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Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие

Шевченко в России назвали

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства "Россотрудничество", а также организованное им 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко", - прокомментировали в МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом Министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационнокультурных центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах России, говорится в ответе МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ

В СНБО, отвечая на запрос, рассказали, что рассмотрят вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от "президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".

Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством "Россотрудничество", признанным Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское, анонсировали 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

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+49


Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие - Цензор.НЕТ 3651
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29.03.2021 11:24
+19
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.


https://www.youtube.com/watch?v=369DBVhm0zA&t=93s
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29.03.2021 11:32
+18
Ну, ще трохи, і кацапи себе визнають "москалями"... Адже саме так Тарас їх називав у своїх поезіях... Слова "росіянин", "Росія", "російський", у його поезіях відсутні...
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29.03.2021 11:29
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Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие - Цензор.НЕТ 3651
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29.03.2021 11:24 Ответить
"...Якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя" (нє русскоукрАінская...)

"...Питання з Шевченком - ширше. Бо, як я кажу при кожній нагоді, ми взагалі дуже надовго були поставлені "на паузу" примусово, це була частина процесу взяття країни під контроль у форматі гібридної війни. До 2014 року, коли російська агресія нарешті вийшла на яв, у медіях і в освіті вона відбувалася неявно. Толерували тоді такі речі, які сьогодні вже не толерують, бо сьогодні за право українців бути собою заплачено кров'ю і сьогодні принаймні зчиняється крик та галас, коли "рускіймір" відкрито експансіонує в наш інфопростір. А в 2000-ні це все "не помічалося".
https://localhistory.org.ua/media/images/Mif_Zabuzhko_mokap.max-1920x1080.jpg

Непомітний, "повзучий" відкат до радянсько-імперської рецепції Шевченка відбувся якраз наступного десятиліття після того, як я в 1990-ті написала "Шевченків міф України". Тривало якесь таке постійне навіювання - і так довго форсувалося в медіях, у соцмережах - що Шевченко ж от і щоденник писав по-російськи, що він насправді був же, виходить, нормальний "пєтєрбурзкій інтєліґєнт", і взагалі, як казала Ганя Герман, насамперед був художником, а не поетом. Мовляв, те, що він там якимсь діалектом віршики писав, це так собі, хобі, а от художник "петербурзької школи" - це, виходить, ніби доказ, що ми з росіянами "адіннарод"… Таке тонке пропагандистське зміщення фокусу. Бо ж, справді, не заперечиш - Шевченко став після заслання першим у Росії академіком гравюри, це дійсно частина його біографії. І Петербург - це його художня освіта, його професія: він художник, учень Брюллова, виучений у Петербурзькій академії мистецтв.https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
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29.03.2021 11:35 Ответить
А потім, уже після Майдану, виплила на яв уся ця історія - що, виявляється, 200-ліття збирались святкувати "совмєстно", Україна з Росією, і в Каневі навіть готували спеціальний вертолітний майданчик, і всі там знали про цей новий Дім культури, який будували "для Путіна", бо там 9 березня 2014 року Путін з Януковичем мали підписувати оцей самий договір про Таможенний союз - новий "Переяслав". Нищук дуже точно висловився - таке враження, ніби Шевченко повстав, не потерпів цього плану, і в результаті ми отримали Майдан - і 200-ліття Шевченка на Майдані.
Бо всі ті роки ніхто ж не згадував у ЗМІ: мовляв, рєбята, що ж ви верзете, який у біса щоденник російською? Це ж ніякий не щоденник, на ньому ж чітко написано - "Журнал"! Щоденник - ми всі знаємо зі школи - це те, що людина пише для себе, що дівчатка ховають від мами і від подруг, бо там є якісь сердечні звіряння і т. д. і т. п. І от всім цим дівчаткам і замилювали очі, ніби "Шевченко вів щоденник по-російськи", так само, як вони! Бо що таке "журнал" у салоновій культурі XIX століття, вони, ці дівчатка, які постять котиків у соцмережах, уже не знають, і дурити їх можна цілком безкарно. Тоді як у перекладі на наші сьогоднішні реалії Шевченків "Журнал" мав би називатися не щоденник, а блог. - Оксана Забужко https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
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29.03.2021 11:35 Ответить
Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину - Цензор.НЕТ 5291
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29.03.2021 11:42 Ответить
О таки да тогда арабам или нигерам с Африки надо ОРАТЬ МАТОМ ЧТО ПУШКИН ИХ ЧЕЛОВЕКА НЕ РУССКИЙ ТИПА ПОЭТ если вспомнить про пра- предка пушкина мулата подарок Петру 1 из диковинных стран....
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29.03.2021 12:42 Ответить
Шевченко это русский суп


