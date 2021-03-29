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Новое эпидзонирование: Черниговщина перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 13 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новое эпидзонирование: Черниговщина перешла в

По состоянию на 29 марта в "красной зоне" находятся 11 регионов, сегодня там оказалась Черниговщина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Черниговская область перешла в "красную" зону карантина. Последние дни там превышен уровень госпитализаций.

Таким образом в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Всего 11 регионов.

Херсонская область по-прежнему находится в "желтой зоне" карантина.

В то же время, в "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днеропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская области.

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Новое эпидзонирование: Черниговщина перешла в красную зону, в оранжевой - 13 областей, - Минздрав 01

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Что будет когда все области будут в красной зоне и добавят ли черную зону?
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29.03.2021 11:30 Ответить
вони казали, що при 11 закриють країну! учора всралися і прибрали пару областей.
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29.03.2021 11:35 Ответить
Пришпандьорюватимуть чорну мітку.
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29.03.2021 11:41 Ответить
Новое эипидзоМБирование )))
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29.03.2021 11:50 Ответить
 
 