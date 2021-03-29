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Вирастюк (82) ВР (27371) выборы (22666) ЦИК (3324) Кошулинский (143) Шевченко Александр Леонидович (304) досрочные выборы (127)

На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК

На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК

На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 34,18% протоколов, передает Цензор.НЕТ.

Василия Вирастюка (СН) поддержали 33,56% избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,62%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вирастюк и Шевченко заявили о своей победе на довыборах в Раду в 87-м округе

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 27,34% голосов. 

На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК 01

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Топ комментарии
+29
А потом будут выходить дороги перекрывать и рассказывать что детей нечем кормить???
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29.03.2021 10:42
+29
дыбылы мало вам клоуна так еще и бугая себе выбрали -ну потом не скаулите про погане життя
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29.03.2021 10:48
+20
Найбільший гівню тут з усього і усіх - В.Вірастюк. Використовує свій авторитет і популярність серед галичан - прикарпатців для підсилення продажної злодюжної шобли обдолбаних клоунів. В порівнянні з Р. Кошулинським - він безмозглий шматок гівна... який з нього нардеп... тьфу!
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29.03.2021 10:56
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Заклинило?
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29.03.2021 11:01 Ответить
методичка.
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29.03.2021 11:03 Ответить
Да он особо и не афишировал, что он с Петром. Это Петро криком кричал, что они вместе.
Хотя Кличко вон публично открестился от «помощи» Порошенко, остался в мерах.))
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29.03.2021 11:04 Ответить
Зможете самостійно порахувати? Впораєтесь?
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9812
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29.03.2021 11:15 Ответить
Я знаком с этой социологией. Красноречивое объяснение почему на самом деле Порошенко снял Марусю. «Об'єднанням патріотів» тут и не пахнет. Нужно было срочно бежать от позора. Нашёл выход.
А по поводу математики... Я вас просто троллю.)) Конечно же Петины миньёны добавили Кошулинскому голосов. Будет только обиднее, если проиграет.
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29.03.2021 11:22 Ответить
Мені абсолютно пофіг на те, що ви "думаєте". Порахувати здатні?
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29.03.2021 11:26 Ответить
Вы запостили картинку с каким-то телефонным опросом и требуете от меня каких-то вычислений.)) Во-первых следует дождаться конечных результатов. А во-вторых мы уже никогда не узнаем сколько взяла Маруся. Но то, что порохоботы дисциплинированно голосовали так, как сказал гетьман, у меня практически нет сомнений. Я же вам уже признался.))
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29.03.2021 11:38 Ответить
Та годі вам ! У "Сволоти",відомо хто винен.Тому й результат такий.
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9956
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29.03.2021 12:23 Ответить
Вот кстати ещё один вариант социологии от группы «Рейтинг». Тут Кошулинский и без Петиных миньёнов второй.))
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5557
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29.03.2021 11:32 Ответить
Група "рейтинг"? Серйозно? Ви б вже кацапську статистику запостили, какачразніца.
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29.03.2021 12:34 Ответить
Кругом агенты кремля!
Один Петро в обороне.
Замаскировался под олигарха и разваливает олигархию изнутри.)))
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29.03.2021 12:53 Ответить
Ага. Без Петра, в керівнийтві країни, он як життя розцвіло і запахло у наріду.
