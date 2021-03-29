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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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пенсия (2143) Донбасс (26950) Лазебная Марина (141)

В Минсоцполитики рассказали, как 400 тыс. жителей ОРДЛО могут получить пенсии: Надо перейти КПВВ

В Минсоцполитики рассказали, как 400 тыс. жителей ОРДЛО могут получить пенсии: Надо перейти КПВВ

На территории ОРДЛО находится около 400 тысяч человек, которые на протяжении года не обращались за пенсиями. Для того чтобы они могли получить пенсии, им необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, пенсионерам, которые год не снимают с карты деньги и проживают в ОРДЛО, не прекращают выплачивать пенсии. Однако получить выплаты такие граждане могут в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная

"Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦПАУ. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦПАУ и оформить социальную услугу", - пояснила Лазебная.

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Топ комментарии
+24
И нужно платить больше налогов, чтобі больше сепаров с паспортами РФ получали пенсии
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29.03.2021 12:39
+21
дайте арестовичу почтальйонскую сумку пускай разнесет
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29.03.2021 12:38
+21
А за тамжінашіх людєй лугандон дає кошти в ПФ щоб платити їм пензії?
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29.03.2021 12:41
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дайте арестовичу почтальйонскую сумку пускай разнесет
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29.03.2021 12:38 Ответить
Ага, ищи его потом, как ветра в поле...
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29.03.2021 12:39 Ответить
А что его искать, дальше ближайшего подвала вряд ли дойдет
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29.03.2021 12:44 Ответить
отож. - два зайца
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29.03.2021 12:44 Ответить
это же будет его 34-й героический поход за поребрик....
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29.03.2021 12:46 Ответить
Им уже кацапы свои паспорта втюхали, а вы лохи все дуйте щеки, и сопли по морде растирайте...
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29.03.2021 12:39 Ответить
Недоговаривает Лазебная.... Не говорит что для получения пенсии нужно иметь паспорт гражданина Украины...
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29.03.2021 12:39 Ответить
Вони всі мають ці паспорти.
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29.03.2021 12:43 Ответить
сцуть перейти КПВВ або вже у землі.
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29.03.2021 13:14 Ответить
КПВВ вже рік як закриті,дурко))
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29.03.2021 13:31 Ответить
Там по три паспорта в кожного
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29.03.2021 12:45 Ответить
И нужно платить больше налогов, чтобі больше сепаров с паспортами РФ получали пенсии
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29.03.2021 12:39 Ответить
Дружище забывай о кгбешном термине "сепаратизм", пенсии от Украины получают хитрые агенты фсб.
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29.03.2021 12:53 Ответить
А за тамжінашіх людєй лугандон дає кошти в ПФ щоб платити їм пензії?
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29.03.2021 12:41 Ответить
Дааа!!!
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29.03.2021 12:43 Ответить
їм плате ********** пенсії.
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29.03.2021 13:15 Ответить
Ну то нехай і лугандонський ПФ - їм і пенсії виплачує
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29.03.2021 14:02 Ответить
Ненене. Туда пошли с земелькой и обратно, значить, с земелькой, заводами, откачать воду с шахт, восстановить их, вернуть 14 тысяч жизней Украинцев - тогда и за пенсии можно подумать.
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29.03.2021 12:42 Ответить
Так там обналичивают 3 млрд грн ежемесячно и сразу меняют на деревянные фубли за7- 10%..и 300 млн грн( а это почти 10 000 000 долларов) ежемесячно в карман руководителям лугандона!!!Так что ни кто ни куда переходить не будет
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29.03.2021 12:46 Ответить
захватчик должен обеспечивать захваченных....
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29.03.2021 12:46 Ответить
Там не захваченные! Эта узколобая шобла сама-себе нареерендила лугандоно-рай!
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29.03.2021 12:51 Ответить
надо сепаров лугандона предупредить (как резник крысчан) что когда вернется Украина все громадяны рашки (это те кто паспорта рашистские получил) будут высланы из бамбаса к мяух собачьим с отбиранием недвижимости... все филькины грамоты выданные дыныры признаваться не будут....
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29.03.2021 13:15 Ответить
