Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, согласительный совет парламента может добавить в повестку постановление о ситуации на Донбассе.
"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - объяснила парламентарий.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский
Пожалуйста, подождите...
А вон РАЗРИСОВАННАЯ ДВЕРЬ Бубочки - вот настоящая трагедия.
На країну напав ворог, триває війна. Вбито українців. Ваш "велічайший" зі степановим, дерьмаком і кулебою повністю провалили вакцінацію, а у вас є важливіші питання і справи?
Чим займається ця довбота на наші гроші?
А..., так бубочка її скасував..., знищив... Ну, так...
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сейчас с https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXlz7EX6syqx_aDJUEReLHHUb_NL0DN3o50Vwd_70tRYSv_C4da1HySYQlkNqXE7hFsxQ-Dkeqs50DElJ75fLOWGQ2-***************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Дмитрием Корнейчуком .
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В Раде во вторник собираются провести уже три внеочередных заседания.
Да хоть десять. Все равно ничего для улучшения жизни людей там «слуги Зеленского» принимать не собираются...