Та й олігархів ВАЗеленський всіх "поборов".
Особливо ахметку з коломойським, пінчуком і т.п.
Навіть, мертвечука підсанкційного "поборов".
"Кум Владимира Путина, один из лидеров «ОПЗЖ» за время президентства Владимира Зеленского заработал более 1,2 млрд. долларов США."
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5605
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29.03.2021 13:09 Ответить
а за рейтингом журналу "покус" немає картинки? можу намалювати.
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29.03.2021 15:07 Ответить
По темі є що заперечити?
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29.03.2021 15:35 Ответить
це і є по темі. я таких малюнків можу наштампувати в необмеженій кількості, але правди в них буде стільки ж, скільки в малюнку від журналу "фокус". тобто нуль, якщо ти не зрозумів. цей "графік" насправді показує лише низький рівень професіоналізму та нерозбірливість журнашлюх з журналу "фокус", в тому випадку, якщо цей малюнок дійсно має відношення до згаданого видання.
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29.03.2021 15:43 Ответить
Це НЕ по темі. Статки мертвечука, за президенства ВАЗеленського, виросли в 21 раз. Оце по темі.
А картинка, це лише наочний засіб.
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29.03.2021 15:58 Ответить
оце як раз і по темі. ще раз наголошую, якщо ти стверджуєш про рост статків мертвячука, чи ще будь кого, добавляй що це не є правдою, а за даними журналу "фокус", який може написати що завгодно, в залежностиі від того, хто оплатив цю чи іншу заказуху. тобто ніяких авторитетних джерел інформаціїї немає, тільки журнал "фокус".
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29.03.2021 16:18 Ответить
Найбільший гівню тут з усього і усіх - В.Вірастюк. Використовує свій авторитет і популярність серед галичан - прикарпатців для підсилення продажної злодюжної шобли обдолбаних клоунів. В порівнянні з Р. Кошулинським - він безмозглий шматок гівна... який з нього нардеп... тьфу!
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29.03.2021 10:56 Ответить
Рогулів не шкода, шкода Василя що пішов на зарібки до клоунів і дає себе користати як ызделіє №2.
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29.03.2021 21:03 Ответить
Країна привазеленській плісняві, без керівництва Петра, так "розцвіла і забуяла", що аж страшно.
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29.03.2021 11:17 Ответить
При кому розвивалась і перемагала армія. При кому зростала економіка? При кому заходили західні інвестори? При кому нагнули "газпром" і ввели санкції проти мордора? При кому була створена "антипутінська коаліція"? І т.д.
При кому країна розвивалась, а не сидить з голою дупою і мінусом у бюджеті?
Як на мене це об'єктивна реальність, а не прихильність чи антипатія.
Ви вважаєте мене порохоботкою? Хай буде так. Я- порохоботка.
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29.03.2021 12:46 Ответить
2\3 населения опять проголосовали за Бабломойского, реально "Схiд та захiд разом!"
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29.03.2021 11:03 Ответить
забийте на падло, що посіло в Україні.
надихайтеся - https://www.youtube.com/watch?v=f3Vd15vtsGk ПТАХ
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29.03.2021 11:04 Ответить
ВО "Свобода" - цэ найкращий проект кремля.
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29.03.2021 11:05 Ответить
тупость люмпенская неизлечима.
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29.03.2021 11:06 Ответить
Похоже, у самой рыхлой жопы Юзика на благостном прогревании под куполом Верховной Рады появится самая натоптанная коллежанка.
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29.03.2021 11:16 Ответить
А потім будуть дороги перекривати, що погано живеться і вирубують Карпати!...
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29.03.2021 11:20 Ответить
...тачняк. При Петру такого не було!
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29.03.2021 11:39 Ответить
А потім будуть дороги перекривати)) Вже із завтрішнього дня . .
І хто буде в цьому винуватий !? Ну звісно ж -

