРОНОВІРУСОМ"
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29.03.2021 14:58 Ответить
ДЕБІЛ, А ЧИМ ГРИП ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД КОРОНОВІРУСУ ?
А НУ ЗНАТОК ПАНДЕМІЙ СКАЖИ ПРОФЕСОРСЬКУ ТАЙНУ
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29.03.2021 23:39 Ответить
Колективний імунітет до COVID-19 сформується в Україні до літа, але ціною багатьох смертей, - лікарка Амосова - Цензор.НЕТ 5587
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29.03.2021 15:32 Ответить
А говорили, что Супрун доктор-смерть, тогда это кто?
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29.03.2021 16:50 Ответить
невменяемая какая-то.
до лета 2 месяца, а коллективный иммунитет это 70% переболевших.
у нас всего случаев 1 650 000. + допустим бессимптомно раза в 3 больше. это 6 600 000 чел.
это даже не 20%.
или она думает, что мы все за месяц переболеем?
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29.03.2021 18:53 Ответить
Не рахуєте тих, що не звертались до лікарів.
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29.03.2021 20:20 Ответить
З таким,же успіхом патякати може Сантехнік,або чоботар
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29.03.2021 21:50 Ответить
Некоторые публичные засранцы ржут с блюдущих карантин. Люди не глупые (по идее) и то прикалываются. А в голове народа гуляет ураган, там "маски фигня, ковид это грипп". Потому вымрут многие. Но не сразу, еще дофига сдохнут от последствий через годы. Почему такой массовый идиотизм? Фиг знает, но только 34% готовы прививаться. Подразумевается что 66% хотят заболеть и умереть. Суицид?
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29.03.2021 23:21 Ответить
 
 