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бизнес (1586) льготы (517) Пенсионный фонд (432) Министерство социальной политики (877) Лазебная Марина (141)

В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная

В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная

В Министерстве социальной политики рассказали, что в прошлом году Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам. Для них, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Кроме того, по ее словам, освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты засчитали им в страховой стаж.

"Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", - сообщила она.

Лазебная отметила, что поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.

"Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лазебная разработала систему, по которой дефицит ПФ расти не будет, а пенсии увеличатся до 7 тыс. грн, - ОП

Напомним, украинская власть решила возобновить компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина.

Основные условия компенсации за карантин прописаны в законопроекте, который Верховная рада рассмотрит 30 марта.
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Топ комментарии
+9
Не "из-за" ФОПа, а из за воровства чиновников из казны !!!
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29.03.2021 09:03
+9
и че опять фопы виноваты? вы себе зарплаты и премии заоблочные взвинтили а виноват кто то!? вы не окуели?
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29.03.2021 09:06
+8
Из за действий власти ФОПы потеряли 2 трлн.грн. выручки.
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29.03.2021 09:10
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В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 8665
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29.03.2021 09:00 Ответить
А из-за Бени сколько недополучили не хотите посчитать и назвать цифру?
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29.03.2021 09:01 Ответить
а перерастраты нету на содержание 450 козлов и их заместителей и партий. ???
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29.03.2021 09:02 Ответить
Не "из-за" ФОПа, а из за воровства чиновников из казны !!!
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29.03.2021 09:03 Ответить
Ура!
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29.03.2021 09:03 Ответить
и че опять фопы виноваты? вы себе зарплаты и премии заоблочные взвинтили а виноват кто то!? вы не окуели?
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29.03.2021 09:06 Ответить
Шо ни начальник, чинуша - зряплата по 1-1,5 миллиона в МЕСЯЦ...
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29.03.2021 09:09 Ответить
Из за действий власти ФОПы потеряли 2 трлн.грн. выручки.
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29.03.2021 09:10 Ответить
Опять Фопы виноваты?
А может вас тварей вместе с гетманцевым на эшафот отправить и все станет получше?
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29.03.2021 09:13 Ответить
сделайте аудит пенсионного фонда и на "обнаруженные" излишки сможете облететь Луну трижды.
Враги народа, лицемеры!
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29.03.2021 09:13 Ответить
Смотря какие ФОПы. Если он производит продукт/услугу, то это один вопрос, а если торгаш - то другой. В любом случае они платят меньше, чем наемный работник. А это несправедливо!
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29.03.2021 09:18 Ответить
Так так.

Ковидный фонд ЗЕляди растащили.
Пришла очередь опустошить на ЗЕленые хотелки пенсофонд.

Никого ведь не смущало, что за счет Ковидного фонда ЗЕляди дороги асфальтируют, а за счет Пенсофонда ФОПам отступные за карантин выплачивают.

Ну так получайте вслед за никчемной молодостью нищую старость.
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29.03.2021 09:19 Ответить
та да...верим верим...это фопы обирают пенсионный фонд....а не игорьвалеричтаренаьлеонидич которые туда недоплачивают
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29.03.2021 09:24 Ответить
Так бы фопы закрылись, и вы бы с них нех не поимели. Ближайшие несколько лет. Если сделали льготу, то это не значит, что не до получили 4 млрд. И переводить стрелки. Министр соцполитики несёт бред, потому что малограммотная и зелёная
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29.03.2021 09:26 Ответить
Больше лохдаунов и карантином так вообще йух будете сосать
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29.03.2021 09:33 Ответить
Прикол в том, что в прошлом году ФОПам было выплачено по 8тыс далеко не всем, на общую сумму 1,2 млрд грн... а где делись остальные 2,8 млрд грн?
Теперь ясно к чему зеленский устроил это всё, с одной стороны рейтинг поднять, с другой стороны намарадёрить себе в офшор 2,8 млрд на ровном месте..
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29.03.2021 09:41 Ответить
Не через ФОПів, а через владних "проФФесіоналів" та ВАЗеленського, на чолі з дерьмаком.
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29.03.2021 10:08 Ответить
Души ФОПов!
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29.03.2021 10:18 Ответить
Ну дааа, а "велике крадівництво" Зе-наркомана и слуг тут совершенно не при чем!
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29.03.2021 10:32 Ответить
А судьи с НКРС как бы ни прм чём.
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29.03.2021 10:35 Ответить
А сколько млрд. грн. ПФУ не дополучил от предприятий ордл за 7 лет, в то время когда пенсии пенсам ордло выплачиваются исправно, это кто-то подсчитал?
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29.03.2021 10:53 Ответить
В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам

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А сколько Пенсионный фонд недополучил из-за льгот олигархам?
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29.03.2021 11:19 Ответить
Единый социальный взнос - узаконенный грабёж
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29.03.2021 11:48 Ответить
У зв"язку з карантином - працювати не можна !

Але Пенсійний фонд - треба кормити ?
+ орендна плата за приміщення ...
А як ще можна трактувати заголовок цієї статті
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29.03.2021 11:51 Ответить
 
 