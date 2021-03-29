Садовый призвал к диалогу по ситуации с протестом под ОП 20 марта: "Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека"
Мэр Львова призвал украинские власти, политические силы и общественных активистов к диалогу относительно судебной реформы и ситуации с протестами, вызванными приговорами судов по резонансным делам.
Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Прошла неделя после пикета на Банковой. Чиновники, активисты, уже даже раскрашенные двери были на прямом эфире. За эту неделю я увидел все, кроме диалога. Чтобы сформировать свою позицию, я всегда пытаюсь спроектировать ситуацию на себя и своих близких. И что получилось на этот раз? На месте тех, кого Арестович называет политическими заключенными, могу оказаться я, мои близкие, или еще хуже - наши дети. Я не против, чтобы виновные в преступлениях были наказаны. Но давайте сначала доказывать вину, а потом забирать у людей дни и годы их жизни. Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека. И неважно, что это за дверь. Кажется она ведет нас не туда", - заявил Садовый.
"Не хочу, чтобы это сообщение было просто маслом в огонь. Этого достаточно. Давайте выйдем на диалог! Я готов обеспечить во Львове качественную площадку для встречи представителей всех сторон. Нам надо поговорить. Единственное условие - разговор должен состояться в закрытом режиме, без камер. Мои контакты у вас есть.Жду ответа", - призвал мэр Львова.
Ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное производство, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
Пожалуйста, подождите...
група у фейсбук https://www.facebook.com/groups/360937008109104/ СКОРУМПОВАНЕ МІСТО ЛЬВІВ. -І ЕТО ФСЬО О НЬОМ !
Хорошо.
Я тебе скажу то же самое, но без "сам".
Полегчало?
.Є у нього такий талант......
БАБЛО ПРИМИРЯЄ
По-перше, завданням було дискредитувати активістів і поки що це вдається. Спаленою табличкою переймається реально більше народу, ніж, скажімо, зґвалтуванням у відділку в Кагарлику. Тому що Кагарлик - це одна людина, а табличка - це цілий інститут президентства і взагалі як ви смієте.
Це дуже сумний медійний наслідок, але він цілком закономірний.
Закономірний тому що Аваков - не Захарченко. Аваков дуже добре знає помилки влади Овоча на Майдані та просто їх не повторює. Ніхто й не пробує створити медіакартинку, в якій існують злі активісти і добрі космонавти, котрі намагаються їх втихомирити (на цю маячню не ведеться ніхто крім людей, у крові яких досі циркулює найсмачніший у світі пломбір). МВС добре знає свою суспільну репутацію і грає саме з її допомогою - "приписуючи" активістів собі. Вони чудово знають, наскільки дискредитаційною є співпраця з МВС, і абсолютно не соромляться цим користуватися.
Це, власне, базова відповідь на питання "Чому на Банковій не було поліції?" Саме тому. Тому що підозра в "замусореності" дає незрівнянно потужніший ефект. Всіх не пересадиш, але всіх можна репутаційно знищити, якщо зробити правильний вигляд.https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
Щодо https://gazeta.ua/articles/politics/_svastika-na-op-provokaciya-yiyi-domalyuvali-pislya-akciyi-za-sternenka-gromadske-sposterezhennya/1021417 свастики - ні, її намалював не Роман. Її взагалі намалювали не протестувальники, бо з'явилась вона уже після акції. Як то кажуть, це маленька деталь для МВС, але чомусь величезна проблема для богобоязливого українського суспільство, котре квапилось хором плюнути на філіна протестів саме через намальовану свастику. Якщо для вас саме цей символ став підставою засуджувати протести і відхрещуватись від них - мої вітання, вас, за браком кращого слова, на*бали. Проте ви не самотні, бо на*бали в цій ситуації нас усіх ще коли не виставили поліцейський кордон під ОП. Останнє, якщо подивитися на комунікацію МВС, зробили саме для того, щоб надати протестам чіткого флеру "мусорської провокації". Вдалося.https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
А от щодо "насправді промусорський" ситуація ще сумніша. Бо Ратушного в цю ситуацію вписують разом із Філімоновим і тільки з ним. Абсолютно справедливо розраховуючи, що вельми сумнівна репутація "сина Перуна" Філімонова підмочить і репутацію Романа. Попри те, що він жодного разу не ультраправий, ба навіть не "помірковано правий", а його пасіонарна діяльність обмежується якраз Протасовим Яром. За двома зайцями погналися і, красені, обох спіймали, бо це ще й хороший ґрунт для дискредитації руху конкретно на захист Протасового, аби Корбан нарешті міг його забудувати черговими коробками.
З Романом особисто роблять точно те саме, що з усім протестним рухом загалом - репрезентують через репутаційні прірви в очах широкого загалу. Просто для того, щоб репутація протестів репрезентувалась через образ МВС, репутація Романа - через образ Філімонова etc. https://gazeta.ua/blog/54803/avakov-dobre-znaye-pomilki-vladi-anukovicha-na-majdani-tomu-yih-ne-povtoryuye
Вот такой человек должен быть президентом. Но голосуют не за умных , а за симпатичных... Я помню, как мои друзья на Востоке говорили "да, янык бандюк, но наш - а те - не наши".."потом говорили: Всё-таки порошенко посимпатичнее и англмйский язык знает"...а потом и вообще выбрали киноверсию сказочки... Но , чтоб реально умных и компетентных выбирали - такого не было ни разу... Вот эти все избранные кгм... ****** называют народ былом. Это очень обидно. А в чём они не правы ?!