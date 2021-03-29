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авиакатастрофа (1706) США (24813) миллиардеры (75) вертолёт (1065)

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (обновлено)

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (обновлено)

В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain Lodge, которая предоставляет услуги по отдыху в горах. Погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Среди погибших – самый богатый человек Чехии миллиардер Петр Келлнер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Вертолет Eurocopter AS50 упал рядом с городом Бьютт на Аляске при неизвестных обстоятельствах вечером 28 марта. Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв и одного пострадавшего, сообщает Associated Press.

В компании уже заявили, что это первый подобный случай с их вертолетом за 17 лет работы.

Вертолет принадлежал компании Soloy Helicopters, с которым Tordillo Mountain Lodge заключила контракт на перевозку.

Начато расследование катастрофы, полеты над местом аварии временно прекращены.

В то же время Reuters стало известно, что среди погибших – самый богатый человек Чехии Петр Келлнер. Его состояние оценивается в 17,5 млрд долл.

Как известно, Келлнер был знаком со многими российскими бизнесменами, в том числе с Романом Абрамовичем. Еще в 2018 году чешский миллиардер намеревался купить футбольный клуб "Челси", принадлежащий Абрамовичу. Их VIP-ложи на стадионе расположены рядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На горнолыжном курорте Куршевель рухнул вертолет с пятью людьми на борту: два человека погибли

Как пишет SkyNews, Келлнер и его группа посещали лыжную трассу на вертолетах, которая предусматривала катание на внедорожных трассах. Вместо подъемника использовались вертолеты.

56-летний бизнесмен находился на борту вертолета Airbus AS350 B3 во время приземления у ледника Кник.

Чиновники заявили, что вертолет разбился при неизвестных обстоятельствах примерно в 50 милях к востоку от Анкориджа в 18:35 в субботу по местному времени. Началось расследование катастрофы.

Шестой человек на борту находился в тяжелом, но стабильном состоянии в воскресенье в больнице в Анкоридже, сообщили военные штата Аляска. В заявлении они отметили, что получили сообщение о просроченном вертолете и месте возможных аварийных обломков в ночь на субботу.

Других погибших идентифицировали как Грегори Гармса (52 года) из Колорадо; Бенджамина Ларош (50 лет) также из Чехии; двух жителей Аляски - Шон Макманнани (38 лет) из Гирдвуда и пилот Захари Рассел (33 года) из Анкориджа.

Пятеро пассажиров - это три гостя и два гида из горного домика Тордрилло, уточнила пресс-секретарь компании Мэри Эн Пруйт.

По данным Forbes World 2020, Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его собственный капитал оценивается в $14,9 млрд.

Келлнер родился в 1964 году, в 1986-м окончил Высшую школу экономики в Праге. Является основателем и мажоритарным собственником (владеет 98,93% акций) инвестиционной группы PPF. С января по март 1998-го был главой правления PPF, с 2007-го по 2013-й входил в совет директоров Assicurazioni Generali S.p.A. До последнего времени руководил стратегическим развитием PPF.

Инвестиции PPF направлены на различные сферы экономики: финансовые услуги (Home Credit, PPF banka и другие), телекоммуникации (CETIN, O2), медиа (Central European Media Enterprises), биотехнологии (SOTIO), недвижимость (PPF Real Estate Holding), машиностроение (Škoda Transportation, Темса) и другие.

Группа представлена в Европе, Северной Америке и Азии. PPF заявляла, что владела активами на 44 млрд евро по состоянию на 30 июня 2020 года.
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Топ комментарии
+7
отправить срочно на Аляску КОломойского!
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29.03.2021 10:12
+5
Это тот самый Келлнер который когда-то заявил что в Чехии коррупции больше чем в России. За что задохнувшаяся от возмущения чешская общественность и СМИ подвергли его травле.

Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці - Цензор.НЕТ 1175
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29.03.2021 10:04
+4
стопудово путька виноват
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29.03.2021 10:03
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Певно, в Чехії дають кельнерам непогані чайові!
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29.03.2021 09:53 Ответить
Он просто вовремя приватизировал
государственные страховые компании компании и банки...
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29.03.2021 10:40 Ответить
словосочетание "вовремя приватизировал" вызывает гомерический хохот
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29.03.2021 13:22 Ответить
У богатых свои причуды.. В том числе и в вопросах смерти. ( миллиардер из Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске)
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29.03.2021 09:57 Ответить
Забыли добавить - от COVID-19
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29.03.2021 09:57 Ответить
Пусть ищут взрывчатку!!!!! Меньше с Абрамовичем надо общаться!!!!
Земля пухом!!!! Столько денег, столько возможностей- и раз!!!!!!! И НИЧЕГО НЕТ!!!!
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29.03.2021 10:02 Ответить
Человеку положено однажды умереть, а потом СУД
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29.03.2021 11:24 Ответить
стопудово путька виноват
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29.03.2021 10:03 Ответить
Это тот самый Келлнер который когда-то заявил что в Чехии коррупции больше чем в России. За что задохнувшаяся от возмущения чешская общественность и СМИ подвергли его травле.

