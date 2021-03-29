Без внедрения накопительной пенсионной системы через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое, - Лазебная
Если не внедрять накопительную пенсионную систему, то пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое.
Об этом Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это - сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате. Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия - 1800 гривен", - отметила министр.
Лазебная подчеркнула, что правительство уже в ручном режиме "дотягивает" солидарные пенсии.
"У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая - для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе, доплаты по возрасту", - заявила глава Минсоцполитики.
Она подчеркнула, что без накопительной пенсии каждое правительство будет в ручном режиме "латать дыры".
"В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас и нужно это делать. Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает", - подытожила министр.
Пожалуйста, подождите...
Пенсія буде закачаєшся...
Але х/з - 60 % за коломойського в Франеку надихають.
Представьте фонд куда вы всю жизнь принудительно отчисляете деньги а забрать сможете только после 65 лет.
Равно как и возможности дефолта государства.
А после инфляции сколько от "пенсии накопительной" останется?
А?
Что бы еще такое придумать, чтобы лохторат (и бизнесы) раздеть.
Я колишній співробітник ДСНС - зараз отримую ПОЛОВИНУ від заробленої пенсії. Так це платить держава... Що можна говорити про банки? Де гарантія, що він не "лопне" через тиждень? Навіть якщо "відкладати" кошти в державний банк...
,
Любий може і зараз відкрити страховий рахунок і перечисляти туди якийсь процент доходів
з отриманням в 65 років. Спробуйте це весело)