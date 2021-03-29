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образование (2194) абитуриент (147) Министерство реинтеграции (278)

Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции

Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством образования и науки (МОН) запустит в 2021 году курсы со стипендиальным обеспечением для подготовки абитуриентов из временно оккупированных территорий (ВОТ) к поступлению в украинские вузы.

Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук сообщила блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Нами было согласовано, что на конкурсной основе будет сформирован перечень из 25 высших учебных заведений, на базе которых будет запущен пилотный проект в 2021-22 годах. Планируется, что дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получат возможность быть зачисленными на подготовительные курсы, которые среди мер по академической и психологической интеграции в украинское образовательное и социальное пространство будут предусматривать стипендиальное обеспечении и бесплатное проживание в общежитиях", - сказала Драганчук.

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Ожидается, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, ориентировочно 2-2,5 месяца.

По словам Драганчук, после окончания данных курсов абитуриенты из временно оккупированных территорий смогут поступать по упрощенной системе в любой из 195 заведений высшего и специального предвысшего образования, отнесенных к сфере управления Минобразования, Минкультуры, Минздрава и Министерства внутренних дел.

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Ожидается, что 2021 году на подготовительные курсы вступит примерно от 500 до 750 человек.

"Обращаю внимание, что указанные подсчеты очень является приблизительными, поскольку базовых исходных данных для таких подсчетов почти нет. Также хочу напомнить, что страна-агрессор делает все, чтобы сделать невозможным вступление молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, в украинские вузы - от агрессивной пропаганды и дискредитации усилий Украины, психологического давления и преследования семей до физического ограничения выезда из тех территорий", - отметила замминистра.

Отвечая на вопрос, сколько бюджетных средств необходимо на введение такого пилотного проекта в 2021-22 годах, Драганчук отметила, что по программе "Реинтеграция молодежи с ВОТ" в текущем году предусмотрено 130 млн. грн и часть этих средств будет направлена на подготовку и проведение подготовительных курсов.

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По предварительным подсчетам министерства, стоимость обучения одного человека на подготовительных курсах составит от 8 до 13 тыс. грн в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и стоимости самого обучения, однако, точную цифру можно будет назвать только после официальных подсчетов со стороны вузов.

"Отвечая на вопрос, кто именно должен и будет ответственным за организацию и проведение подготовительных курсов для поступающих из ВОТ, было бы логично ответить Минреинтеграции, поскольку, кроме формального назначения нашего ведомства, мы являемся распорядителями бюджетных средств, предусмотренных по направлению реинтеграции молодежи с ВОТ. Но возможно ли организовать этот процесс автономно без Минобразования? Нет. Условия вступления - это исключительные полномочия МОН, о чем свидетельствуют соответствующие нормативно-правовые акты. Кроме этого, большинство высших учебных заведений подчинены именно Минобразования", - добавила Драганчук.
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Топ комментарии
+15
Це діти, чиї батьки зараз вбивають українських вояків ?
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29.03.2021 12:13
+14
т.е. пионэра или комсомольца из даунбасса нужно учить за счет украинских налогоплательщиков а патриота из Коломыи, например, пригласим на контракт? вам мало ватных вороваек в харьковском спецучилище МВС?
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29.03.2021 12:14
+12
детям Моторол и Гиви полное гос-обеспечение, стипендии, проживание в общежитиях бесплатно и вне-конкурсное поступление в Вузы за счет детей Кибергов и других порядочных украинских граждан НЕ коллаборантов ... - зашибись!
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29.03.2021 12:16
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Правила форума Совет форумчан
Це діти, чиї батьки зараз вбивають українських вояків ?
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29.03.2021 12:13 Ответить
Пан Сталініст?"Діти ворогів народу"?
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29.03.2021 12:17 Ответить
Яблочко от яблони...
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29.03.2021 12:22 Ответить
ось таких ? Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4115
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29.03.2021 12:17 Ответить
І таких теж.Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1098
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29.03.2021 12:21 Ответить
Черговий піар-ход членограя. Хто відрихтує їм рускаязичную чєлюсть?
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29.03.2021 12:14 Ответить
Що *зе*... що *пе * і раніше були *загравання * .

