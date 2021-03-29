Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, в лучшем случае, в конце мая, - эпидемиолог
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая
Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, главный специалист Министерства здравоохранения по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина заходит в третью волну, как и Европейский регион в целом. Заболеваемость пойдет на спад только тогда, когда мы четко будем выполнять все меры, необходимые для ее сдерживания", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.
"Сейчас сделали акцент на вакцинацию, но это не будет решающим в борьбе с пандемией. Тактика, которую выбрали все государства, это в первую очередь карантинные меры. Если мы внедрим их, и соблюдение будет контролируемо, то в лучшем случае в конце мая мы стабилизируем ситуацию", - добавила Виноград.
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