РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11015 посетителей онлайн
Новости
18 924 55
больница (1409) отравление (1446) россия (92999) Навальный (855)

Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

Именно в эту больницу в августе прошлого года доставили в бессознательном состоянии Алексея Навального. Соратники оппозиционера до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины произошедшего с Навальным, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.

Сообщается, что врач Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его уход "невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества".

За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Ранее ещё один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы

Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член "Единой России" Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мараховский в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.

Позже Мураховский был назначен главой регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.

17 марта США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Этот инсульт никого не щадит, операторам БУКа, который на Донбасе Боинг сбил, он ещё и дырки в голове сделал...
показать весь комментарий
29.03.2021 09:19
+22
Он слишком много знал?
показать весь комментарий
29.03.2021 09:15
+20
Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт - Цензор.НЕТ 3331
показать весь комментарий
29.03.2021 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он слишком много знал?
показать весь комментарий
29.03.2021 09:15 Ответить
Его там не было!
показать весь комментарий
29.03.2021 09:18 Ответить
Слишком усердно лечил, тромб не выдержал, слетел и закупорил сосуд...Ничего, зато будет другим наука на Расее, чтобы не сильно напрягались при лечении
показать весь комментарий
29.03.2021 10:12 Ответить
Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт - Цензор.НЕТ 3331
показать весь комментарий
29.03.2021 09:15 Ответить
А неофициальная причина - лишний свидетель.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:17 Ответить
имхо, им просто надо было кого-то убить, чтобы навыки не забывались, это ж казламордые живодеры
показать весь комментарий
29.03.2021 09:20 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1406763913009027&set=p.1406763913009027&type=3&av=100010262946037&eav=AfZFIkk0xhSfPhkbmyoB8a5S_1NRVndFbdvtDqT8lqxX5biEomXS_UQIDrbmFddIhtQ&__cft__[0]=***********************************************-Cc95NRDmqJpq-ShwxYoic-uZcVhNOzuTvd48PmtP3ml814WblhD1ddwhMQcgu5JkTKYwRQAaw-evkgBDcl6CqSSiDTUuCMci4mRSx42UuAvJ4CIz5hZSj4HQkC_GYWk1HG9CVMnCoLSgIRK0Z_o&__tn__=R]-R Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт - Цензор.НЕТ 2972 .
показать весь комментарий
29.03.2021 09:18 Ответить
Этот инсульт никого не щадит, операторам БУКа, который на Донбасе Боинг сбил, он ещё и дырки в голове сделал...
показать весь комментарий
29.03.2021 09:19 Ответить
дырки это осложнение от ковида
показать весь комментарий
29.03.2021 09:20 Ответить
Зараз біл гейтс прибіжить і тебе забанить
показать весь комментарий
29.03.2021 09:50 Ответить
куда там, він у власному ПЗ дірки забинити не може)))
показать весь комментарий
29.03.2021 11:39 Ответить
цена крепостного холопа нарасии
показать весь комментарий
29.03.2021 09:20 Ответить
Зайві свідки ***** не потрібні.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:23 Ответить
Может бутербродом отравился?
показать весь комментарий
29.03.2021 09:24 Ответить
...ПОДАВИВСЯ.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:31 Ответить
А ведь должен был жить вечно.
Инсульт молодеет.
"Статистика гласит, что после 55 лет риск развития инсульта резко увеличивается. Более того, риск удваивается каждые следующие 10 лет"
показать весь комментарий
29.03.2021 09:28 Ответить
Вечно? Как ваше *****?
показать весь комментарий
29.03.2021 10:11 Ответить
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 3617
показать весь комментарий
29.03.2021 10:15 Ответить
Навальний приносить нещастя??!
показать весь комментарий
29.03.2021 09:28 Ответить
Цей лікар совістю не сторгував. За це його і поміняли тоді на іншого, продажного, який дав брехливий діагноз, але такий, як був комусь треба. Людина залишилась порядною, хоч це і вартувало йому життя. А Навальний робить проблеми своєю принциповістю найперше самому собі. Він зараз в умовах пекла знаходиться. І знав про це, коли повертавсь в Рашу. Тому його вже тільки за це можна поважати, який він там не українофоб.
показать весь комментарий
29.03.2021 10:06 Ответить
Следующим будет пилот. Не исключено, что для его "зачистки" кремлевскому ху#лу может понадобится завалить целый самолет с росиянскими пассажирами.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:30 Ответить
Интересно, а на Расии кто ни будь обрисовал картину убийств своих соотечественников от руки кремлёвского Фюрера за всё время правления? думаю кладбище будет очень большое. как его только Земля держит?
показать весь комментарий
29.03.2021 09:30 Ответить
А почему Вас инресует только РФ и только с начала 2000-х?
Не желаете поинтересоваться, сколько "скоропостижно скончалось" директоров предприятий на всем постсоветском (тогда советском) пространстве начиная с конца 80-х, когда СССР готовили к сдаче?
Судьба Щербицкого Вас не интересует?

