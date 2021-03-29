За 2020 год трудоустроено на 101 тыс. человек меньше, чем уволено, и это не катастрофа, - Лазебная
За 2020 год в Украине было принято на работу 3,9 миллиона человек, а прекращены трудовые отношения с 4,06 млн. Такой показатель является нормальным для кризисного года.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно цифр по безработице, то могу вам привести данные по Пенсионному фонду. Мы же видим, сколько людей пришли на рынок труда и сколько выбыли. За 2020 год у нас принято на работу 3,9 миллиона, а прекращены трудовые отношения с 4,06 млн. То есть трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено. Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа", - отметила глава Минсоцполитики.
В то же время Лазебная добавила, что для повышения уровня трудоустройства нужно разрабатывать новые стимулирующие программы занятости.
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Сто тсяч без работы, для неё не катастрофа..
Ну и фиг с ними, со сто-тысячами людей...
ну а это 500 000 высокооплачиваемых новооткрытых рабочих мест
(Подробности: https://regnum.ru/news/society/3219611.html
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Как эти 🤡 уже всех достали ...
Истоки настоящей свободы, настоящей независимости и процветания Украины - в ней самой, и только в ней самой. Когда придет обновление мышления, когда оно придет на уровень каждого отдельного человека и объединит граждан в единое сообщество свободных от рабства ( грехов - коррупции, стяжательства, лицемерия, лжи, неверия, воровства и тд) людей, тогда у нас будет процветание.