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4336.
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29.03.2021 11:44 Ответить
Ось тому і слова про один нарід до сих пір звучать. Найнебезпечніша пропаганда завжди та що частково правдива.
А така необучаемість то є характерна риса кацапів.
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29.03.2021 11:24 Ответить
https://ivano-frankivsk.svoboda.org.ua/news/ruslan-************-oligarhy-tse-zlo-dlya-********-abo-vony-nas-abo-my-yih/161889/ Руслан Кошулинський: Олігархи - це зло для України. Або вони нас, або ми їх
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29.03.2021 11:26 Ответить
Ага. И пошел на выборы вместе с олигархом.))
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29.03.2021 11:49 Ответить
.....
Люди добрі ,подивітся що плете оцей довбо.дятел .!! Не спамте будь ласка . Нехай - сєй шедевр бачать усі . .
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29.03.2021 11:54 Ответить
Люди добрые спам как раз тут в основном и читают.))
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29.03.2021 12:02 Ответить
...в "яблучко"!
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29.03.2021 12:07 Ответить
Тобто - з усим іншим , що я сказав , ти згоден ?? .
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29.03.2021 12:13 Ответить
Когда начинаешь спорить с дураком, дураков становится двое.(с)))
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29.03.2021 12:16 Ответить
Само собою . А я хіба з тобою спорю .? .
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29.03.2021 12:20 Ответить
Поки що - вони Кошулинского . На жаль . .
Благодаря поцріатізму виборців " найбільш патріотичного" в Україні , бандерівского краю . .
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29.03.2021 11:50 Ответить
вона так і є,він і сам визнав,що фактично олігархи створили цю країну під себе,але як показую дійсність нарід в своїй масі дуже далекий від розуміння цього і надалі країна буде втрачати людей і свій потенціал.
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29.03.2021 11:53 Ответить
Вот вам и патриоты... А скоко было крику что если используешь русский-то не патриот. А тут украиноязычные выбирают не компетентного в политике и экономике чувака из партии которая устроила ватный реванш им. Портнова- Ермака. Вот такие патреоты, один крик, а сами сдают страну... Животные.
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29.03.2021 11:38 Ответить
Та вирастюк просрал,выиграл Бенин дружбан
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29.03.2021 12:34 Ответить
Багато колишніх спортсменів йдуть в бізнес або в політику,але прикро,що Василь обрав СН для свого просування.Я нічому не дивуюся,після обрання на найвищу посаду зека рецидивіста або артиста жанру "кабаре",навіть якщо завтра оберуть дегустатора собачого корму то значить ви варті цього,така вона демократія.
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29.03.2021 11:48 Ответить
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 34,18% протоколів: Вірастюк - 33,56%, Кошулинський - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7290
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29.03.2021 11:55 Ответить
у нас він вже був би президентом)
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29.03.2021 12:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001876624737&__cft__[0]=AZVTrf9tDkEtYnNr0U15lGlhsZfJl44tHt9U3eWwiFV_gXFYjrq4tRZOtm2-kgYNyMlrYFc39fpS1JHpJvhWZyln-IUhHFrtAUB7967rSAk85WnS6RJZivGw95_mJHc0EdThvCuCYglY0X92C7e5LEK9&__tn__=-UC%2CP-R Алёна Яхно

