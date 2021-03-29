Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства "Россотрудничество", а также организованное им 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко", - прокомментировали в МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом Министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационнокультурных центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах России, говорится в ответе МИД.

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В СНБО, отвечая на запрос, рассказали, что рассмотрят вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от "президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".

Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством "Россотрудничество", признанным Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское, анонсировали 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".