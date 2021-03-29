РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12721 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 499 12
карантин (16728) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе

По состоянию на утро 29 марта в мире зарегистрировали 486 724 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 799 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 127 776 580 случаев инфицирования, из них 486 724 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 796 169 человек, из них 6 799 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 102,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Татьяна Голикова месяц назад говорила,что РАБссия впереди планеты Фсей по дохлякам...,что данные тщательно скрываются Мавзолейными Хмырями...,ну это типа при Сралине погибло 7 миллионов солдат Красной армии,после 1953 года,когда Мудак подох, при Ельцине уже 25 миллионов
показать весь комментарий
29.03.2021 08:57
+1
По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе - Цензор.НЕТ 1089
показать весь комментарий
29.03.2021 08:50
+1
НА РАБссии за полгода дохляков нет,от слова совсем....жрут Боярышник и Метадон килограммами и литрами...
показать весь комментарий
29.03.2021 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе - Цензор.НЕТ 1089
показать весь комментарий
29.03.2021 08:50 Ответить
Бери вище. Галактіческага машштабу.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:05 Ответить
НА РАБссии за полгода дохляков нет,от слова совсем....жрут Боярышник и Метадон килограммами и литрами...
показать весь комментарий
29.03.2021 08:52 Ответить
Ну хоть тут мы в лидерах
показать весь комментарий
29.03.2021 08:52 Ответить
Татьяна Голикова месяц назад говорила,что РАБссия впереди планеты Фсей по дохлякам...,что данные тщательно скрываются Мавзолейными Хмырями...,ну это типа при Сралине погибло 7 миллионов солдат Красной армии,после 1953 года,когда Мудак подох, при Ельцине уже 25 миллионов
показать весь комментарий
29.03.2021 08:57 Ответить
а в 2019 году при Путине в докладе на заседании Госудмы объявили, что совокупные людские потери в СССР за период войны 1941-45 гг составили 41 миллион 700 тысяч человек...
показать весь комментарий
29.03.2021 09:05 Ответить
Це і є папріколу.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:07 Ответить
это нормально, когда одни на свадьбу едут, другие в горы покататься на лыжах, третьи - обязательно должны в самом киеве в кафешку пойти савецкого киселя попить, бо, как оказывается не только при совке пломбир был самый лучший, но и кисель в пачках тоже,.....
показать весь комментарий
29.03.2021 09:06 Ответить
До речі дітвора той кисіль гризла і їла. Смачно.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:09 Ответить
так от та дітвора виросла і щас без того кіселя жисті по виходних не представляє, тепер вже разом з своїми дітьми.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:14 Ответить
 
 