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вакцина (3777) Минздрав (4883) COVID-19 (18606) Кучер Ярослав (30)

Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав

Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав

Если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 28 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 362 895 человек. Больше всего записей в лист ожидания совершают люди в возрасте от 21 года до 39 лет. Меньше записей возрастной категории - это 80+", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Кучера, из них - 109 276 жителей Киева.

В то же время, замглавы Минздрава добавил, если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем - когда наступит очередь согласно разработанному Минздраву плану вакцинации.

Читайте: Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный, - замминистра Кучер

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Топ комментарии
+5
А можно без очереди, ведь:
Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8841
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29.03.2021 11:11
+5
І навіть цих зеленський із степановим не можуть оперативно вакцинувати.
Зате голосно скавулять, що їм хтось заважає антирекламою вакцин.
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29.03.2021 11:16
+2
360 тищ - це норма уколоть за два дні, ну максимум за 3. чого у неділю прокололи всього 3 тищі?
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29.03.2021 11:06
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peremoga
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29.03.2021 11:02 Ответить
А можно без очереди, ведь:
Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8841
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29.03.2021 11:11 Ответить
Наивные....до 2042 года еще дожить надо
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29.03.2021 11:02 Ответить
каждый сотый. пока ждать в очереди - половина умрет от старости.
самое чудное - Стебанов, настолько свирепо обосраться, и настолько бодро нести шо они типо все делают грамотно и вирус просто в ужасе(от смеха?) от их деяний)
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29.03.2021 11:04 Ответить
а вакцини то тю тю!
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29.03.2021 11:05 Ответить
360 тищ - це норма уколоть за два дні, ну максимум за 3. чого у неділю прокололи всього 3 тищі?
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29.03.2021 11:06 Ответить
Это же надо - крутизна какая, это из 42 млн? )))
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29.03.2021 11:08 Ответить
Лохів виявилось не так вже й багато, трохи менше ніж 1%
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29.03.2021 11:26 Ответить
в Украине две проблемы: как избежать вакцинации и как вакцинироваться
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29.03.2021 11:08 Ответить
І навіть цих зеленський із степановим не можуть оперативно вакцинувати.
Зате голосно скавулять, що їм хтось заважає антирекламою вакцин.
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29.03.2021 11:16 Ответить
К всевозможным способам самоубийства добавился ещё один - добровольная вакцинация
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29.03.2021 11:18 Ответить
Так много желающих ???ожидалось меньше.ну удачи...
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29.03.2021 11:19 Ответить
А який в цьому сенс?
"У 4 областях у неділю взагалі не зробили жодного щеплення проти COVID.Джерело: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/900047407204922 статистика міністра охорони здоров'я М. Степанова "
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29.03.2021 11:21 Ответить
Если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем. Источник: https://censor.net/ru/n3256148

...а если записан это не значит что его вакцинируют...))
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29.03.2021 11:28 Ответить
Слышь, придурок, как ты думаешь - какой процент украинцев имеют электронную подпись, необходимую чтобы записаться?
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29.03.2021 11:30 Ответить
Менше записів вікової категорії - це 80+ - ну тут все резонно, т.к. у этой категории отсутствуют смартосы. а с домашнего телефона в "Дию" записаться проблематично
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29.03.2021 12:20 Ответить
 
 