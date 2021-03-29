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Так называемого "главу администрации Дебальцево" будут судить заочно за посягательство на целостность Украины, - прокуратура

Так называемого

В Донецкой области за посягательство на территориальную целостность Украины заочно будут судить так называемого "главу администрации города Дебальцево".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении так называемого "главы администрации города Дебальцево", который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору с группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года 40-летний мужчина находится на должности "главы администрации города Дебальцево". Совместно с участниками других самопровозглашенных псевдоорганов "ДНР" он выдает и обеспечивает выполнение приказов и распоряжений, в частности, в сфере обороны, перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно оккупированной территории, и изъятие в виде так называемых "налогов" в пользу оккупационной администрации РФ.

Также читайте: СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Обвиняемый и в настоящее время продолжает работать на оккупационную власть и пропагандирует идеи самостоятельности псевдореспублики и отделения всей Донецкой области от Украины.

Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Также читайте: Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году. ФОТО
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Топ комментарии
+7
Зелені чемпіони по заочному засудженню.
У вас спонсор тероризму мертветчук перед носом ходить у ВР, сепар Аксьонов з відкритою проти нього справою в 2018 році спокійно балотується та обирається в Раду, а ви заливаєте уриною очі лохторату своєю псевдоборотьбою з тими, кого не можете покарати.
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29.03.2021 10:59
+3
А вот якби він був мером Добропілля, то став би депутатом ВР.
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29.03.2021 10:59
+3
какие конкретно сепары кроме тебя?
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29.03.2021 11:13
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Правила форума Совет форумчан
Зелені чемпіони по заочному засудженню.
У вас спонсор тероризму мертветчук перед носом ходить у ВР, сепар Аксьонов з відкритою проти нього справою в 2018 році спокійно балотується та обирається в Раду, а ви заливаєте уриною очі лохторату своєю псевдоборотьбою з тими, кого не можете покарати.
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29.03.2021 10:59 Ответить
Благодари своего боХа за судебную реХФорму.
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29.03.2021 11:01 Ответить
До чого суди, якщо призначені твоїм пліснявим бохом Венедиктова та Баканов не ведуть розслідування та НЕ передають справи до суду?
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29.03.2021 11:03 Ответить
вот Алексеич так всех пересажал...или не при нём сепары в Киеве чувствовали себя как дома?
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29.03.2021 11:11 Ответить
какие конкретно сепары кроме тебя?
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29.03.2021 11:13 Ответить
ну ясно..
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29.03.2021 11:23 Ответить
Кого уровня рыга Ефремова Зеля упрятал хотя бы в СИЗО?
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29.03.2021 11:27 Ответить
Зато порох всех пересажал подсадил на соевый шоколад.
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29.03.2021 12:25 Ответить
Нагадайте прізвища тих, кого Зєля віддавав пуйлу при обмінах.
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29.03.2021 12:26 Ответить
А суды к тому, что передавай или не передавай все равно выпустят.
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29.03.2021 12:10 Ответить
За что Бенядиктова и Баканов получают сотни тысяч зарплаты и премий, для чисто прибарахлиться?
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29.03.2021 12:16 Ответить
Даже блондинки обычно мозгами думают а не шоколадной массой как ты.
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29.03.2021 12:21 Ответить
само такое ...
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29.03.2021 12:24 Ответить
Да, я такое, не шоколадное и горжусь этим.
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29.03.2021 12:26 Ответить
Та гордись собі в тряпочку.
Але тут форум Цензор.нет, а не лавка біля під'їзду для пліток та обговорення одне одного.
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29.03.2021 12:28 Ответить
Форум- это не платформа для твоей чуши и фейков.
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29.03.2021 12:30 Ответить
Назви хоча б один мій фейк.
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29.03.2021 12:34 Ответить
Обвинять зешмарклю в том , что натворил порох, это разве не фейк?
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29.03.2021 12:37 Ответить
В чому фейк?
Ще раз: проти Аксьонова відкрили справу, за яку він реально міг сісти, в 2018 році.
Він втік з України. Зараз повернувся і спокійно реєструється кандидатом і обирається у ВР.
Венедиктова закрила справу, відкриту проти нього попередниками, чи просто "забула" про неї.
А винен Порошенко?
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29.03.2021 12:42 Ответить
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29.03.2021 12:44 Ответить
Якесь геть неадекватне... )
Само підвалює, ставить дурнуваті питання, а окрім смайлів ні на що не здатне.
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29.03.2021 12:46 Ответить
Він не наш, він ваш. Вам і дякувати.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи"
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29.03.2021 11:08 Ответить
Так а че мелочиться?вы и путина осудите,заочно.за очники.
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29.03.2021 11:22 Ответить
Вася, ты не понял мой комментарий.
Я интересуюсь почему Зелины назначенцы не занимаются колаборантами и сепарами, которые находятся в зоне досягаемости.
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29.03.2021 11:26 Ответить
А им так головняка меньше,и делают типа что -то
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29.03.2021 11:46 Ответить
Соевый много ими занимался пять лет, сколько лет реХФормируемый суд Штэпу судит?
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29.03.2021 12:13 Ответить
Штепа отмазывается тем, что ее заставили делать заявления под дулами автоматов.
И это тяжело опровергнуть в суде. Поэтому не ее сторону стал ЕСПЧ.
По Аксьонову в 2018 году открыли дело по чистому криминалу, он сбежал.
Теперь вернулся, но ни Венедиктова, ни Баканов не дают ход делу, позволили ему балотироваться в нардепы.
Так понятно?
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29.03.2021 12:20 Ответить
Как не оправдывай своего кумира, сидеть ему не пересидеть.
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29.03.2021 12:28 Ответить
Зєля вже таких як ти пачками садить, а ти все мрієш про Посадку Пороха.)
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29.03.2021 12:30 Ответить
Ты полная блондинка.
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29.03.2021 12:33 Ответить
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29.03.2021 12:34 Ответить
А вот якби він був мером Добропілля, то став би депутатом ВР.
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29.03.2021 10:59 Ответить
Ликвидировать и не заморачиваться с продажными судами.
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29.03.2021 11:00 Ответить
заочно судят каких_то далеких цапов и очно стерненка с семенченком.
Красивая маланская стратегия)
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29.03.2021 11:15 Ответить
Странная у нас судебная система как и правоохранительные органы в целом. У нас всех судят " заочно" тех кого не достать.., а те кто на нашей территории и по факту в наших руках.. тех не судят или все спускается на тормозах. В связи с этим появляется устойчивая уверенность, что все эти " заочные осуждения" и " процессы" носят чисто декоративный, пропагандистский характер. И не более того. ( так было и до Зеленского и сейчас, ничего в этом направлении не меняется)
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29.03.2021 11:15 Ответить
100%
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29.03.2021 11:25 Ответить
 
 