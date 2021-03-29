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пенсия (2143) упрощенка (59) малый бизнес (123) Лазебная Марина (141)

При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой - ФОПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", - подчеркнула министр.

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Лазебная заявила, что для физлиц-предпринимателей следует сделать накопительную систему обязательной. Однако сегодня в депутатском законопроекте, с которым работает Минсоцполитики, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно.

"Возможно, нужно было посмотреть на опыт других стран, когда для таких категорий солидарной системы нет, но есть обязательная накопительная. Потому что мы понимаем, что для ФОПов может быть слишком большой двойная нагрузка. С этими людьми нужен диалог", - отметила министр.

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Топ комментарии
+35
Основная масса населения Украины может рассчитывать только на минимальные выплаты...а не только фопы...
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29.03.2021 12:19
+21
...люди не понимают офшорного ********, люди не понимают ******** с зарплатами и премиями у "боссов" укрнафтогаза, укрзализныци, укрпошты!!! О каких минимальных налогах ты здесь напеваешь???
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29.03.2021 12:29
+21
А давайте зробимо справедливо: я відмовляюсь сплачувати у пенсійний фонд, пенсійний фонд повертає всі мої гроші, які були переведені з моєї зарплатні в указаний мною банк страхування і далі я сплачую цьому банку свої гроші для майбутньої пенсії. Але тоді за рахунок чого будуть отримувати пенсії елітні пенсіонери - судді, посадовці та інші "заслужені" постаті українського суспільства?
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29.03.2021 12:36
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Долбодятлы, налоги под 50%, это как в Германи! А вы болваны никак не можете нормально распределить это всё и просто не ВОРОВАТЬ. Твари!
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29.03.2021 12:46 Ответить
Никогда в этом не сомневался, никогда не рассчитывал на какие-то милости от государства.
Проще платить ЕСВ с минималки, но ежемесячно отчислять определенную сумму в свой собственный фонд.
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29.03.2021 12:51 Ответить
зе-п@дари, тобто я отримуватиму мінімальну пенсію, зокрема, і тому, що зе-лупа дуже хоче вчасно сплачувати пенсії лугандонам?! і це за відсутності накопичувальної системи...!!!
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29.03.2021 13:02 Ответить
Хорошо что гос . служащие себе пенсии зарабатывают!!!! Они прям такой взнос вносят в наше будущее!!!! Один Кива чего стоит!!!! Клоуны!!!
Эта наша Украина - а не ваша!!!
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29.03.2021 13:08 Ответить
А эта тварь не рассказует, что ФОП-ам считают стаж два года за один при начислении пенсии?
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29.03.2021 13:11 Ответить
ФОПы идут на риск вкладывая свои деньги часто тяжело заработанные за границей и отвечая всем имуществом в воровском государстве. ФОПы дают рабочие места в государстве которое не способно обеспечить людей работой чтобы прокормить семьи. А бандитское государство говорит им что в лучшем случае ФОПы получат минимальную пенсию. Зато те кто грабит страну - прокуроры, судьи, мусора, депутаты и т.д. максимальную за счет тех же ФОПов! А как прокуроры, судьи и мусора улучшили жизнь людям, что они сделали полезного? Ничего, они служили оллигархам и отпугивали инвесторов!!!
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29.03.2021 13:27 Ответить
Хм. То ти, москалик? Що це за москальські наративи про "воровскоє, бандітскоє государство"?
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30.03.2021 12:11 Ответить
В Украине создаётся видимость выплаты пенсий!
Откуда взялся необходимый стаж аж в 27 лет, когда ещё при Ющенко требовалось всего 5 лет стажа чтобы получать пенсию, при Януковиче увеличили до 15 лет, а теперь уже нужно 27 лет!
В какой стране мира есть такое резкое увеличение, если человек подошёл к этому увеличению уже в предпенсионном возрасте, как ему набрать 27 лет, а тем более запланированные 35 лет?
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29.03.2021 13:27 Ответить
Уже в Саветском Союзе накопичували на старість рублі, але вийшло так, що накопичувальники видохли, а рублів так і не віддали!
То накопичуйте знову, а кравчукісти на цехіни перейдуть, а гривню похерять і знову накопичувальники видохнуть!!!