https://www.facebook.com/# 1 ч ·

Краткий итог довыборов по двум округам.

Вата проголосовала за ватника.
Холопы проголосовали за барина.

---------------------------------------
І додати нічого . .
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29.03.2021 12:02 Ответить
вы что-то путаете. барин снял с "выборов" своего представителя.
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29.03.2021 15:09 Ответить
Привет всем порохоботам, которые с жаром доказывают, что "к следующим выборам электорат наестся зелени и массово проголосует за Гетьмана и "ЕС"". При этом даже на Западе они были вынуждены снять кандидатуру Звиробий (потому что имеют доступ к реальным рейтингам) - и все равно продули даже в "союзе" с другими силами.
Ни разу не за Слуг Урода, но и насчет проектов Пороха иллюзий не питаю. Его ждет сульба Юльки - 10-15% своего электората. Если Порох, как и Юлька, не хочет быть в вечной оппозиции - им обоим нужно поумерить вождисткие наклонности
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29.03.2021 12:07 Ответить
.... Тобто , головною причиною того що свободівець програв каломойській слузі , є - вождістскіє наклонності Порохаі Тімохи .. ??? Геніально .
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29.03.2021 12:18 Ответить
Естественно, это не главное. Главное тут - предпочтения электората. И поклонники что Пороха, что Юльки могут по 100 раз надень причитать про "мудрый нарид", который почему-то не хочет выбирать их кумиров, но суть от этого не поменяется, другого народа у нас нет.
А почему следует умерить вождистские наклонности? Представьте, что к следующим парламентским выборам будет такая расстановка сил - 20% СН, 20% ОПЗЖ 15% ЕС, 15% Батькивщина, 10% Гройсман, по 5% Свобода, Смешко, Гриценко и какие нибудь Шарии. Пока что рейтинги показывают такую тенденцию. Будет ли такой парламент работоспособен? Вряд ли, ибо коалицию не сколотить. Что Порох, что Юлька поставят условием своего участия в коалиции премьерское кресло, которое одно, а их - двое)). Плюс у "ЕС" и Пороха лично есть большая обида на Гройсмана, который откололся от них после президентских выборов. СН не захочет объединяться с Порохом. В итоге или будет парламентский кризис и перевыборы, или Юлька, СН и еще какие-то мелкие фракции сколотят коалицию, а в оппозиции опять будет ЕС и ОПЗЖ
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29.03.2021 12:37 Ответить
Якщо Порох відмовиться від - вождістскіх наклонностєй , він загубить ті 20%( а не 15) які зараз в нього є , те ж саме ВАНА . Воно їм треба .. ? Це буде плювок в лице своїм виборцям ,, і - політична смерть . Хіба в політику йдуть для того щоб потім втекти ??

І чому це відмовлятися від амбіцій мають проукраїнські сили ,, з якого дива .?? От нехай малороське зебидло і відмовляється .

Як би там не було - ми від свого не відступимо . Криворізьке чмо повинно повернутись туди звідки прийшло ,, і де йому і місце . У свій квартал . Влада повинна належати проукраїнським , патріотичним силам крапка Все інше - демагогія .
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29.03.2021 13:02 Ответить
Ну значит, при современной демократической системе, вам только что и останется, как заниматься демагогией. Поскольку после "криворожского чма" придет "другое" - а вы и дальше будете писать мы за Пороха, но у нас "мудрый нарид"..."
К тому же, отказ от вождистских наклонностей - не равноценен уходу из политики. Скорее, это способность идти на компромисс, а не отталкивать всех, кто тоже обладает проукраинскими взглядами, но не хочет преклоняться перед политическими божками в виде Пороха и Воной.
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29.03.2021 13:20 Ответить
Я не розумію , ЧОМУ ЦЕ Я ПОВИНЕН відмовитись від свого вибору , на чиюсь користь .? На користь того , до кого в мене немає ані найменшої політичної симпатії.?? Чому не хтось ,, не ви наприклад , на користь моїх симпатій ?

Ви вважаєте свої симпатії ( своїх божків ) правильними , а мої значить-ні .?? З якого дива .? От візьміть і підіть на компроміс зі мною , проголосуйте за ЕС і Порошенка ,, за мої вподобання . Чи слабо ?
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29.03.2021 13:38 Ответить
Повторюсь - принципиальность избирателей Порошенко ничем не отличается от принципиальности избирателей Тимошенко. А, как следствие, 20-35% активного электората будут распылены между двумя политсилами, которые не согласны объединиться ни друг с другом, ни с другими партиями. А значит - вынуждены куковать в оппозиции.
И, кстати говоря, я не призывала конкретно вас или других избирателей Пороха, голосовать за другие силы. Мой тезис про компромисс касался непосредственно Порошенко и его партию, которая не терпит конкурентов, и начинает перед любыми выборами топить всех, надеясь утопить их в ..ерьме и поднять свой рейтинг. Как там он завуалировано давал понять в агитации перед первым туром выборов - или я или *****? То есть, по факту, обвинил всех остальных кандидатов в работе на кремлядей. А потом удивляются - а чего это все кидаются ..ерьмом в нас, и почему выигрывает Клоун? Да потому что на фоне всех заляпаных в взаимных нечистотах политсил он выглядит самым чистым. Не удивлюсь, если и к следующим выборам на финишной прямой вылезет новая партия, за которую опять проголосует большинство.
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29.03.2021 13:50 Ответить
На Порошенка , під час виборчої кампанії , виливали тонни бруду , він лише захищався , що цілком природньо . Нікого він не " топив " ,то все ваші фантазії .. Це політична боротьба за владу , і вона така в усьому світі ( згадайте вибори в США ,хоч би ) . .