Бузина уже убитый,
а в Киеве дядько...
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29.03.2021 14:46 Ответить
Кохайтеся ж, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люде,

Знущаються вами.
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29.03.2021 14:37 Ответить
Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину - Цензор.НЕТ 4287
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29.03.2021 20:56 Ответить
в этом центре знакомый, теперь уже бывший,

еврей Евгений Гороховский русский шовинизм в Украине продвигает



падлюка продажна ще та
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29.03.2021 14:41 Ответить
гамнюки.. все к рукам прибирают, типичные ворюги.
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29.03.2021 11:25 Ответить
КОММУНИЗДИТЬ первая черта русского народа

раньше большевики Шевченка коммуниздили, делая его пролетарским поетом,
теперь вот шовинисты тоже коммуниздят по своему
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29.03.2021 14:44 Ответить
это просто какой то идиотизм уже)))
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29.03.2021 11:26 Ответить
він пожиттєвий. з молоком русскай матері.
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29.03.2021 11:36 Ответить
«Москалі - чужі люде»
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29.03.2021 11:28 Ответить
Ну, ще трохи, і кацапи себе визнають "москалями"... Адже саме так Тарас їх називав у своїх поезіях... Слова "росіянин", "Росія", "російський", у його поезіях відсутні...
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29.03.2021 11:29 Ответить
Суки, что они уже только ни спи..дили: водку, пельмени, борщ, матрёшку, Поддубного, автомат Калашникова, победу под Прохоровкой, Киевскую Русь... Теперь до Шевченко добрались..
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29.03.2021 11:29 Ответить
вже ***** по сракославнувтому став месієй
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29.03.2021 11:31 Ответить
№77
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29.03.2021 11:32 Ответить
що ти убогоє "5 копійок" проносом дрищеш мабуть тобі з ранку в дурдомі забули дати посмоктати клізму санітари
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29.03.2021 13:41 Ответить
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.


https://www.youtube.com/watch?v=369DBVhm0zA&t=93s
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29.03.2021 11:32 Ответить
"хрюсскі поєти" - це нащадок арапа, та інші внуки-правнуки шведів, німців та італійців, що у різні часи потрапили до лаптєстану.
А Тарас Григорович - це суто український поет, який ніколи не приховував своєї ненависті до свинособачих москалів.
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29.03.2021 11:32 Ответить
Ти про поляка і шотландця забув. Про Лєрмонта і Гржибовського... (Грибоєдова).
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29.03.2021 11:55 Ответить
та я навіть не повинен про них пам'ятати. Зате добре пам'ятаю весну, літо та осінь 14-го. І ніколи цього свинособачим ************ не пробачу.
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29.03.2021 14:28 Ответить
Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие - Цензор.НЕТ 2779
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29.03.2021 11:34 Ответить
Так давайте вже й Бандеру національним героєм раші, чого ж там. В ідіотизмі кацапів ніхто ніколи не обжене.
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29.03.2021 11:34 Ответить
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29.03.2021 12:06 Ответить
А в МИДе Украины вместо истерики не хватило ума москалям несколько стишков Шевченка процытировать?

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!
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29.03.2021 11:36 Ответить
а також Вергілій, Катул, Тібул, Проперцій є російсько-древньоримськими поетами, Гомер - російсько-елінський, Шекспір - російсько-англійський і т.і.
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29.03.2021 11:39 Ответить
"...
В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства..."