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29.03.2021 13:31 Ответить
Та не тільки це. У нас іще прийнято змінювати та скасовувувати закони, які встановлють пенсії. Вони ********** і з цифрами та коефіціентами у формулі нарахування пенсії помахлювати.
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30.03.2021 12:15 Ответить
И то, это для них слишком много получается
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29.03.2021 13:32 Ответить
так ещё при апгрейде совке было ясно, что как бы там не обещали по новой счастливую пенсию и путешествия на неё по миру, только ризет прошлого "стажа" и старт его по новой в местах отдалённых от принципов "социалистических начал и заботы о человеках" смогут обеспечить осуществление таких обещаний.
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29.03.2021 13:33 Ответить
так всё таки платят ФОПы налоги.. !
а что ж вы брехуны 2 года нам врёте что не платили ФОПы? А теперь платят но минимальное.. а если точнее то не минимальное, а то что государство устанавливает, то и платят!
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29.03.2021 13:44 Ответить
Если речь о фопах, в частности с упрощенкой, на 3 группе например, они платят ЕСВ (20% от минимальной зарплаты) и ЕП - 5% от дохода. Пенсионный взнос как раз в тех 20% от минималки, поэтому и пенсия капает минимальная, даже если общая денежка капает хорошая.
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29.03.2021 13:56 Ответить
Накопительная система - это сам себе под подушку в долларах.
Даже не надейтесь, что у нас получится, как на раиси - общая бесконтрольная яма
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29.03.2021 13:46 Ответить
Нынешняя налоговая упрощенка для фопов - единственная адекватная возможность для украинцев нормально зарабатывать, не уезжая для заработки. Лучше бы расширяли эту практику и вне упрощенки для фопов, сокращали бы нагрузку на обычных работников и работодателей, тогда бы люди могли оформлять людей нормально и могли вкладывать в себя, а не в дармоедов во власти.
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29.03.2021 13:53 Ответить
Чем судья лучше фопа, пользы стране точно не приносит. Почему Беркута , гаишники раньше - 40 лет и на пенсии, чем они лучше хирурга который в 65 идет на пенсию?
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29.03.2021 14:03 Ответить
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".Источник: https://censor.net/ru/r3256176. А также время от времени выступают с обращениями к гражданм министры, чтобы прикрыть свою неспособность реально что-то изменить к лучшему, чтобы прикрыть свое бездействие и коррупцию пустословием.
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29.03.2021 14:06 Ответить
цикаво, а моя супруга отчисляет в пенсионный как фоп так и как работающая на предприятии - получать будет миннимальную? по-логике Лазебной, должна получать две миннимальные
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29.03.2021 14:08 Ответить
я вас огорчу - вашей супруге засчитают стаж по формуле "два года за один" потому что она ФОП
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29.03.2021 15:28 Ответить
Пане Максе , до 2012 року все було знульвано , ви не знайдете жодного документа , що ви платили в пенсійний фонд ( добровільні внески . ) А якщо ви доказуєте що платили ( звіти ) ,вони просять принести чеки про сплату внесків за 2004-2012 роки . У кого є чеки ? Вони всі вигоріли , а банки видають інформацію про сплату тільки за останні три роки. Тобто з 2004 року по 2012 у фопів взагалі повний нуль стажу. Добре ,якщо до підприємництва був стаж років 20 , тоді отримає мінімальні виплати .
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29.03.2021 18:28 Ответить
С 2021 года ФЛП, который одновременно является наемным работником, освобождается от уплаты ЕСВ.
Законом Украины от 13.05.2020 г. № 592-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков" внесены изменения ..., где указано, что если физические лица - предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность имеют основное место работы, то они освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.
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30.03.2021 01:10 Ответить
неужели, если проживая в этой стране оплачивая минимум 20% от всех покупок (типа непонятно куда) человек за 40-60 лет своей жизни не оплатил себе минимальную пенсию, уже по-умолчанию..?
а если нет - то куда пошли все эти, минимум, 20% ПДВ?..
не слишком ли жЫрно жрёт банда чиновников всех уровней, тупо перекладывая бумажки с места на место и тормозя развитие экономики Украины, если не видит своего "интереса" в чём-либо, провоцируя коррупцию и без того в неправовой стране Украина эпохи безбедности Зеленского..?