Вам хотілось заткнути йому рота але не вийшло , то ж ви зробили з нього "ворога народу " ..
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29.03.2021 14:02 Ответить
В США всего две серьезные партии, которые поддерживают в совокупности 98% американцев. И там такой подход - топить всех (в их случае - аж одного) оппонентов - разумен, ибо голоса, которые уйдут от них, с большой вероятностью придут к тебе.
И совсем иначе - в странах с множеством партий, как в Украине. Топить всех оппонентов тут оправданно, если твой рейтинг 50+% - то есть, у тебя большинство и тебе важно не допустить его потери. А когда у тебя заведомо меньше 50% топить всех - это путь в оппозицию, ибо после выборов, где ты получил 15-25% голосов, ты ни с кем не сможешь построить коалицию. Во-первых, с тобой твои вчерашние конкуренты сами не захотят объединяться, во-вторых часть твоих избирателей от тебя отколется, если ты вчера говорил, что политики А, Б, и В - агенты *****, и только ты - патриот, а сегодня каждому из них предлагаешь сколотить с ними коалицию
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29.03.2021 14:11 Ответить
Кому з політиків Порошенко говорив що вони - агенти ***** .? Я уважно слідкую за політичним життям в країні , але щось такого не пам'ятаю . То нагадайте КОМУ , і наведіть тверді докази . Посилання на сумнівні брехливі ресурси , на кшалт - страна юа і Г+Г , не приймаются . .
До того ж , на сьогодні , Порошенко не пропонував і не пропонує створити коаліцію , жодній політичній силі . Не видумуйте .
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29.03.2021 15:24 Ответить
Характерная черта всех порохоботов - это привязаться к отдельно взятым словам, вложив в них собственный смысл и авторство, а дальше сыграть по-кацапски "а какие ваши даказательства?"
Хорошо, поиграем в вашу игру. Помните знаменитый скандал накануне президентских выборов, когда штаб Пороха напечатал билборды и листовки с собой и ******, с лозунгом про "окончательный выбор"? Когда еще некоторые мэры грозились демонтировать такую рекламу? .
Как минимум, только этим посылом Порох дал понять, что на выборах президента есть только выбор между ним и ******, а не с другими кандидатами. Я уже не говорю о том, что еще задолго до даже объявления Клоуном своей кандидатуры, порохоботы объявляли в сети "агентами кремля" и Юльку, и Гриценко, и Смешко, и всю Свободу вместе с Кошулинским (да, да, тем самым, за которого потом призывала голосать Звиробий) - в общем, любого более-менее рейтингового кандидата
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29.03.2021 15:34 Ответить
Я не збираюсь обгорювати ваші хворобливі фантазії , в стилі - дал понять , намєкул і т.д. ,, я просив конкретних доказів . Якщо нема , - досвідос . .
Схоже ви уявлення не маєте , що це таке - політична боротьба ,, зациклились лише на - от Порох не повинен дєлать то-сьо ,, та нікому він нічого не винен . Він веде себе абсолютно адекватно , включаючи біг-борди .

