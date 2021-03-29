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Новости Парламентские выборы-2019
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ВР (27371) выборы (22666) Донецкая область (8745) досрочные выборы (127) Аксенов Андрей (21)

Довыборы в ВР на Донетчине: по результатам обработки 95,5% протоколов мэр Доброполья Аксенов лидирует с 65,5% голосов, - ЦИК

Довыборы в ВР на Донетчине: по результатам обработки 95,5% протоколов мэр Доброполья Аксенов лидирует с 65,5% голосов, - ЦИК

На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области лидирует мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов.

Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 95,53% протоколов, передает Цензор.НЕТ.

Аксенова поддержали 65,54% избирателей, на втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 12,95%.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,63% голосов. Она баллотировалась от партии "Европейская Солидарность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор "референдума ДНР" и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский

По данным СМИ, Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Довыборы в ВР на Донетчине: по результатам обработки 95,5% протоколов мэр Доброполья Аксенов лидирует с 65,5% голосов, - ЦИК 01

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Топ комментарии
+35
Як були вони ватою та сеперами так й далі лишилися ....
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29.03.2021 10:22
+31
Баканов та Венедиктова не збираються пояснювати чому в них немає питань до покидька Аксьонова?

Денис Казанський:

"У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму.
Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна.
Після цього Аксьонов втік з країни і був оголшений у розшук.
Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням."
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29.03.2021 10:22
+27
просто немає цензурних слів щоб описати цей нарід
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29.03.2021 10:35
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какие выборы на дамбаче? этих продажных тварей лет на 25 лишить гражданских прав
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29.03.2021 12:31 Ответить
С Донбассом понятно, вата. Но и Западная Украина не очень. С Праги ходит туда много автобусов, водители ,,западенцы". Так вот, в автобусах крутят кацапскую попсу, сериалы. На замечание недовольно - о, еще один,а шо, у нас война? Другой автобус подъезжает к Ужгороду в автобусе украинцы, немцы, мадьяры, бельгиец и нi одного кацапа. Заходить українська прикордонниця і каже російською - приготовили паспорта. Моя жінка зробила зауваження, чому не на державній? Та почала обурюватися, та треба знати мою жінку..Примусила ту говорити українською. Та і тут в Празі більшість українців з Західної, але вони ,,за мир"
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29.03.2021 12:41 Ответить
Зі Львова на Москву щодня курсують переповнені автобуси.
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29.03.2021 12:49 Ответить
Як взагалі можливо було допустити до виборів крадія і державного злочинця ??? Виборча комісія перевіряє кримінальний шлях цих "висуванців" у владу? Населення з травмою мозку - це зрозуміло , а ті хто затверджує кримінал в кандидати? Теж травмовані великими грошима від ворога? В що перетворилась вся влада і силові структури? В заробітчан,а все інше по барабану!
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29.03.2021 12:48 Ответить
Допустили так само, як допустили і того хто виступав в окупованій Горлівці, фотографувався з бойовиками, називав Україну порноактрисою і став преЗЕдентом.

https://ua.112ua.tv/statji/v-hostiakh-u-bisa-yak-zelenskyi-u-zakhoplenii-bezlerom-horlivtsi-kontsert-davav-i-pyvo-pyv-568313.html
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29.03.2021 12:55 Ответить
https://twitter.com/l_vinchenso

Внутренняя Монголия
@l_vinchenso
·За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР. Нічого не переплутайте. Зеленський, це що таке?

https://twitter.com/den_kazansky

Денис Казанський
@den_kazansky
Позачергові вибори до Верховної Ради на окрузі №50 "(Донецька область) виграв громадянин Росії Андрій Аксьонов.Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3450
Довибори до ВР на Донеччині: за результатами обробки 95,5% протоколів мер Добропілля Аксьонов лідирує з 65,5% голосів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9208
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29.03.2021 13:17 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVjnZP0cXamHQxD0MKE4Zf2oIibSJ3RH2p3570PM63Kp3bglMuFYqj4gRJ_Q6QoN65Amhug426YpojGNSxMnLEOOWZ1EOUHFmGoehX4oKVKIwBEQB8tfzBdE_Iy0uuWeKU&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·

Результати проміжних виборів це черговий діагноз частині суспільства. Перемагають не патріоти, а сепаратисти та люди Коломойського.

