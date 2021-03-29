РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10422 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 221 38
карантин (16728) Львов (4504) Садовый (651) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый

Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый не исключил, что в городе могут усилить карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

"Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Вопреки локдауну, динамика не приходит, напротив, есть рост. Поэтому сейчас никакого ослабления карантина не будет. Сегодня на штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", - подчеркнул Садовый.

По словам мэра Львова, местным предпринимателям на правительственном уровне было принято решение выплачивать по 8 тыс. гривен.

"Это небольшая сумма, но хоть что-то. Как бы там ни было, надо понимать, что люди умирают и надо в первую очередь думать о безопасности людей", - подытожил Садовый.

Читайте: Садовый призвал к диалогу по ситуации с протестом под ОП 20 марта: "Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Стоит вопрос о закрытии детсадов и общественного транспорта во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 7189
показать весь комментарий
29.03.2021 11:43
+5
Ага.

Фактично як в тому новому анекдоті:
Йшов 2030 рік, копаючись в речах знайшов чоловік маску і прийшла йому усмішка на вуста:
-Ех, як же давно то було., - сказав він, поправляючи скафандр.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:51
+4
А вдоль дороги(асфальтированной и освещенной) мертвьіе с косами стоят. И тишина.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стоит вопрос о закрытии детсадов и общественного транспорта во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 7189
показать весь комментарий
29.03.2021 11:43 Ответить
А вдоль дороги(асфальтированной и освещенной) мертвьіе с косами стоят. И тишина.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:45 Ответить
Так дороги-то не всі заасфальтовпні. Про світло мовчу вже.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:50 Ответить
помиляєтесь.
У Львові у Садового є і фірма по випуску бруківки,і з освітлення вулиць...
І вони ДУЖЕ УСПІШНІ.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:53 Ответить
И мешки с мусором
показать весь комментарий
29.03.2021 12:13 Ответить
Стоит вопрос о закрытии детсадов и остановке движения общественного транспорта во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 6814
показать весь комментарий
29.03.2021 11:51 Ответить
Чим далі тим страшніше.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:43 Ответить
Ага.

Фактично як в тому новому анекдоті:
Йшов 2030 рік, копаючись в речах знайшов чоловік маску і прийшла йому усмішка на вуста:
-Ех, як же давно то було., - сказав він, поправляючи скафандр.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:51 Ответить
Америка нас спасет!Не ссы!
показать весь комментарий
29.03.2021 11:58 Ответить
Нас спасьот ЗЕкоМанда.Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 4909
показать весь комментарий
29.03.2021 12:07 Ответить
если во Львове на прошедших выходных творилось такое же столпотворение нариду без дистанции и масок, как в Киеве на Подоле, то только нацгвардия и штрафы на месте помогут.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:49 Ответить
Братан, давно слежу за твоими высерами! За это время у меня возник только один вопрос - как ты смог зарегистрироваться что бы постить комментарии, то есть высеры???!
показать весь комментарий
29.03.2021 12:29 Ответить
как давно?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:13 Ответить
Садовой в город звал зеленых - не зря - наверное, шо то знал
показать весь комментарий
29.03.2021 11:50 Ответить
Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 6349
показать весь комментарий
29.03.2021 11:56 Ответить
Таким как ты недоумкам надо мыть мозги.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:09 Ответить
Это ерунда то, что сейчас во Львове. Вот В РФ и Беларуси горы трупов из-за того, что нет практически никаких ограничений. Из-за дыма от крематориев в городах не видно солнца!
показать весь комментарий
29.03.2021 11:58 Ответить
че там как? всех крабов япошкам продали?)
показать весь комментарий
29.03.2021 12:01 Ответить
Да нет..Еще пара где-то прячется..Найдем
показать весь комментарий
30.03.2021 03:04 Ответить
Как там китайцы, скоро придут Сибирь забирать ? Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 3520
показать весь комментарий
29.03.2021 12:02 Ответить
Без понятия о китайцах..У нас их практически не осталось..А что в Сибири?Мне до нее далеко..
показать весь комментарий
30.03.2021 03:11 Ответить
Мне вот интересно, зачем человеку из Владивостока, заходить на украинский сайт? К примеру мне, совсем побоку, что происходит в рашке, и уж тем более во Владивостоке.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:04 Ответить
Так коцап же😂.Ну как коцап не засунет свою козью морду?😂
показать весь комментарий
29.03.2021 12:15 Ответить
Вони так падлюки тролять найкращих в світі українських айтишників.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:42 Ответить
А я не только сюда захожу..Так..Интерес небольшой..
показать весь комментарий
30.03.2021 03:07 Ответить
Добро пожаловать сюда:
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/289#comments
показать весь комментарий
29.03.2021 13:18 Ответить
Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 7226
показать весь комментарий
29.03.2021 12:06 Ответить
Вибори закінчилис - тепер можна і бізнес помаленько віджимати!От і весь карантин дебіли!
показать весь комментарий
29.03.2021 12:09 Ответить
обрали люди підєраса на війта Львова і саме за це він опускає Львів нижче плінтуса; але таки не зрозуміло, нащо було голосувати за корумпованого ідіота, адже про це знав всенький Львів...
показать весь комментарий
29.03.2021 12:15 Ответить
САДОВИЙ НЕ ГЕЙ. Він зразковий сім"янин і щирий віруючий греко-католик.
з решту міськвиконкому сказати нічого не можу..ТАм є і кілька жінок.. вони точно не геї...
показать весь комментарий
29.03.2021 12:55 Ответить
Стоїть питання про закриття дитсадків і зупинку руху громадського транспорту у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 3239
показать весь комментарий
29.03.2021 12:20 Ответить
Где деньги людям брать?
показать весь комментарий
29.03.2021 13:03 Ответить
поясню..Де у Львові брати гроші....
реєструєш ТЗОВ з статутним капіталом 100 грн..
ВИВЧАЄШ ТАБЛИЧКУ МноженняДІЛЕННЯ.
Підходиш "на розмову" до Андрія "Доля"...
тобі виділяють діляночку...Під ВИДІЛЕНУ діляночку можна взяти кредит пару десятків мільйонів...
розпочинаєш будівництво "висотки" (краще кількох)... і відраху стартує продаж квартир...
і все.ти в "шоколаді"..
показать весь комментарий
29.03.2021 13:58 Ответить
будівельних робіт карантин не стосується.
показать весь комментарий
29.03.2021 13:59 Ответить
Грустно((
показать весь комментарий
29.03.2021 19:24 Ответить
 
 