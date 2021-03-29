Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 127,7 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 9-е место в мире и 5-е в Европе
По состоянию на утро 29 марта в мире зарегистрировали 486 724 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 799 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 127 776 580 случаев инфицирования, из них 486 724 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 796 169 человек, из них 6 799 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 102,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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