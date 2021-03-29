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Выплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная

Выплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная

Министерство социальной политики думает над тем, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем пенсии людям. Сейчас в страховой стаж засчитывается получение пособий по частичной безработицы из-за карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила министр Марина Лазебная.

Она отметила, что до июня 2021 года физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).

"Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения всех пособий по частичной безработице во время пандемии мы засчитываем в страховой стаж. Кроме того, люди смогут доходы в период локдауна исключить при начислении пенсии, если они были низкие, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз", - сообщила Лазебная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прошлом году Пенсионный фонд недополучил около 4 млрд гривен из-за льгот ФОПам, - министр соцполитики Лазебная

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не должны повлиять на размер пенсий в будущем.......
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29.03.2021 09:45 Ответить
на депутатские пенсии не повлияет - это уж точно!)))
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29.03.2021 09:49 Ответить
Солидарная пенсионная система - это лохотрон
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29.03.2021 09:54 Ответить
переклад: шиш вам, а не пенсії...
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29.03.2021 09:54 Ответить
Вранье. Всем предпринимателям засчитали не 1 год, а 8 месяцев в стаж. По крайней мере на сегодняшний день.
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29.03.2021 10:03 Ответить
Это обездоленным , малоимущим ограничили зарплату до несчастных 47 тысяч . Это их успокаивают , что государство обберёт миллионы пенсионеров , а им всё равно заплатит честно наворованное?
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29.03.2021 10:06 Ответить
 
 