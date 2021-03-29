Сайт КС не работает с момента обнародования указа Зеленского по Тупицкому и Касминину
Сайт Конституционного Суда Украины (КС) не работает третьи сутки, причины устанавливаются.
Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в КС, передает Цензор.НЕТ.
При попытке открыть сайт суда страница не загружается.
"Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - сообщили в суде, добавив при этом, что причины технической неисправности все еще устанавливаются.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта. Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного Суда". Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Вы ведь не только на оскорбления в интернете способны? Эгеж?
Мова зараз не йде навіть хто призначив Тупицького і що Тупицький можливо і негідник. Мова йде за порушення самої Конституції, яку Гарант має оберігати. А гарант на ній потоптався немитими зеленими чоботами з криворізьким червоним грунтом і делітанством.
Маладец
Зебилы, ну что же вы наделали!
https://www.golosameriki.com/a/it-ron-poroshenko-yanukovich/2830753.html Порошенко просит КС признать лишение Януковича звания президента Украины незаконным 20 Июнь, 2015 23:28
Я дам вам парабеллум
Захоплення усіх гілок державної влади в Україні
Інша справа, що "кіт в мішку" виявись таким самим, як і попередник.
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Зєлю геть. Дострокові.