Як ця клоака ще існує в Україні? Кацапи вороги чи ні? Просрете державу як 2 пальці об асфальт.
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29.03.2021 11:39 Ответить
надо было ответить, что сашко гарматний - також украинец... он же ездил в ссылку через Украину...
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29.03.2021 11:43 Ответить
Кацапня немытая, уберите свои грязные руки от Шевченка!!
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29.03.2021 11:45 Ответить
Это Чехов украинский поэт. Не верите- спросите Хама из Ростова:
Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину - Цензор.НЕТ 5417
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29.03.2021 11:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/1711 1711 року увійшов до складу Запоріжжя, що було на той час автономією Османської імперії.

До 1924 року, під час перебування міста у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР , згідно з нормами тогочасного правопису, його назва писалася українською «Таганріг». Офіційна русифікація назви міста відбулася, здається, суто з політичних міркувань.
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29.03.2021 11:56 Ответить
Шевченка в Росії назвали "російсько-українським поетом". МЗС і РНБО відреагували: Зухвалі посягання країни-агресора на історико-культурну спадщину - Цензор.НЕТ 2577
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29.03.2021 11:59 Ответить
Є сенс назвати Чехова великим українським письменником ,а композитора Римського Корсакова - великим Українським композитором . Росіяни кажуть , ну то й ми кажемо.. А що з того???? Вони генетичні людожери ( андрофаги!), вбивці і брехуни.
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29.03.2021 13:11 Ответить
"Сестри Прозорови" А. Чехова в реалі звалися - Линтварьови. Русисти про них прекрасно знають, хоча й не виокремлюють із числа чеховських друзів-поміщиків великоруських губерній. Згадки в листах Чехова про линтварьовське "украйнофильство", про те, як молодша сестра, бестужевка Наталя (якраз та його багатолітня симпатія!), щороку їздить на Шевченкову могилу, а по неділях "учит хохлят грамоте" (збудувала в себе в маєтку україномовну недільну школу, досить частий серед наших еліт прояв "дисидентства" в добу Емського указу, і тітка Скоропадського таке робила, й філософ Лесевич…), русистам промовляють мало: української культури вони "по штату" знати не зобов'язані, і всі ті контексти їм щиро невтямки. Якби були втямки, оповідання "Человек в футляре" навряд чи потрапило б в СРСР у шкільні хрестоматії. На ******* російську мірку, воно взагалі "бандерівське": мало того, що суто емоційно перейняте тугою автора за Україною, за тамтешнім вільним і веселим, супроти московського, життям та друзями на кшталт брата й сестри Коваленків (лучанська ідилія натоді вже скінчилась, помер брат Микола і старша з сестер Линтварьових, гурт розпався, ніхто ні з ким так і не женився…), - воно ще й сповнене недвозначних політичних натяків. Кожен, хто знав історію переслідувань "украйнофильства" в Росії 1863-1905 років, чудово розумів, за що вчитель Коваленко загримів у російську глибинку, чому, хоч вона йому й осоружна, він не може її покинути й так скипає на поліцейську заввагу Бєлікова ("вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед"), аж спускає стукача зі сходів, - і що означає його мрія оселитись на своєму полтавському хуторі (як мріялось і Чехову!) і там, як Наталя Линтварьова, "хохлят учить"… - О. Забужко "...Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу" https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-pamiati-oksany-radysh-abo-pro-muz-chekhova-chastyna-persha/a-54908355
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29.03.2021 20:55 Ответить
Імперії Зла і Брехні раSSія... а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.03.2021 11:49 Ответить
Русские любят всё называть славянским, что бы потом всё славянское называть русским! (К. Чапек).
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29.03.2021 11:52 Ответить
все вірно, але це не Чапек казав, а Гавлічек-Боровський
теж, до речі, Карел
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29.03.2021 11:56 Ответить
Москальскому улусу и Марка Твена и Бальзака нетрудно причислить к улусским.Шевченко в Улусе только гнобился,и они за то что гнобили ,причислили к русским.Как и Гоголя.Нехай себе забирают Василия Ланового,иуду,стыдившегося ураинской мовы.
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29.03.2021 11:53 Ответить
Если бы не русские, то и крепостничества в Украине не было б. Спасибо за это немке Екатерине ІІ.
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29.03.2021 11:56 Ответить
Вот интересно, что такое демократическое рабство? Вы, кстати, сами крепостным стать не желаете?
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29.03.2021 12:11 Ответить
россия в 1861 году. Когда в Европе это прекратилось? На вопрос про желание стать крепостным Вы (я с Вами на брудершафт не пил, что Вы мне тыкаете) не ответили.
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29.03.2021 12:21 Ответить
шкода потерли коментаоі того поца , але вже бачу, що дискусія могла бути цікава з точки зору дослідження відхилень розумових у кацапів
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29.03.2021 13:47 Ответить
Здається, то був прихильник шарія.
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29.03.2021 13:55 Ответить
в начале XIX века вся российская элита говорила на французском . учить русский считали не обязательно . их всех будем считать потомками галлов ?
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29.03.2021 11:59 Ответить
А те, що предки Шевченка саме "дякуючи" москалям, стали кріпаками, це нічого? Адже дід його був вільною людиною...
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29.03.2021 12:03 Ответить
а примерно в те это примерно в какие ?