Про порохоботів взагалі сміхота . Я от наприклад не порохобот ( ніяк не зв'язаний з цим ) ,але щиро вважаю гриценків - смєшків -тюльок , політичним непотрібом . І що , не маю права цього висловлювати ? . Та ну нах ... А ви чомусь вважаєте що це Порошенко мене так надоумив . .
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29.03.2021 15:56 Ответить
Значит, когда Порошенко рекламой показывает "или я или *****" (объединяя под этим всех своих конкурентов) - это политическая борьба. Когда конкуренты писали и говорили нелицеприятные вещи про него - это "тонны грязи", которые делают это исключительно по заказу кремля))) Занятно, но не ново, другого я от вас и не ожидала.
В третий раз в нашей дискуссии повторюсь - с такой политикой Пороха и его поклонников - ему светит максимум оппозиция. Ибо набрать 50+% голосов ни он сам, ни "ЕС" ни в состоянии, а объединяться с кем либо вы не хотите сами, как вы, собственно, сами и написали.
Порошенко, конечно, волен делать что угодно, в рамках законодательства. Как, собственно, и вы. Но потом не нужно жаловаться на "мудрый нарид". Повторюсь, другого народа Украины у нас нет. И мудрый политик или учится работать с тем что есть, или попросту скатывается в политическое кладбище.
Это, конечно, если мы хотим цивилизованной демократии, а не авторитарного режима
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29.03.2021 16:09 Ответить
Ну не свєтіт то не свєтіт , шо ж поробиш . Якщо ви такі принципові і чекаєте що Порошенко прийде до вас- партій з рейтингом в 1-2% , із челобітной ,,то ви глибоко помиляєтесь .. Буде так як буде . Все , мені набридло "товкти воду в ступі".. Адіос . .
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29.03.2021 16:22 Ответить
Зеля чий агент?
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29.03.2021 21:07 Ответить
Вы считаете, что это не так? Тогда скажите, с какими проукраинскими и патриотичными силами согласны объединиться "ЕС" и Порох лично? Не декларативные заявления "ЕС" , мол, готовы к объединению (читай - предлагайте, а мы посмотрим, достойны ли вы объединения с нами), а конкретно? Потому что иначе, пусть даже у них и 20% предпочтений электората - без компромиссов ради единства это путь к вечной оппозиции
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29.03.2021 13:27 Ответить
Я не говорив ні про які об'єднання . Під патріотичними силами я мав на увазі ЕС. І тих хто досі не визначився з політичними симпатіями . Що до патріотичності інших партій , в мене є великі сумніви . Особливо після їх підтримки на виборх президента , малоросько-каломойської підстилки . .
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29.03.2021 13:49 Ответить
Ну это про то, что я написала выше.
Хорошо, можно ваше мнение, какими вы видите политические расклады Украины в будущем. Допустим, у Пороха и "ЕС" 20% поддержки (хотя довыборы вчера показали, что их кандидаты на востоке имеют 6,5%, а на западе до снятия в пользу Кошулинского не светило больше 10). При этом, объединение ни с кем не планируется - ибо есть единый Порох и ЕС как церковь его. Есть ли тогда варианты?
Кстати, недавний пример - Киев. В его горсовет "ЕС" набрало больше всего голосов. Но, тем не менее, по определенным вопросам - например, при голосовании за бюджет - они ничего не смогли сделать, ибо все остальные фракции проголосовали "За", и только "ЕС" - против. Так как хоть их и больше всех по отдельности, перед большинством они ничего не могут
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29.03.2021 14:01 Ответить
Зараз в мене варіатнів немає . Можливо з'являться , але на сьогодні ЕС об'єднуватись ні з ким . .

