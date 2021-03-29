Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ
Так называемый Севастопольский городской "суд" приговорил к 12 годам колонии жительницу оккупированного Крыма Галину Довгополую, признав ее виновной якобы в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "ТАСС" сообщил источник в силовых структурах.
"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
В свою очередь в суде сообщили, что осужденная за госизмену россиянка Довгополая якобы собирала для Украины разведданные о Черноморском флоте.
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