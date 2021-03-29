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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, в лучшем случае, в конце мая, - эпидемиолог

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, в лучшем случае, в конце мая, - эпидемиолог

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая

Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, главный специалист Министерства здравоохранения по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина заходит в третью волну, как и Европейский регион в целом. Заболеваемость пойдет на спад только тогда, когда мы четко будем выполнять все меры, необходимые для ее сдерживания", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

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"Сейчас сделали акцент на вакцинацию, но это не будет решающим в борьбе с пандемией. Тактика, которую выбрали все государства, это в первую очередь карантинные меры. Если мы внедрим их, и соблюдение будет контролируемо, то в лучшем случае в конце мая мы стабилизируем ситуацию", - добавила Виноград.
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А если не стабилизируется?
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29.03.2021 12:43 Ответить
Повылазило вся кого рода эпидемиологи инфекционисты анестезиологи и педиатры и на всю страну вещают бредятину((((( Мракобесы средневековья! Никакими карантинными методами ОРВИ вы не остановите!!! НЕУЧИ))) Каждый год ОРВИ проходит по одним и тем же законам. Просто в этом году не грипп а коронавирус ... вот и вся разница . В инфекционном процессе ОРВИ есть два объекта а точнее один объект это вирус а второй субъект это человек а точнее его иммунная система.. Тут нет запретов и тому подобного бреда.. Жизнь нельзя остановить))) Так вот инфекционный процесс ОРВИ развиваться в зависимости от иммунитета человека а не от погоды и времени года...просто имуннореактивность коррелирует с активностью солнца а точнее уровнем витамина Д Есть еще факторы но это сложно для наших "инфекционистов" и "педиатров" с с фейковыми диссертациями, " Профессора" и ведущие специалисты недоуменные. Идите и учите матчасть а не раздавайте советы в области которая вам как дремучий лес!!!!!
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29.03.2021 12:59 Ответить
Пенсионный фонд не резиновый, 8000 каждый месяц выплачивать откуда?
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29.03.2021 12:59 Ответить
Можливо тоді виходом є періодичні тижневі локдауни?
Але жортсткі, без виключень, транспорту, з комердантською годиною? Збивати хвилю на підйомі, а не чекати лавин
Ну якось же Китай спромігся? І інші азійські країни...
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29.03.2021 13:37 Ответить
 
 