Доки вони ведуть запеклу війну з Порошенком - основним своїм конкурентом, за право першості на патріотичному електоральному полі , ні про яке об'єнання немає і мови . Спочатку припинення всяких ворожих дій , потім обговорення союзів . Без варіантів .
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29.03.2021 15:40 Ответить
Ну а я о чем - сначала с повинной к "Гетьману", признание его "первым на патриотичным электоральном поле", а потом он уже подумает, объединяться с ними или нет. Именно это и есть проявление вождизма у Порошенко - или вы признаете меня первым и главным, или вы - мои соперники. Третьего не дано. Вот только не нужно прикапываться к словам и начнать манипуляции по типу "а когда Порошенко это сказал" - иной раз действия говорят куда больше слов. Да и сами избиратели Порошенко, такие как вы, например, не примете его союза с Тимошенко или Гройсманом, где те будут на 1-й линии, а Порох - 5 или 10-м номером в партии
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29.03.2021 15:47 Ответить
Ну а я о чем - сначала с повинной к "Гетьману", признание его "первым на патриотичным электоральном поле", а потом он уже подумает, объединяться с ними или нет.))
Ну , десь так . . Воно так і є ,, і чим скоріше ви - швабодовці , це увідомите тим буде краще . .
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29.03.2021 16:01 Ответить
Удачи вам)
Когда-то, еще в студенческие годы, я также дискутировала с молодым БЮТовцем, который оперировал похожими аргументами вскоре после того, как Юлька пролетела на президентских. Он тоже был уверен, что Овощ, как и Ющенко когда-то, попросит Тимошенко стать премьером, потому что "она объединит всю Раду и у Януковича не будет выбора". А я говорила, что этот результат выборов - пик ее карьеры. 11 лет прошло - и где та Юлька?
Вот и президентство - пик карьеры Пороха. Понятно, что вы с этим не согласитесь, но поговорим с вами через 11..., ой, уже через 9 лет. И посмотрим
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29.03.2021 16:14 Ответить
Довбойоби
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29.03.2021 12:14 Ответить
Головне щоб рожа була знайома, інші якості вочевидь не потрібні, так вважають в Україні. Читаєш новини і думаєш - куди би виїхати, щоб до кінця життя, не бачити і не чути цих дурнів.
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29.03.2021 12:19 Ответить
Когда то хватало просто наклеить любому тамаде на лоб "Зе" и тот проходил в Раду,а тут целый вирастюк просрал -лубов нароТна вона така,зекретин)))
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29.03.2021 12:32 Ответить
Це - діагноз україномовному населенню цього региона : Верстюк що великий "державотворець" ? У нього є Знання і Досвід в цій сфері діяльності? Черговий Голобородько . А Шевченко яскравий представник Дніпропетровського олігархічного клану-хижака . Чи "мудре населення цього НЕ ЗНАЄ ? А якщо голосує , то потім хай не репетує: "Нас пограбували! Це" геноцид" і повне "зубожіння" !!! " . Просто після цього мовчить , бо ви самі хотіли щоб вас грабували і на вас плювали, ви за це віддали свій голос, і ви як " мудре" населення цього регіону несете повну відповідальність за саме такий вибір ! Ні депутат , ні місцева влада , а ВИ , ТІ ХТО ЦЕ ВИБРАВ І ПРИВІВ У ВЛАДУ !!!
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29.03.2021 12:58 Ответить
клиника
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29.03.2021 13:05 Ответить
Сутки считают 90 тысяч голосов держите меня трое.
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29.03.2021 13:07 Ответить
Ну по опросам Кошулинскому светило 17-20%, а Звиробий - 8-10%. То есть, по сути, ее голоса он получил, но их все равно не хватило.
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29.03.2021 14:03 Ответить
Мокнули Петю-националиста в жиденькое в самом националистическом регионе.

Кошулинскому нужно было слать Звиробий на три буквы и не просто, а на камеры. Тогда был бы шанс победить.
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29.03.2021 14:22 Ответить
Так будуть проходити наступні вибори по всій Україні. Головне щоб владним кандидатам не намалювали 90%, як в Білорусі, все інше проковтнуть. Вітаю прикарпатців, ви зробили себе разом. Потім не скігліть, як казав Кіля Бімба і не думайте перекривати дороги, а то роги повідбиваємо.
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29.03.2021 15:25 Ответить
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