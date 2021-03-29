В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная
В Министерстве социальной политики рассказали, что в прошлом году Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам. Для них, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.
Кроме того, по ее словам, освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты засчитали им в страховой стаж.
"Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", - сообщила она.
Лазебная отметила, что поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.
"Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах", - добавила она.
Напомним, украинская власть решила возобновить компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина.
Основные условия компенсации за карантин прописаны в законопроекте, который Верховная рада рассмотрит 30 марта.
Пожалуйста, подождите...
А может вас тварей вместе с гетманцевым на эшафот отправить и все станет получше?
Враги народа, лицемеры!
Ковидный фонд ЗЕляди растащили.
Пришла очередь опустошить на ЗЕленые хотелки пенсофонд.
Никого ведь не смущало, что за счет Ковидного фонда ЗЕляди дороги асфальтируют, а за счет Пенсофонда ФОПам отступные за карантин выплачивают.
Ну так получайте вслед за никчемной молодостью нищую старость.
Теперь ясно к чему зеленский устроил это всё, с одной стороны рейтинг поднять, с другой стороны намарадёрить себе в офшор 2,8 млрд на ровном месте..
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А сколько Пенсионный фонд недополучил из-за льгот олигархам?
Але Пенсійний фонд - треба кормити ?
+ орендна плата за приміщення ...
А як ще можна трактувати заголовок цієї статті