На Донеччині ситуація взагалі патова. 65% підтримки здобуває так званий Аксьонов. Особа, що у 2014 році намагався створити ДНР та провести «референдум» в Добропіллі. І це при тому що в місті не було російських терористів, а вже пізніше його контролювали добробати та військові. Пізніше цей новоспечений депутат втік в України. Тепер він новий депутат. Буде представляти Україну у Верховній Раді. Заради його перемоги навіть знявся канидат від ОПЗЖ.

Весело? І не кажіть.

Далі Івано-Франківщина. Тут за даними паралельного підрахунку перемагає Шевченко (власник Буковелю де катається в карантин Зеленський), а далі ще один фейковий політик - Вірастюк. Комусь смішно - мені не смішно.

Бабло перемагає Україну.

На Донеччині мали можливість обрати Юлію Кузьменко.
На Франківщині Руслана Кошулинського.

На жаль, байдужість виборців (явка на Донеччинні 20%, на Франківщині 35%) виявились абсолютно пасивними до вибору майбутнього свого регіону, окруру, а отже і країни. Шалені маніпуляції, оліграхнічні гроші, що заливались ріками округи, підтримка всяких «1+1» та інших ЗМІ. І ми знов ходимо в тому ж колу...

Тепер не варто нарікати...вибір зроблений і він не на користь України та її майбутнього.
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29.03.2021 13:26 Ответить
А чому цю ******* не зняли з виборів за зраду Батьківщини?
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29.03.2021 14:01 Ответить
Всё таки пипл это схавает, или нет???????????
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29.03.2021 14:20 Ответить
Що хочу гречкожери вам сказати,
Щоб будь-яких ілюзій вже не мали.
Вам тільки було б що «пожрати»!
Ви всіх в країні просто задовбали!
Вам чхати що війна в країні.
Вам чхати на людей навколо.
Набити пузо тільки б нині,
Бо мозок в вас працює кволо.
Ви бачите не далі пуза.
Ваші думки лише про їжу.
Продажність -то є ваша муза,
Яка формує сутність хижу.
Що хочу гречкожерам побажати?
Щоб всі ви врешті решт повиздиха́ли!
Щоб всі потрапили до пекла
І щоб чорти вам жерти не давали!
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29.03.2021 14:28 Ответить
каким образом ЦИК допустила к "выборам" этого аксенова? ни у кого не возникло вопросов к этому сепару?
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29.03.2021 15:16 Ответить
КАНДИДАТ ШЕВЧЕНКО: Я БУДУ МОЛИТИСЯ, ЩОБ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИГРАВ
ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ 2019
люди хотіли бачити абсолютно нову людину, яка жодного дня не була в політиці.
І це ми бачимо на прикладі Володимира Зеленського
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/1/7210948/
Давайте ж побажаємо цьому кандидату, щоб його оперувала людина, яка жодного дня не будла в медицині!
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29.03.2021 15:16 Ответить
В том, что в Украине на седьмом году войны в парламент попадают сепаратисты и госизменники - исключительно вина власти, которая вместо того, чтобы защищать безопасность страны, защищает непорочную чистоту дверей и стен его верховного величества.
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29.03.2021 15:22 Ответить
АКСЕНОВ в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендумв поддержку российской оккупации региона.
В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья.
СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство - Украины и России.

В МАЕ 2018 ГОДА АКСЕНОВУ СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ, ПОДДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИСВОЕНИИ, РАСТРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИИ ИМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.


Незаконно посещал оккупированный Крым.
В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
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29.03.2021 15:28 Ответить
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