В Бразилии не зафиксировано тяжелых побочных эффектов от COVID-вакцины CoronaVac, которую закупила Украина, - посол Троненко
Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии (всеобщая вакцинация была начата 17 января). Кроме того, исследования препарата подтвердили его эффективность против новых штаммов вируса Sars-CoV-2.
Об этом в комментарии Укринформу сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко, передает Цензор.НЕТ.
"Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии. Вакцину протестировали на 9 тыс. добровольцев. При этом у 35% участников были зафиксированы усталость и головная боль. Некоторые жаловались на отек и боль в месте прививки", - рассказал Троненко.
Он также отметил, что в результате совместного исследования Института "Бутантан" в партнерстве с Институтом биомедицинских наук Университета Сан-Пауло (USP) было установлено, что иммунизатор обеспечивает защиту от новых штаммов вируса Sars-CoV-2.
Дипломат рассказал, что вакцинация в Бразилии началась 17 января, когда в Сан-Пауло первые сто медиков получили прививки вакциной CoronaVac. В Сан-Пауло, на базе научно-исследовательского института "Бутантан" налажено производство вакцины CoronaVac на основе компонентов, поставляемых китайской компанией Sinovac.
Вакцинация в Бразилии проходит согласно Национальному плану, по которому были вакцинированы прежде всего медицинские работники.
"Сейчас вакцинируют людей пожилого возраста, начиная от 100 до 65 лет, и группы риска: людей с врожденными пороками, хроническими болезнями, беспризорных и представителей коренных народов страны. Далее запланирована вакцинация работников образования, силовых структур и лиц в пенитенциарных заведениях", - объяснил Троненко.
Общая вакцинация должна начаться во второй половине этого года. План предусматривает вакцинацию всего населения Бразилии до конца 2021 года.
Президент Бразилии Жаир Болсонаро пообещал 500 млн доз вакцин до конца 2021 г. для вакцинации всего населения страны.
Напомним, 25 марта Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь".
Вакцина CoronaVac действует на основе метода инактивации, во время которого вирусные частицы разрушают, предотвращая их дальнейшее размножение. При этом белков поврежденного вириона достаточно, чтобы иммунитет распознал их, "включил" иммунный ответ и "запомнил" на будущее белок этого типа. Применение инактивированных вирусов не может навредить человеку.
Ранее группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.
"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.
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Вероятней всего, о поставке вакцины речь изначально не шла, степашке нужно было под каким-то предлогом вывести деньги из бюджета. Китайцы за долю согласились помочь. Когда начался шум, пришлось имитировать поставку