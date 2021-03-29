За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 25 человек, выздоровели - 217, выявили 402 новых случая, - Кличко

45 пациентов с COVID-19 были госпитализированы за минувшие сутки в Киеве. 441 человек госпитализирован с подозрением на коронавирусную болезнь и пневмонией.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала панемии - 159 769).

Среди ззаболевших 228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет, 10 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки выявили 25 летальних случаев от вируса (всего 3 334 смерти от COVID-19 с начала пандемии).

45 пациентов были госпитализированы за минувшие сутки. Также 441 человек был госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

217 жителей Киева побороли коронавирус (всего 105 118 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (181), Дарницком (62) и Оболонском (55).

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