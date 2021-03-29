Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Украине к лету, но ценой многих смертей, - врач Амосова. ВИДЕО

Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сказала она.

Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.

"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", — сказала она.

Ранее иммунолог Вадим Аристов заявил, что в Украине будет еще не один карантин из-за коронавируса.