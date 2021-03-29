Еще две смерти от коронавируса в ВСУ. 48 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 29 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 644 человек. Всего за время пандемии выздоровели 18 061 человек. На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 778 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 57). Так один из работников ВС Украины с 16 марта находился на стационарном лечении в Одесской городской инфекционной клинической больнице, а другой с 03 марта в Камьянка-Бугской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 27 марта состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 27 марта, а другого - 28 марта. Информация об указанных случаях поступила к Командование Медицинских сил Вооруженных Сил в вечером 28 марта. Выражаем соболезнования близким и родным", - отметили в пресс-службе Минобороны.

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За минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18 785 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 153 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 168 человек.

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