Ржечь Посполитую начали делить еще в 1772-ом году а указ Екатерины по которому крестьяне теряли остатки прав и становились вещью это 1783-ий
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29.03.2021 12:56 Ответить
это прецедент . эфиопы должны предъявить права на наследие Пушкина
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29.03.2021 11:56 Ответить
В российской школе, если физрук с трудовиком бросают пить, школа сразу считается гимназией.
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29.03.2021 11:59 Ответить
а если учительница английского может сказать что то еще кроме " Ху из он дьюти тудэй? " то гимназией с углубленным изучением иностранных языков
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29.03.2021 12:02 Ответить
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29.03.2021 12:21 Ответить
Тут і дивуватись нічому Вся * історія росії * це історія Украни , і не тільки України а й інших народів які до росії не мали ніякого відношення Забери у них Київську Русь то й не буде про що їм писати в * своїй* історії.
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29.03.2021 11:59 Ответить
В них Київської Русі не було ніколи , тому і забирати нема чого...
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29.03.2021 12:16 Ответить
Кацапопапуасы без украинской культуры дикари.
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29.03.2021 12:00 Ответить
Если бы в мид России читали бы Шевченко, многие из сотрудников отказались бы от России. Шевченко - это не только поэзия, но и история, России в том числе. Реальная история, такая которую хотят припрятать поглубше и подальше. Которая и через столетия будет давить величие и мешать встать с колен. Погорячились , граждане из мид...
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29.03.2021 12:02 Ответить
Кохайтеся чорнобриві ,та не з москалями
Бо москалі злиї люди,роблять лихо з вами!

В этих строках вся любовь Кобзаря к русскому миру.
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29.03.2021 12:04 Ответить
По своїй суті кацапи-це ніхто і ніщо. Тому вони так вперто намагаються зробити ніким всіх навколо.
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29.03.2021 12:06 Ответить
"В СНБО, отвечая на запрос, рассказали, что рассмотрят вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от "президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы"Источник: https://censor.net/ru/n3256155

