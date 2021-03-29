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Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав
Если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 17:00 28 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 362 895 человек. Больше всего записей в лист ожидания совершают люди в возрасте от 21 года до 39 лет. Меньше записей возрастной категории - это 80+", - отметил замглавы Минздрава.
По словам Кучера, из них - 109 276 жителей Киева.
В то же время, замглавы Минздрава добавил, если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем - когда наступит очередь согласно разработанному Минздраву плану вакцинации.
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самое чудное - Стебанов, настолько свирепо обосраться, и настолько бодро нести шо они типо все делают грамотно и вирус просто в ужасе(от смеха?) от их деяний)
Зате голосно скавулять, що їм хтось заважає антирекламою вакцин.
"У 4 областях у неділю взагалі не зробили жодного щеплення проти COVID.Джерело: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/900047407204922 статистика міністра охорони здоров'я М. Степанова "
...а если записан это не значит что его вакцинируют...))