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29.03.2021 14:50 Ответить
Це- поки "лазебних" дрючками не погладять
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29.03.2021 15:16 Ответить
По логике получается кто платит .тот ...лох))
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29.03.2021 15:27 Ответить
недавно получил письмо с разводом до которого еще не додумался.. ... "Перечисляйте нам каждый месяц в течении 40 лет , а потом мы вам начнем перечислять .... подпись Пенсионный Фонд Украины ..... Бойтесь и берегитесь -это КИДАЛОВО
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29.03.2021 15:43 Ответить
Мое мнение , как фопа! С пенсией наэпали наших бабушек и дедушек, наших родителе, и нас наэпут! С вашим "умением" руководить страной, экономикой, политикой ит.д. я гарантирую, что та пенсия даже максимально деоая отчисления, к моменту выхода на пенсию, вы из ********, и те накопления в гривне в к моменту пенсии будут равны практически нулю! Не с систем нужно начинать (этих систем и нововведений, реформ за 30 лет было куча и все они должны были улучшить ситуацию пенсионеров, и что мы видим, а ничего, стало только хуже) так может быть проблема не в системе, а в тех кто руководит страной? Что бы была у людей пенсия - нужна развитая экономика, политика и т.д.... а так все ваши реформы как мертвому припарка поможет! НЕ туда вы прикладываете свои "умы"...
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29.03.2021 16:11 Ответить
Ну другое дело ментовская и прокуроская рать с депутатами и чиновниками не приносящие в бюджет ни гроша.Уж они то заслуживают на максималку
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29.03.2021 17:36 Ответить
Одне питання для міністерки-чому українці мусять витрачати 50% від заробленого на продукти харчування що б вижити,тоді як європейці витрачають тільки 18%.На мій погляд це вирок для будь якої влади!
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29.03.2021 17:54 Ответить
Вже кілька років тому у "скарбничці" укр. влади є відповідь від пана Реви: "українці просто забагато їдять"!
А якщо серйозно, то цей показник явно одержано тільки шляхом обліку покупок в офіційній торговельній мережі. Тобто покупки продуктів на базарах, з рук, у поїздках на закупи по селах, а також споживання продуктів, вирощених власноруч на своїх присадибних ділянках (чи у родичів на селі), влада врахувати не могла просто ніяк, навіть теоретично. І фактичні витрати на харчування ще вищі, ніж названі 50%.
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29.03.2021 21:22 Ответить
Ага, навіть цікаво буде побачити, як "телятко вовка з'їсть" -- як держава Україна в особі її пенсійного фонду платитиме мені років через 20 мінімальну пенсію. Я навіть подумаю: "вау! це сталося!"
Як ФОП, скажу: замість вже бігом злякатись "погроз" шановної пані Марини і мобілізувати у ПФ не 22% МЗП, а всі 22% своїх заробітків, тихенько відкладатиму собі і дружині на старість. Як зможу, але "гірше не буде", ніж це зробить ПФУ!
Нормальні пенс. фонди передають накопичення спадкоємцям, а також видають накопичену суму з %% у разі критичних захворювань. Але ж "нормальні" - це хто завгодно, тільки не ПФУ. Так, нам підтвердили, що попри їхню концепцію "страхового стажу", ми у старості отримуватимем не накопичені кошти і не страхові виплати, а державну соціальну допомогу під назвою "пенсія". Ну що ж, хай-но та "пенсія" від держави буде мінімальною, я не проти. Щось не віриться, що вона буде взагалі.
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29.03.2021 19:36 Ответить
ПОСЛЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ МАССОВАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!! А ТАМ ПОСМОТРИМ КАКАЯ У КОГО БУДЕТ ПЕНСИЯ И КТО ДОЖИВЕТ !)
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30.03.2021 06:29 Ответить
Я вважаю,що якщо платити податки 30 років+працювати на роботі то по виходу на пенсію держава має гідно оплачувати старість,а не платити жебрацьку пенсію.У нас достатньо фінансистів і біржовиків та айтішників.І якщо на державному рівні розробити децентралізовану платформу пенсій то буде все гаразд.Якщо лапи чиновників не зможуть брати собі!
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06.04.2021 12:30 Ответить
Накопительная пенсия и что с ней будет, если назначат новую "Гонтареву" и обвалят гривну ещё раз в три раза ?
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26.08.2021 13:21 Ответить
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