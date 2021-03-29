Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый не исключил, что в городе могут усилить карантин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.
"Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Вопреки локдауну, динамика не приходит, напротив, есть рост. Поэтому сейчас никакого ослабления карантина не будет. Сегодня на штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", - подчеркнул Садовый.
По словам мэра Львова, местным предпринимателям на правительственном уровне было принято решение выплачивать по 8 тыс. гривен.
"Это небольшая сумма, но хоть что-то. Как бы там ни было, надо понимать, что люди умирают и надо в первую очередь думать о безопасности людей", - подытожил Садовый.
Пожалуйста, подождите...
У Львові у Садового є і фірма по випуску бруківки,і з освітлення вулиць...
І вони ДУЖЕ УСПІШНІ.
Фактично як в тому новому анекдоті:
Йшов 2030 рік, копаючись в речах знайшов чоловік маску і прийшла йому усмішка на вуста:
-Ех, як же давно то було., - сказав він, поправляючи скафандр.
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/289#comments
з решту міськвиконкому сказати нічого не можу..ТАм є і кілька жінок.. вони точно не геї...
реєструєш ТЗОВ з статутним капіталом 100 грн..
ВИВЧАЄШ ТАБЛИЧКУ
МноженняДІЛЕННЯ.
Підходиш "на розмову" до Андрія "Доля"...
тобі виділяють діляночку...Під ВИДІЛЕНУ діляночку можна взяти кредит пару десятків мільйонів...
розпочинаєш будівництво "висотки" (краще кількох)... і відраху стартує продаж квартир...
і все.ти в "шоколаді"..