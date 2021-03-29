Вирастюк и Шевченко заявили о своей победе на довыборах в Раду в 87-м округе

Штаб "слуги народа" Василия Вирастюка заявляет о победе их кандидата на довыборах в парламент в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Также о своей победе на данном округе заявил представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

"Слуги народа" публично заявили о победе своего выдвиженца Вирастюка на довыборах в Раду, а кандидат Шевченко сообщил, что победил он. В заявлении пропрезидентской политсилы говорится, что ее представители провели параллельный подсчет голосов в 87-ом округе (Ивано-Франковская область). Итог - победа Василия Вирастюка. Диаметрально противоположную информацию огласил кандидат Александр Шевченко. Он поблагодарил ивано-франковского мэра Руслана Марцинкива за признание его победы. Так, по данным градоначальника, Шевченко выиграл с преимуществом в 167 голосов", - говорится в сообщении.

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