Найбагатша людина Чехії Петр Келлнер загинув під час катастрофи вертольота на Алясці - Цензор.НЕТ 1175
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29.03.2021 10:04 Ответить
мабуть тому чехи живуть краще ніж кацапи, і кацапня там нерухомість зкуповує. мабуть хотіло щось "порешать", сказали або весь бізнес віддаси(конфіскуємо) або буде по закону. ну таке, а там де зараз хабарі не беруть.
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29.03.2021 10:10 Ответить
Сработал Джеймс Бонд.
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29.03.2021 10:07 Ответить
Разбогател на приватизации в 90, и скупке компаний попавших в трудную ситуацию и перепродажей их потом, когда ситуация на бирже улучшалась. . Какое-то время владел кацапским "Эльдорадо". Они и у нас есть
Вот такой миллиардер. "Красотку" как по нему снимали, только этот лучше не стал в конце
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29.03.2021 10:11 Ответить
отправить срочно на Аляску КОломойского!
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29.03.2021 10:12 Ответить
беня не глупый, беня на вертолёте за хлебом не летает, беня сидит тихо на попе, а харчи ему носит прислуга))
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29.03.2021 10:56 Ответить
от Господа Бога не спрячешься даже в кремлевском бункере
Беня, готовься на выход
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29.03.2021 11:22 Ответить
Та ладно, Яхве своих не трогает!
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29.03.2021 13:10 Ответить
та да, как Кобздона - держит на этом свете до последнего бурята
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29.03.2021 13:25 Ответить
Слуга Народа носит ))
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29.03.2021 13:14 Ответить
розбиваються і нові літаки та гелікоптери "В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain LodgeИсточник: https://censor.net/ru/n3256128" міг бути і людський фактор, показували красоти і щось пішло не так.
Кацапи так свій гавноджет при показовому польоті десь в азії об гору розфігачили
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29.03.2021 10:56 Ответить
Я кацапів приплів, бо там новий літак "продавали" азіатам і розфігачили в гору, разом з делегацією покупця.
Може бути супер нова і надійна техніка, та людський фактор....
У США стається багато пригод, бо там і літають стільки скільки весь світ разом не літає. Флайрадар подивіться )
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29.03.2021 11:39 Ответить
ясно що "другое" там падають багато бо літають ну дуже багато, а у вас кацапів падають бо або гавно, або старе гавно.
Військову техніку не беру до уваги, бо то реально "другое" ))
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29.03.2021 11:50 Ответить
Еврокоптер? Может Индианкоптер правильно тогда? вата, а что насчет самолетов? у вас недавно Ту-23)))) при том шо там летают в 20 раз больше, у вас разбиваются столько же или больше чем у них - не старье, не?
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29.03.2021 11:10 Ответить
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29.03.2021 10:17 Ответить
Програмер таки приколист. ему без разницы, сколько у кого денег. носит тебя в одиночку по дикой ненаселёнке или геликоптером перемещаешся, он планирует результат вылазок из своих соображений.
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29.03.2021 10:50 Ответить
никак
Творец решил, что пора на отчёт, а то ещё больше начудит
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29.03.2021 11:28 Ответить
а карманов у гроба нет
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29.03.2021 11:03 Ответить
Этот новопредставившийся чешский господин Келлнер был бы ещё большим молодцом, если бы пригласил с собою на увеселительную вертолётную прогулку Ахметова, Фирташа, Коломойского, Пинчука и ещё ряд украинских коллег.
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29.03.2021 11:07 Ответить
Библия права:
Жизнь человека не зависит от состояния его кармана...
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29.03.2021 11:19 Ответить
ну это вы наверно и про Ахметова имеете ввиду ?
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29.03.2021 13:26 Ответить
Надо этой компании предложить работать на рынке Украины - виртальотные экстремальные туры на Мальдивы, воздушное сафари на Мальдивах из ПЗРК...
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29.03.2021 11:33 Ответить
В гробу карманов НЕТ ...
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29.03.2021 11:48 Ответить
Через него шла схема виртуального "импорта" парашного газа через Словакию назад в Украину. Кто на эту схему теперь сядет- тот и заказал чеха. 100% уши }{уйла торчат.
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29.03.2021 11:53 Ответить
если схема была рабочей то чем он Гульфиковичу мешал ? судя по его связям с Мордором, он там был в надежных партнерах
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29.03.2021 13:30 Ответить
А зачем им лишние рты? Посмотрим, кто этот "реэкспорт" сейчас возглавит (в т.ч. от Украины).
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29.03.2021 13:43 Ответить
я бы летал только своим вертолётом, если бы у меня было 17 ярдов,. но так как их у меня нет, то пишу комменты на цензоре.
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29.03.2021 11:58 Ответить
Жалко, ах как жалко, что не было там Кучмы, Пинчука, Коломойского, Левочкина с Ахметовым и еще пары украинских лярв. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Авось, как-нибудь, соберет Господь всю эту дрянь вместе, ну, совершенно случайно, в одном месте- и тут им всем на голову кирпичи упадут. Вот ведь будет умора.....
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29.03.2021 13:24 Ответить
"- Пропал наш квартирант!- радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валяный сапог. - Пропал, миленький. А не летай, не летай.Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
И он переворачивал валенок над стонущим огнем.
- Долетался, желтоглазый!- бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. - Вот и комната освободилась, площадь."
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29.03.2021 21:24 Ответить
 
 