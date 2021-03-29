Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

Именно в эту больницу в августе прошлого года доставили в бессознательном состоянии Алексея Навального. Соратники оппозиционера до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины произошедшего с Навальным, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.

Сообщается, что врач Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его уход "невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества".

За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Ранее ещё один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".

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Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член "Единой России" Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мараховский в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.

Позже Мураховский был назначен главой регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.

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