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ВР (27371) Донбасс (26950) Кравчук Евгения (367)

Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе, - "слуга народа" Кравчук

Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе, -

Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, согласительный совет парламента может добавить в повестку постановление о ситуации на Донбассе.

"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - объяснила парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский

Читайте: Необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады собрано, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии
+5
А смысл??? Вы считаете что если Кива вздрочн...т, кто то закажет путану и все оценят зад какой то корабельной сосны, то это как то повлияет на ситуацию на Донбассе?
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29.03.2021 10:33
+4
Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации возле дверей офиса потерпевшего прыныжня Украины
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29.03.2021 10:36
+4
может собраться...а может и не собраться ...да?
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29.03.2021 10:38
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А смысл??? Вы считаете что если Кива вздрочн...т, кто то закажет путану и все оценят зад какой то корабельной сосны, то это как то повлияет на ситуацию на Донбассе?
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29.03.2021 10:33 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь всеж в музыканты не годитесь...
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29.03.2021 10:34 Ответить
Обострение то фигня.
А вон РАЗРИСОВАННАЯ ДВЕРЬ Бубочки - вот настоящая трагедия.
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29.03.2021 10:36 Ответить
таки да, знаете как бубочку напугала, притащат в ВР для устрашения ордынцев и россии.Они тоже испугаются и перестанут стрелять
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29.03.2021 10:44 Ответить
Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации возле дверей офиса потерпевшего прыныжня Украины
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29.03.2021 10:36 Ответить
может собраться...а может и не собраться ...да?
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29.03.2021 10:38 Ответить
І всім кодлом підуть мочити сепарню?
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29.03.2021 10:40 Ответить
Що що, а мочиться можуть.
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29.03.2021 11:05 Ответить
Що значить"может добавить"? Ви там охрініли, припарені?
На країну напав ворог, триває війна. Вбито українців. Ваш "велічайший" зі степановим, дерьмаком і кулебою повністю провалили вакцінацію, а у вас є важливіші питання і справи?
Чим займається ця довбота на наші гроші?
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29.03.2021 10:41 Ответить
Ну всё! Теперь от страха побегут аж до родной Московии!
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29.03.2021 10:50 Ответить
стоп! а вже відбулось якесь засідання з цього приводу?
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29.03.2021 10:50 Ответить
Ця "рада" - в основній своїй масі то шобла бездарних, продажних, злодюжних паразитів... на тілі нашого народу. Який толк з того, що вони вчергове "можуть зібратися"...
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29.03.2021 10:59 Ответить
ТСК ще "сотворіть" як по "вагнергейту" в "турборежимі" десь осінню, в свинячий голос.
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29.03.2021 11:08 Ответить
Треба, щоб збиралась міжнародна антипутінська коаліція!..
А..., так бубочка її скасував..., знищив... Ну, так...
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29.03.2021 12:41 Ответить
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сейчас с https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXlz7EX6syqx_aDJUEReLHHUb_NL0DN3o50Vwd_70tRYSv_C4da1HySYQlkNqXE7hFsxQ-Dkeqs50DElJ75fLOWGQ2-***************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Дмитрием Корнейчуком .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102368471958732&id=100065567374187&__cft__[0]=AZXlz7EX6syqx_aDJUEReLHHUb_NL0DN3o50Vwd_70tRYSv_C4da1HySYQlkNqXE7hFsxQ-Dkeqs50DElJ75fLOWGQ2-***************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

В Раде во вторник собираются провести уже три внеочередных заседания.

Да хоть десять. Все равно ничего для улучшения жизни людей там «слуги Зеленского» принимать не собираются...
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29.03.2021 13:28 Ответить
 
 