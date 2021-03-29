Довыборы в ВР на Донетчине: по результатам обработки 95,5% протоколов мэр Доброполья Аксенов лидирует с 65,5% голосов, - ЦИК
На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области лидирует мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов.
Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 95,53% протоколов, передает Цензор.НЕТ.
Аксенова поддержали 65,54% избирателей, на втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 12,95%.
Волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,63% голосов. Она баллотировалась от партии "Европейская Солидарность".
По данным СМИ, Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.
Пожалуйста, подождите...
https://ua.112ua.tv/statji/v-hostiakh-u-bisa-yak-zelenskyi-u-zakhoplenii-bezlerom-horlivtsi-kontsert-davav-i-pyvo-pyv-568313.html
Внутренняя Монголия
@l_vinchenso
·За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР. Нічого не переплутайте. Зеленський, це що таке?
https://twitter.com/den_kazansky
Денис Казанський
@den_kazansky
Позачергові вибори до Верховної Ради на окрузі №50 "(Донецька область) виграв громадянин Росії Андрій Аксьонов.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·
Результати проміжних виборів це черговий діагноз частині суспільства. Перемагають не патріоти, а сепаратисти та люди Коломойського.
На Донеччині ситуація взагалі патова. 65% підтримки здобуває так званий Аксьонов. Особа, що у 2014 році намагався створити ДНР та провести «референдум» в Добропіллі. І це при тому що в місті не було російських терористів, а вже пізніше його контролювали добробати та військові. Пізніше цей новоспечений депутат втік в України. Тепер він новий депутат. Буде представляти Україну у Верховній Раді. Заради його перемоги навіть знявся канидат від ОПЗЖ.
Весело? І не кажіть.
Далі Івано-Франківщина. Тут за даними паралельного підрахунку перемагає Шевченко (власник Буковелю де катається в карантин Зеленський), а далі ще один фейковий політик - Вірастюк. Комусь смішно - мені не смішно.
Бабло перемагає Україну.
На Донеччині мали можливість обрати Юлію Кузьменко.
На Франківщині Руслана Кошулинського.
На жаль, байдужість виборців (явка на Донеччинні 20%, на Франківщині 35%) виявились абсолютно пасивними до вибору майбутнього свого регіону, окруру, а отже і країни. Шалені маніпуляції, оліграхнічні гроші, що заливались ріками округи, підтримка всяких «1+1» та інших ЗМІ. І ми знов ходимо в тому ж колу...
Тепер не варто нарікати...вибір зроблений і він не на користь України та її майбутнього.
Щоб будь-яких ілюзій вже не мали.
Вам тільки було б що «пожрати»!
Ви всіх в країні просто задовбали!
Вам чхати що війна в країні.
Вам чхати на людей навколо.
Набити пузо тільки б нині,
Бо мозок в вас працює кволо.
Ви бачите не далі пуза.
Ваші думки лише про їжу.
Продажність -то є ваша муза,
Яка формує сутність хижу.
Що хочу гречкожерам побажати?
Щоб всі ви врешті решт повиздиха́ли!
Щоб всі потрапили до пекла
І щоб чорти вам жерти не давали!
ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ 2019
…люди хотіли бачити абсолютно нову людину, яка жодного дня не була в політиці.
І це ми бачимо на прикладі Володимира Зеленського
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/1/7210948/
Давайте ж побажаємо цьому кандидату, щоб його оперувала людина, яка жодного дня не будла в медицині!
В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья.
СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство - Украины и России.
В МАЕ 2018 ГОДА АКСЕНОВУ СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ, ПОДДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИСВОЕНИИ, РАСТРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИИ ИМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
Незаконно посещал оккупированный Крым.
В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.