Садовый призвал к диалогу по ситуации с протестом под ОП 20 марта: "Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека"

Мэр Львова призвал украинские власти, политические силы и общественных активистов к диалогу относительно судебной реформы и ситуации с протестами, вызванными приговорами судов по резонансным делам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Прошла неделя после пикета на Банковой. Чиновники, активисты, уже даже раскрашенные двери были на прямом эфире. За эту неделю я увидел все, кроме диалога. Чтобы сформировать свою позицию, я всегда пытаюсь спроектировать ситуацию на себя и своих близких. И что получилось на этот раз? На месте тех, кого Арестович называет политическими заключенными, могу оказаться я, мои близкие, или еще хуже - наши дети. Я не против, чтобы виновные в преступлениях были наказаны. Но давайте сначала доказывать вину, а потом забирать у людей дни и годы их жизни. Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека. И неважно, что это за дверь. Кажется она ведет нас не туда", - заявил Садовый.

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"Не хочу, чтобы это сообщение было просто маслом в огонь. Этого достаточно. Давайте выйдем на диалог! Я готов обеспечить во Львове качественную площадку для встречи представителей всех сторон. Нам надо поговорить. Единственное условие - разговор должен состояться в закрытом режиме, без камер. Мои контакты у вас есть.Жду ответа", - призвал мэр Львова.

Ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное производство, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.