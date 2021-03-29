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Нацполиция (16189) хакер (1171) киберполиция (325) кибербезопасность (663)

Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Фишинговые атаки были нацелены на финансовые учреждения и взлом почтовых сервисов. В результате пострадали банки 11 стран мира. Убытки достигают десятков миллионов долларов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, хакера разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции в ходе международной спецоперации с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки и Австралии в феврале текущего года.

39-летний житель Тернопольщины подозревается в разработке фишингового пакета и специальной административной панели к нему, которые были нацелены на вебресурсы более сотни банковских учреждений и их клиентов в странах Европы и Австралии. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях.

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По результатам компьютерно-технических экспертиз обнаружены сотни различных вредных программных продуктов, которые демонстрировал и продавал фигурант в собственном интернет-магазине в Darknet. Убытки от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов.

Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция 01
Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция 02
Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция 03

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств. Досудебное расследование продолжается.

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Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
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Топ комментарии
+5
Таким людям нужно платить зарплату в десятки тыс дол, и держать в отделах кибербезопастности,а не по тюрьмам растыкивать.
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29.03.2021 11:34
+2
Я думаю хакер не расстроился, ведь если зеки из тюрем разводят лохов на деньги, то он из тюрмы сможет и дальше заниматься любимым делом
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29.03.2021 11:34
+2
Ему начальник тюрьмы сам занесет в камеру макбукпро ,и греть будет. Через пять лет оба мультимиллионерами будут.
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29.03.2021 11:36
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Я думаю хакер не расстроился, ведь если зеки из тюрем разводят лохов на деньги, то он из тюрмы сможет и дальше заниматься любимым делом
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29.03.2021 11:34 Ответить
Ему начальник тюрьмы сам занесет в камеру макбукпро ,и греть будет. Через пять лет оба мультимиллионерами будут.
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29.03.2021 11:36 Ответить
Таким людям нужно платить зарплату в десятки тыс дол, и держать в отделах кибербезопастности,а не по тюрьмам растыкивать.
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29.03.2021 11:34 Ответить
так в тюрьме СБУ и будет у него отель. Американцы так делают.
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29.03.2021 11:51 Ответить
у нас не Америка, а реально могли б і взяти на роботу по кібербезпеці або отриманню інформації
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29.03.2021 13:39 Ответить
потому что у власти как были так и до сих пор одни бараны, баран на баране сидит, мозгов ноль
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29.03.2021 16:45 Ответить
Американцы если отлавливают таких, стараются их вообще не выпускать на свободу. Дают огромные сроки, создают условия и они фактически живут в изоляции.
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29.03.2021 11:52 Ответить
в кино показывают такое? (все не совсем так как в кино) - без обиды ,ладно
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29.03.2021 11:54 Ответить
Якщо б він не європейські чи американські банки "хакнув", а кацапські, то йому можна було б дати медаль і шикарну премію, а так , буде сидіти.
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29.03.2021 12:18 Ответить
америкосы обзавелись еще одним компьютерщиком...
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29.03.2021 12:34 Ответить
Лучше дайте человеку работать честно. А в остальном, я его поддерживаю. Нужно как то выживать. А не отнимая, в плюсе не будешь.
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29.03.2021 16:19 Ответить
 
 