Идет восьмой год войны ...
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29.03.2021 12:11 Ответить
По-перше.Пушкін - угро-ефіопський поет.
По-друге. Читання віршів Шевченка представниками волго-окського межиріччя призводить до вивихів і переломів руССязічних щелеп.
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29.03.2021 12:20 Ответить
Москалі просто тупі злодюжки: нинішня Україна віками називалася РУСЬ, а українці - Русичами(русами, русинами) Московщина на має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Москалі зі своїм скавчанням про "єдінокровіє" і "єдіновєріє" прагнуть примазатися до тисячолітньої історії, культури, віри, слави Русі, до чого вони просто не доросли немитим і неголеним рилом і яку вони тупо украли і привласнили. Історичний корінь московщини - у вигрібній ямі біля монгольського вігвама. Від того вони і казяться...
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29.03.2021 12:22 Ответить
Вообще ничего плохово в этом нет, даже наоборот, хватит обсераться от всего! А Шевченко писал и на русском языке....
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29.03.2021 12:25 Ответить
Свинособака детектед.
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29.03.2021 13:28 Ответить
ні, він дещо писав на угрофінському діалекті староболгарської, ніякого рускавого ізика не існує, є угрофінський піджин, кацапський койне, а не ізиг.
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29.03.2021 13:51 Ответить
Москалі просто тупі злодюжки: нинішня Україна віками називалася РУСЬ, а українці - Русичами(русами, русинами) Московщина на має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Москалі зі своїм скавчанням про "єдінокровіє" і "єдіновєріє" прагнуть примазатися до тисячолітньої історії, культури, віри, слави Русі, до чого вони просто не доросли немитим і неголеним рилом і яку вони тупо украли і привласнили. Історичний корінь московщини - у вигрібній ямі біля монгольського вігвама. Від того вони і казяться...
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29.03.2021 12:33 Ответить
--Коли козламорду кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 столітті в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі і (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козламордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованного тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, так це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козламордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
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29.03.2021 13:05 Ответить
За даним посиланням історія по цій темі від братів Капранових, якщо цікаво https://www.youtube.com/watch?v=5Zna0WTzFtY
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29.03.2021 15:02 Ответить
Если верить официальной биографии Шевченко, его продали росиянам.
И они же освободил его от крепостничества.
Почему большинство Великих украинцев не "пригодились" в Украине?
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29.03.2021 12:44 Ответить
-
_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені. в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злиї люди присплять, лукаві,
І в огні її, окрадену, загардять ох, не однаково мені.
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29.03.2021 12:58 Ответить
А їх що, не влаштовує якутський скульптор? Та це ж всесвітньо відома постать!
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29.03.2021 13:24 Ответить
а чому спочатку "кацапсько...", а вже потім український, і як це співвідноситься, з тим, що України ніби не було, і мови української, її австрійці з поляками придумали десь на початку 1900х, якщо не помиляюсь
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29.03.2021 13:44 Ответить
та це ж чентр подав від тупості, Ну як назвати Шевченка українським поетом, зразу ж прогонять директора центру, а так -пронесе. серед всього іншого, в Шевченка, на мою думку,є безсмертна фраза - кохайтесь чорнобриві, та не москалями. така відповідь ганці герман.
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29.03.2021 13:49 Ответить
это уже дно, или еще нет??
а чего ж они в крыму бегают за людьми, кто к его памятнику на ДР цветы приносит??
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29.03.2021 14:01 Ответить
Странно, я что-то не припоминаю, что бы в 1941-1945 гг, в ссср существовал какой-то немецкий культурный центр как гос.учреждение Германии с функциями культурного представительства.
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29.03.2021 14:27 Ответить
Отак подивишся здаля

На москаля -

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям

І десь трапляється хвилина,

Його буває майже жаль,

А ближче підійдеш - скотина!

Т. Шевченко (с)
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29.03.2021 14:36 Ответить
Украино-русско-казахский поэт!

Решением https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Третьего отделения , утверждённого собственноручно https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I Императором , 30 мая 1847 года 33-летний Шевченко Тарас Григорьевич по https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C рекрутской повинности был определён на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 военную службу рядовым в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 Отдельный Оренбургский корпус , размещавшийся в Оренбургском крае (территория современных https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Оренбургской области https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Мангистауской области https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстана ), «под строжайшее наблюдение начальства» с запретом писать и рисовать....
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29.03.2021 14:52 Ответить
А як же Гарматний Саня? Русско-украинский поэт 100%!
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29.03.2021 16:11 Ответить
так через пару десятків років вони скажіть шо не вони не росія, а Україна. А росія за уралом.
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29.03.2021 17:08 Ответить
 
 