Ключевая фраза: " именно Щербицкого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Леонид Брежнев видел своим преемником":

"16 февраля 1990 года - через 5 месяцев после отставки и за день до своего 72-летия - Владимир Щербицкий умер. Согласно официальной версии, причиной тому послужило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F воспаление лёгких , хотя многие близкие к политику люди говорили о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] (17 февраля он должен был давать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F свидетельские показания в Верховном Совете УССР о событиях, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС). Похоронен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5 Байковом кладбище в Киеве.
По мнению некоторых членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро ЦК КПСС (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гришина и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Капитонова ), а также бывшего председателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 КГБ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталия Федорчука , именно Щербицкого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Леонид Брежнев видел своим преемником" (Википедия)
показать весь комментарий
29.03.2021 09:36 Ответить
Та Брєжнєв багато кого бачив наступниками... Наприклад, Машерова, якому ДТП влаштували!
показать весь комментарий
29.03.2021 09:42 Ответить
Все верно, всех конкурентов убрали, Горбачеву дорога была открыта.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:48 Ответить
Щербицкий действительно болел очень. Курил как паравоз. В Фиофанию поступил с тяжелым воспалением легких...
показать весь комментарий
29.03.2021 10:28 Ответить
- НОВІЧОК !!!???
- НЕ ДУМАЮ.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:30 Ответить
Наслідки його.)))
показать весь комментарий
29.03.2021 10:04 Ответить
мали добити в лікарні своєю "бездіяльністю", але напевно Агишев не кацап козломордий, і не зрозумів що від нього хоче КГБ.
показать весь комментарий
29.03.2021 10:12 Ответить
"Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт."
Источник: https://censor.net/ru/n3256120

Напоминаю, что пенсионный возраст для мужчин в РФ - это 65 лет.
И это не предел.
Ходят слухи, что соседи, несмотря на сокращение продолжительности жизни (были официальные цифры за прошлый год) планируют поднять пенсионный возраст еще, вероятно, за возраст дожития.
А эти *бланы российские все "бЕндеровцев" ловят в кисельвизоре.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:32 Ответить
Кпцап - ідіот, Сєр, що ви чекали від їх?
показать весь комментарий
29.03.2021 09:49 Ответить
Цей ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, який звільнився, на жаль, теж помре невдовзі через серцевий напад, хотів би я помилятися, звісно. Така ціна співробітництва з каральними органами репресовної держави, та порушення клятви Гіппократа. Це також попередження для всіх українських лікарів - які б незаконні накази не давала вам адміністрація Зеленскього, будьте солідарними, негайно надавайте таким фактам розголос та ні в якому разі не виконуйте злочинні накази.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:32 Ответить
- Винни, а почему Пятачок умер?
- Грибами отравился.
- А рыло почему такое синее?
- Есть не хотел.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:38 Ответить
Наверное тоже обеззараживал трусы пациента.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:41 Ответить
Скоріш за все він просто вмер. Що він такого міг знати? Якщо дійсно якась загроза була то пів лікарні б завалили й навального теж. Та й в лікарні Германії теж з новічком по лікарях потрібно було пройтись.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:45 Ответить
Навальний помер там у лікарні. До Німеччини передали вже "куклу", тепер зачищають свідків. Готує кдб-фсб "нового" "лучшєЧємТот" президента для рабсіян.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:47 Ответить
Свидетели долго не живут
показать весь комментарий
29.03.2021 09:49 Ответить
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 8851
показать весь комментарий
29.03.2021 09:52 Ответить
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 1100
показать весь комментарий
29.03.2021 21:32 Ответить
Типова ситуація, як з генералом Воробьовим, який дав наказ через голову Муженка і Порошенка виходити з Дебальцевського "неказана". Цим він врятував їм життя, хоч і загинуло в цьому "плановому" виході до 200 бійців. Тим не меньш розгрому, як в Іловайську, не сталось. Через рік людина, що ніколи не скаржилась на серце, помер від серцевої недостатності. Так само і пілот штурмовика, який в Іловайську робив рейди в стан росіян. Наша влада наскрізь просякнута фсбшньою не меньше, ніж у Раші.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:57 Ответить
дурнику той пілот займав керівну посаду і підписував документи з розтратами коштів(ну просто прикривались героєм), не витримав такого і вчинив самогубство, значить чесна людина був, а не тварь якій пофіг на все, бо головне нажитись тут і зараз.
На рахунок останнього речення повністю згідний, і один з головних агентів це ***** яка з ****** хіхікала до відсидки де "галадала" )
показать весь комментарий
29.03.2021 10:18 Ответить
Ну так "кремлівської зозулі" у владі нема вже 11 років. Що ж ти не танцюєш на радощах? Чому ж шпигуни так само у владі? Чому країна в дупі? Чому ти платиш за комірне в 20 більше, а зарплатня вдвічі меньша, ніж за "зазулі" була? Може ти просто дебіл абинеюльканий?
показать весь комментарий
29.03.2021 10:40 Ответить
дурнику ВОНА не була фізично у владі тільки коли у колонії сиділа )). Ще скажи що БЮТ заборонений як компартія.....
Ти ж йолоп тут постійно розписуєш що БЮТ перемогла на місцевих виборах, а це що не ВЛАДА ?? У ВР теж наче Юлівщина представлена.
Хоча навіщо я упоротому боту, чи просто ідіоту щось розписую
показать весь комментарий
29.03.2021 11:06 Ответить
Новичкисты спутничком вакцинировали=)
показать весь комментарий
29.03.2021 10:08 Ответить
навальный бутерброд вернулся на родину
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 7827
показать весь комментарий
29.03.2021 10:17 Ответить
и как там в россии ? как водочка ?
Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт - Цензор.НЕТ 2906
показать весь комментарий
29.03.2021 10:24 Ответить
Труси треба відправити на дослідження...
показать весь комментарий
29.03.2021 10:19 Ответить
Главная ошибка врача - не член ЕР!
показать весь комментарий
29.03.2021 10:38 Ответить
що новічок животворящій робить...
показать весь комментарий
29.03.2021 10:57 Ответить
Умрут все, кто помог навальному.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:00 Ответить
этот, возможно, сам умер, а предыдущий точно отравлен.
показать весь комментарий
29.03.2021 21:23 Ответить
 
 