Взагалі закрити ті КПП в Лугандон .
Нех...шастать !
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29.03.2021 12:17 Ответить
КПВВ і так закриті,і закрили їх росіянці,саме для того щоб молодь яка надає перевагу Україні звідти не втекла.
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29.03.2021 12:22 Ответить
Тут пів форума з росіяноязикими щелепами,пан їх не баче?
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29.03.2021 12:18 Ответить
т.е. пионэра или комсомольца из даунбасса нужно учить за счет украинских налогоплательщиков а патриота из Коломыи, например, пригласим на контракт? вам мало ватных вороваек в харьковском спецучилище МВС?
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29.03.2021 12:14 Ответить
Пан росіянощелепний,зараз у ВУЗах вистачає місць для всіх,от бажаючих з Коломиї щось я не бачу.
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29.03.2021 12:19 Ответить
Що ти мелеш,ідіоте,бери сєпароту до себе під бік,годуй,оплачуй їм хатєлки їхні а на всю за всю країну нєфіг розписуватися,вдуплив
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29.03.2021 12:28 Ответить
Ти не вся країна,ти маєш таке саме право вирішувати як і я))Вдуплив?
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29.03.2021 12:34 Ответить
всинови пару сепарят. надай нам великодержавницький приклад.
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29.03.2021 12:37 Ответить
Як мені подобаються такі індівіди як ти,ти ненавидеш дітей,які нічого не зробили поганого у своєму житті,а Ахмета та іншу шалупонь не помічаєш,платиш грощі головному сєпару за електрику що місяця))Нехай щастить))
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29.03.2021 12:57 Ответить
непан зовсім, можете самі навчатися у ВУЗАх, де багато місць - отримаєте нікому не потрібний шматок папіру. В нормальних ВУЗах, куди і бажають влізти на бюджет діти *високорозвинутих та скрепних республік*, місць немє і не буде з таким великодержавницьким заграванням з колоборантами.
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29.03.2021 12:33 Ответить
До нормальних ВУЗів,це до яких?Пан сам десь навчався?
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29.03.2021 12:37 Ответить
КПІ. нормально?
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29.03.2021 12:38 Ответить
Можеш надати данні,скільки до КПІ потрапило на навчання дітей простих людей з України?Є там хоть один студент який не має Порше або Майбаха?
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29.03.2021 12:55 Ответить
Краще навчати тих дітей в Україні,ніж потім їх вбивати у окопах.
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29.03.2021 12:16 Ответить
Цікаво,ти наївна людина чи бот?Хоча правду ти все одно не скажеш.
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29.03.2021 12:22 Ответить
В чому винні діти?В тому шо Україна не змогла їх врятувати від окупантів?
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29.03.2021 12:27 Ответить
Діти поки що не винні,винні їх батьки,які запросили і підтримують окупантів.Діти ввібрали в себе рузькомірську ідеологію і наївно надіятися,що вони колись стануть українцями.В 70-і роки тисячі китайців,рятуючись від голоду і маоїстських репресій,тікали в Гонконг і Макао.Британці і португальці надавали їм допомогу,роботу і освіту.Через кілька місяців ці китайці починали проклинати клятих колонізаторів і закликали Мао "звільнити" ці міста і принести в них "світло комунізму".Молоду людину можна виховувати до 16 років,після марно.
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29.03.2021 12:38 Ответить
Тоді всіх хто старший за 46 років треба розстріляти,бо всі вони "ввібрали в себе ідіологію СРСР"?
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29.03.2021 12:41 Ответить
Тобі подобається,коли розстрілюють людей?
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29.03.2021 12:43 Ответить
Так шо будем робити з тими хто старший за 46 років?
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29.03.2021 12:49 Ответить
А де гарантії, що вони не вбиватимуть, особливо ті, які можуть попасти в військові вузи чи вузи ситстеми МВС?
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29.03.2021 13:33 Ответить
детям Моторол и Гиви полное гос-обеспечение, стипендии, проживание в общежитиях бесплатно и вне-конкурсное поступление в Вузы за счет детей Кибергов и других порядочных украинских граждан НЕ коллаборантов ... - зашибись!
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29.03.2021 12:16 Ответить
Де побачити дітей Кіборгів,яких на взяли на навчання через дітей з окупованої частини Донбасу?
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29.03.2021 12:20 Ответить
ты с Донецка не увидишь..
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29.03.2021 12:21 Ответить
Я не з Донецька,і бачу яке наповнювання ВУЗів,а от ти звідки росіянощелепний?
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29.03.2021 12:23 Ответить
Хто бажав ..вже давно переїхали з того *прокацапського ада * !
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29.03.2021 12:25 Ответить
І як можуть переїхати неповнолітні діти?
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29.03.2021 12:28 Ответить
в твоем случае ссылка на Мову, которую я безмерно уважаю не работает..

Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1591
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29.03.2021 12:27 Ответить
Не скавчи свинособака))
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29.03.2021 12:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/484181 - не и что ты там увидел?

Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4707
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29.03.2021 12:31 Ответить
Наліпку якось криво на Масквє наліпили.Нехай щастить свинособака.
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29.03.2021 12:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/484181 - хромай уже отсюда юродивый...
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29.03.2021 12:34 Ответить
Вийом свинособаки кацапської я задоволений,дякую))
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29.03.2021 12:38 Ответить
Особисто я знаю юнака,який закінчив школу з золотою медаллю,набрав на зно дуже високий бал,але вчиться на платному,тому що в його вузі бюджетні місця поза конкурсом зайняли дітки колорадів.
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29.03.2021 12:25 Ответить
Не бреши будь ласка,а якщо вже брешиш то давай назву ВУЗу та фах освіти.
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29.03.2021 12:30 Ответить
Луганський держуніверситет,Старобільськ.
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29.03.2021 12:40 Ответить
А тепер розкажи мені чим діти зі Старобільська Луганської Області України відрізняються від дітей з Ровеньків Луганської області України?
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29.03.2021 12:46 Ответить
Вихованням.
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29.03.2021 12:53 Ответить
Яким вихованням?Я так розумію шо ти зі Старобільська,на референдум там ходили так само як і у Ровіньках,різниця лише в тому,шо Старобільськ не дістався окупантам.Вихований ти наш))
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29.03.2021 12:59 Ответить
Я з Сум,в Старобільську в мене велика рідня,є родичі в Краснодоні і Горлівці.І я добре знаю,чим відрізнялося проведення так званого референдуму в цих містах.До речі,в Старобільську лнр протрималося кілька днів і активну допомогу в вигнанні російської нечисті нашим силовикам надавали місцеві мешканці.І не треба порівнювати фермерів Старобільщини,які допомагали нашій,тоді напіводягненій і напівроззутій армії,і підприємців тих же Ровеньок,які збирали кошти на "ополчєніє",толерантний ти наш.
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29.03.2021 13:55 Ответить
У Старобільську був референдум?Все інше лише підтверджує мої слова,про окупацію.
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29.03.2021 14:52 Ответить
Ещё в жопу их поцелуйте.
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29.03.2021 12:21 Ответить
А дети тех, кто пашет за копейки, платит налоги и содержит эти ВУЗы, будут платить за обучение детей по полной??? Да пошли эти щеночки бегать по Лугандонии и Даунбасии.
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29.03.2021 12:23 Ответить
Масква проти?Вам потрібне гарматне м"ясо?
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29.03.2021 12:24 Ответить
Ці дітки,незалежно від місця навчання,будуть воювати проти України.Таке їх лугандонське виховання.
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29.03.2021 12:28 Ответить
Розкажи це Андрію Серебрянському (Луганському) у чат рулетці.
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29.03.2021 12:31 Ответить
Андрій Луганський в 2014 році переїхав з Луганська,приклад недоречний.
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29.03.2021 12:46 Ответить
Він був на той час повнолітнім?Як могла дев"яти річна детина самостійно виїхати з Лугандону у 2014 році?
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29.03.2021 12:47 Ответить
Андрій 1980 року народження,які дев'ять років?
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29.03.2021 12:50 Ответить
От ти розумник))Я в тебе питаю як могла виїхати з Лугандону неповнолітня дитина?
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29.03.2021 12:52 Ответить
До речі,люди,які виїхали з ордло в 14-15 роках,якраз і говорять про те,що тих,хто там залишився,перевиховати вже неможливо.
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29.03.2021 12:48 Ответить
А тих хто в Україні голосує за ЖОПОБЛОК,тих можливо перевиховати?Шо з їх дітьми робити?
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29.03.2021 12:51 Ответить
Для абитуриентов с оккупированных территорий планируется запустить подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1716
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29.03.2021 12:28 Ответить
ще молочка їм за "врєдность" підлийте.
Не держава, а болото. Патріотів і ветеранів по судах тягати, сепаратистських личинок без екзаменів в вузи приймати і стипендіями годувати.
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29.03.2021 12:31 Ответить
а моя дочка шо в своей стране за большие бабки будет учится? потому что весь бюджет лугандон непуганый займёт? за это наши парни погибают? резник, как то не по людски получается! я понимаю что ты миллионер и судьбы остальных украинских детей тебе по йух (ты своих учится в Лондон отправишь или уже отправил)!!!! но может задумаетесь хоть на миг? то какой то пояс благополучия придумаете, то учебу , то мед обеспечение ! И все это показушно , имитационно и сказочно .... во всей Украине народу не сладко живется а лугандоновцам и предателям крысчанам будет сладко? это шо наживка на крючок такая? ну так задумка фиговая, украинцы её не понимают. может лучше честно - стену и ров с крокодилами?
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29.03.2021 12:36 Ответить
Ти не Українець))
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29.03.2021 13:21 Ответить
З того часу як в 2014 року я почув "півнячий " голос недоросля, радіючого з приводу збитого "укропського" літака (фактично пасажирського "Боїнга) маю певну пересторогу відносно світогляду молоді на тій території. Навряд чи він змінився на краще після 2014 року.
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29.03.2021 13:43 Ответить
 
 