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В Бразилии не зафиксировано тяжелых побочных эффектов от COVID-вакцины CoronaVac, которую закупила Украина, - посол Троненко

В Бразилии не зафиксировано тяжелых побочных эффектов от COVID-вакцины CoronaVac, которую закупила Украина, - посол Троненко

Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии (всеобщая вакцинация была начата 17 января). Кроме того, исследования препарата подтвердили его эффективность против новых штаммов вируса Sars-CoV-2.

Об этом в комментарии Укринформу сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии. Вакцину протестировали на 9 тыс. добровольцев. При этом у 35% участников были зафиксированы усталость и головная боль. Некоторые жаловались на отек и боль в месте прививки", - рассказал Троненко.

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Он также отметил, что в результате совместного исследования Института "Бутантан" в партнерстве с Институтом биомедицинских наук Университета Сан-Пауло (USP) было установлено, что иммунизатор обеспечивает защиту от новых штаммов вируса Sars-CoV-2.

Дипломат рассказал, что вакцинация в Бразилии началась 17 января, когда в Сан-Пауло первые сто медиков получили прививки вакциной CoronaVac. В Сан-Пауло, на базе научно-исследовательского института "Бутантан" налажено производство вакцины CoronaVac на основе компонентов, поставляемых китайской компанией Sinovac.

Вакцинация в Бразилии проходит согласно Национальному плану, по которому были вакцинированы прежде всего медицинские работники.

"Сейчас вакцинируют людей пожилого возраста, начиная от 100 до 65 лет, и группы риска: людей с врожденными пороками, хроническими болезнями, беспризорных и представителей коренных народов страны. Далее запланирована вакцинация работников образования, силовых структур и лиц в пенитенциарных заведениях", - объяснил Троненко.

Общая вакцинация должна начаться во второй половине этого года. План предусматривает вакцинацию всего населения Бразилии до конца 2021 года.

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Президент Бразилии Жаир Болсонаро пообещал 500 млн доз вакцин до конца 2021 г. для вакцинации всего населения страны.

Напомним, 25 марта Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь".

Вакцина CoronaVac действует на основе метода инактивации, во время которого вирусные частицы разрушают, предотвращая их дальнейшее размножение. При этом белков поврежденного вириона достаточно, чтобы иммунитет распознал их, "включил" иммунный ответ и "запомнил" на будущее белок этого типа. Применение инактивированных вирусов не может навредить человеку.

Ранее группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.

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Топ комментарии
+2
Підозрюю що китайська вакцина є кількох ступенів якості, як і всі китайські товари. Виробляють і фуфлові і якісні. Що закупив Степашка - ХЗ.
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29.03.2021 10:11
+1
И вообще каких-либо эффектов. По результатам испытаний в Бразилии, эффективность вакцины 50%.
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29.03.2021 10:02
+1
пару дней подождать на всякий случай и можно выпускать свыночолого с воплями о том как он поговорил с уборщицей из китайского посольства.
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29.03.2021 10:03
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Новости из фавел.
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29.03.2021 09:54 Ответить
Т.к. заплатить они не могут, китай устроил там клинические испытания. И вакцина зарекомендовала себя просто отлично: что клололи, что не кололи - никакой разницы. Хуже не будет (с)
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29.03.2021 10:09 Ответить
Может быть потому что министр здравоохранения Бразилии не покупал куртку?
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29.03.2021 09:57 Ответить
И вообще каких-либо эффектов. По результатам испытаний в Бразилии, эффективность вакцины 50%.
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29.03.2021 10:02 Ответить
пару дней подождать на всякий случай и можно выпускать свыночолого с воплями о том как он поговорил с уборщицей из китайского посольства.
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29.03.2021 10:03 Ответить
А причем тут Порошенко, о нем хоть слово в этой новости было?
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29.03.2021 10:07 Ответить
оно всегда ни при чем. Но зачем то оно же вылезло с историями про разговоры с китайским послом, ПОСЛЕ ТОГО КАК КИТАЙСКАЯ ВАКЦИНА УЖЕ БЫЛА В УКРАИНЕ.
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29.03.2021 10:09 Ответить
Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин. И что тут крамольного?
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29.03.2021 10:13 Ответить
Степанов себе любимому почему-то курточку купил качественную за 640 000 грн, а не в секонхенде.
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29.03.2021 10:07 Ответить
Не факт что качественную. Думаете у продавцов одежды нет прокладок
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29.03.2021 11:45 Ответить
Підозрюю що китайська вакцина є кількох ступенів якості, як і всі китайські товари. Виробляють і фуфлові і якісні. Що закупив Степашка - ХЗ.
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29.03.2021 10:11 Ответить
Физраствор. Даром, что ли, зелень сняла ответственность с производителей вакцин.

Вероятней всего, о поставке вакцины речь изначально не шла, степашке нужно было под каким-то предлогом вывести деньги из бюджета. Китайцы за долю согласились помочь. Когда начался шум, пришлось имитировать поставку
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29.03.2021 10:22 Ответить
По крайней мере выглядит она нормально. Срок годности какой? И турки ею прививаются. Первый был Эрдоган
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29.03.2021 11:47 Ответить
 
 