В Счастье пройдут антитеррористические учения. Местных жителей просят сохранять спокойствие и не выходить из дома без документов

В районе проведения ООС в г. Счастье будут проведены антитеррористические учения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.

Так, 30-31 марта в г. Счастье в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Тренировку проведут в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

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В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурной службы:

- 3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;

- Счастьенский районный отдел полиции ГУ ЧП в Луганской области, тел .: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10;

- СПД-1 "м. Счастье "Счастьенский районного отдела полиции ГУ ЧП в Луганской области: 099-008-65-93, 095-009-46-02", - сказано в сообщении.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-центре ОС.