Сайт КС не работает с момента обнародования указа Зеленского по Тупицкому и Касминину

Сайт Конституционного Суда Украины (КС) не работает третьи сутки, причины устанавливаются.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в КС, передает Цензор.НЕТ.

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"Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - сообщили в суде, добавив при этом, что причины технической неисправности все еще устанавливаются.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта. Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного Суда". Указ вступает в силу со дня его опубликования.