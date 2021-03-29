Так называемого "главу администрации Дебальцево" будут судить заочно за посягательство на целостность Украины, - прокуратура
В Донецкой области за посягательство на территориальную целостность Украины заочно будут судить так называемого "главу администрации города Дебальцево".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Как сообщается, по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении так называемого "главы администрации города Дебальцево", который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору с группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года 40-летний мужчина находится на должности "главы администрации города Дебальцево". Совместно с участниками других самопровозглашенных псевдоорганов "ДНР" он выдает и обеспечивает выполнение приказов и распоряжений, в частности, в сфере обороны, перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно оккупированной территории, и изъятие в виде так называемых "налогов" в пользу оккупационной администрации РФ.
Обвиняемый и в настоящее время продолжает работать на оккупационную власть и пропагандирует идеи самостоятельности псевдореспублики и отделения всей Донецкой области от Украины.
Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
У вас спонсор тероризму мертветчук перед носом ходить у ВР, сепар Аксьонов з відкритою проти нього справою в 2018 році спокійно балотується та обирається в Раду, а ви заливаєте уриною очі лохторату своєю псевдоборотьбою з тими, кого не можете покарати.
пересажалподсадил на соевый шоколад.
Але тут форум Цензор.нет, а не лавка біля під'їзду для пліток та обговорення одне одного.
Ще раз: проти Аксьонова відкрили справу, за яку він реально міг сісти, в 2018 році.
Він втік з України. Зараз повернувся і спокійно реєструється кандидатом і обирається у ВР.
Венедиктова закрила справу, відкриту проти нього попередниками, чи просто "забула" про неї.
А винен Порошенко?
Само підвалює, ставить дурнуваті питання, а окрім смайлів ні на що не здатне.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи"
Я интересуюсь почему Зелины назначенцы не занимаются колаборантами и сепарами, которые находятся в зоне досягаемости.
И это тяжело опровергнуть в суде. Поэтому не ее сторону стал ЕСПЧ.
По Аксьонову в 2018 году открыли дело по чистому криминалу, он сбежал.
Теперь вернулся, но ни Венедиктова, ни Баканов не дают ход делу, позволили ему балотироваться в нардепы.
Так понятно?
Красивая маланская стратегия)