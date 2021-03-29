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В областной клинической больнице Херсона произошла вспышка COVID-19: заболели 53 человека, половина из них - врачи

В областной клинической больнице Херсона произошла вспышка COVID-19: заболели 53 человека, половина из них - врачи

В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице. Инфицированы 53 человека, половина из них - врачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

"Да, это правда, 53 человека (инфицированы COVID-19. - Ред.), половина из них врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений", - сказал Короленко.

Больных принимают "чистые" отделения двух городских больниц - больница им. Тропиных и им. Лучанского.

Как отметил Короленко, состоится служебное расследование. По его словам, в течение недели в больнице будут проводить обследования и профилактические мероприятия. Полностью закрыть больницу не могут, поскольку она узкопрофильная, и есть отделение, которых нет в области больше нигде - например, нейрохирургия, кардиохирургия, ожоговое.

Как сообщил заместитель председателя ОГА Вадим Чабан, руководство больницы до сих пор не предоставило экстренного сообщения о несчастных случаях в Гоструда, главному государственному санитарному врачу Херсонщины - "как будто это не у них". Как он объяснил, есть соответствующая правительственное постановление, которое разъясняет, как руководство больницы должно реагировать в случае производственного травматизма (в частности, это и заболевания работников COVID-19).

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"Во взаимодействии с другими органами они (руководство областной клинической больницы. - Ред.) не вступили, это вызывает большой вопрос. Поэтому на сегодняшнем заседании рабочей группы медицинского штаба по COVID-19 принято решение, что главный государственный санитарный врач Херсонской области официально предоставит информацию владельцу больницы - областному совету, руководству ОГА и в главное управление Гоструда в области для того, чтобы это управление включилось в процесс расследования" , - отметил Чабан.

Сейчас в области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 21 045 человек победили недуг; 2266 человек инфицированы COVID-19; 726 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 марта лабораторно подтверждено 1 652 409 случаев COVID-19, из них за сутки - 8346.
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Топ комментарии
+3
А сколько из них привитых чудо вакциной?
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29.03.2021 11:00
+2
Антипрвивочникамм на заметку
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29.03.2021 10:44
+1
"В обласній клінічній лікарні Херсона стався спалах COVID-19: захворіли 53 людини, половина з них - лікарі" -ХВОРИХ просто обмаль , приходиться "лікарям" хворіти, вони ж матеріально зацікавлені!!!
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29.03.2021 10:56
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Антипрвивочникамм на заметку
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29.03.2021 10:44 Ответить
"В обласній клінічній лікарні Херсона стався спалах COVID-19: захворіли 53 людини, половина з них - лікарі" -ХВОРИХ просто обмаль , приходиться "лікарям" хворіти, вони ж матеріально зацікавлені!!!
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29.03.2021 10:56 Ответить
Зедебил? Мозги купи недоумок.
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29.03.2021 12:03 Ответить
Відколи "палковніки" почали мозґи рекламувати?!
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29.03.2021 12:37 Ответить
ще ніхто не закінчив вакцинацію, антивакцикам на заметку.
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29.03.2021 11:03 Ответить
так врачей и военных вроде как всех привили
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29.03.2021 12:14 Ответить
Наверно ещё и масок не носили. Хотя стоп, этажеж бальница! Неужели не помогают?
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29.03.2021 11:14 Ответить
Маски НЕ СПАСАЮТ от вируса. Маски СНИЖАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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29.03.2021 12:33 Ответить
главное
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29.03.2021 10:52 Ответить
и всегда будет главным, это так нужно было насрать, чтобы 73% выбрали клоуна
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29.03.2021 10:53 Ответить
Не это надо быть таким тупым,что бы выбрать клоуна.
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29.03.2021 12:06 Ответить
выбор-или клоун или эверест дерьма
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29.03.2021 12:27 Ответить
А сколько из них привитых чудо вакциной?
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29.03.2021 11:00 Ответить
Вот и до Херсона добралась "красная зона"
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29.03.2021 11:16 Ответить
До пляжного сезона нужно управиться и с количеством заболевших, и с карантином.
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29.03.2021 11:45 Ответить
так, всех отказавшихся от прививки -лечение за свой счет...
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29.03.2021 12:25 Ответить
А есть за чужой?
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29.03.2021 12:49 Ответить
 
 