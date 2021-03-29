Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Фишинговые атаки были нацелены на финансовые учреждения и взлом почтовых сервисов. В результате пострадали банки 11 стран мира. Убытки достигают десятков миллионов долларов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, хакера разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции в ходе международной спецоперации с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки и Австралии в феврале текущего года.

39-летний житель Тернопольщины подозревается в разработке фишингового пакета и специальной административной панели к нему, которые были нацелены на вебресурсы более сотни банковских учреждений и их клиентов в странах Европы и Австралии. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ

По результатам компьютерно-технических экспертиз обнаружены сотни различных вредных программных продуктов, которые демонстрировал и продавал фигурант в собственном интернет-магазине в Darknet. Убытки от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов.







Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств. Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Чехия выдала США двоих украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.