а їм наче платять ********** пенсию. тут надо смотреть, почему они не бьіли год у укробанкомата: уже в земле, сцут потому что на карандаше?
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29.03.2021 13:17 Ответить
Може краще їм клізьму вставити щоб голова не боліла?
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29.03.2021 12:51 Ответить
надо просто перейти кпп
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29.03.2021 12:58 Ответить
Для особово одарених розповідаю,в Лугандоні знімають гроші без перетину лінії зіткнення через КПВВ,з них беруть 10% за обнал,і з цих грошей мають навар і СБУ і ПФУ,і ця тітонька з міністерства,бо сумми там йдуть мільйардами.
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29.03.2021 13:05 Ответить
ну а дальше ? взяли с них 10% себе этит титоньки, а остальные бабки как передать пенсионерам в лугандон не перетыная кордон? шо то ты придумываешь.....
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29.03.2021 13:10 Ответить
Ощад 24 тобі у допомогу))Про електронні платежи чув?Перераховуєш цій тітоньці 1000 гривень,отримуєш від місцевого бариги 900 на руки.
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29.03.2021 13:14 Ответить
во первых, не все пенсионеры в ощаде пенсии имеют. во вторых , как мне рассказывал мой коллега по работе урженец горловки (у него там родни осталось до фига престарелой), ощад 24 например в горловке не работает.... во третьих - что с ощада 24 ты в луганде оплатить можешь ? коммуналку? в луганде не катит, киевстар? он там не работает! в -четвёртых а где эти барыги кэш снимают не перетыная кпвв? придумываешь?
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29.03.2021 13:23 Ответить
Всі персіонери Лугандону на Ощаді,там навіть картки спеціальні для них зроблені))Як я люблю ідіотів,які нічого не знають,але починають свої дурниці виставляти за правду))Нехай щастить))
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29.03.2021 13:33 Ответить
От дивись,дурко)) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/obnalichivanie-pensionnyh-kart-s-foto-oschadbanka-IDIGd4A.html#13c91c4b3d
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29.03.2021 13:42 Ответить
ЙуХ им а не пенсии, ни одну суку не пропускать через КПП!!!!!! Пусть кацапо-мордово-якуты им из своего кармана платят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.03.2021 13:06 Ответить
надо просто закрыть все кпвв , начать строить стену и копать ров ..... и деньги Украина сбережёт и жизни своих солдат!!!
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29.03.2021 13:07 Ответить
КПВВ вже рік закриті,ти де був цей рік?))
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29.03.2021 13:16 Ответить
на Марсе, некоторые еще работают.... а ты видать стойкий лугандоновец?
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29.03.2021 13:25 Ответить
Ой дурко,бл))
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29.03.2021 13:34 Ответить
а ты видать Энштенйн да бадхэд?
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29.03.2021 13:48 Ответить
E0 = mc2
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29.03.2021 13:53 Ответить
ну да ну да как же я сразу не догадался....готовься сейчас тебе нобелевскую премию имени пушіліна ввыпишут сжатым лугандоновским воздухом. до речі кпвв ст. луганська працює, загуглісь і подивись кацапчік.....
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29.03.2021 16:17 Ответить
Ви так би хвилювалися за громадян які живуть на підконтрольній території ,а не турбувались як сепарам створити комфортні умови ,які отримують дві пенсії ,де логіка і чи захочуть вони в Україну?
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29.03.2021 13:07 Ответить
"пенсионерам, которые год не снимают с карты деньги и проживают в ОРДЛО, не прекращают выплачивать пенсии."

Так наверняка уже многих из них уже и в живых-то несколько лет как нет!
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29.03.2021 13:13 Ответить
так а скільки ж там населення...якщо 400-тис. пенсіонерів??
і на кого вони "працювали"...??
на ахметова, єфремова, на зека з його бандою?!...зек з ригіАналами вивезли їхню пенсію готівкою на камазах на раSSію....
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29.03.2021 13:15 Ответить
а перераховані тобою особи не були тоді українцями і не вели господарську діяльність в Україні?
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29.03.2021 13:19 Ответить
Кто хоть немного разбирается в вопросе знает что никуда за пенсией ездить не нужно. Их обналичивают прям там за 5% коммерческие центры. Родственники так же продолжают ходить в них с карточками умерших получают смс-ку на номер их телефона и получают начисленные уже на протяжении года пенсии умершего человека.
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29.03.2021 13:15 Ответить
расскажи процесс обналичивания в коммерческих цетрах? как это физически происходит? эти коммерческие центры где ? в лугандоне?
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29.03.2021 13:29 Ответить
Заходят в онлайн банкинг Ощадбанка и переводят на карту допустим приватбанка с которой у них кто-то снимает деньги в Украине. (свой типа человек) Они видят что платеж прошел и отдают пенсам их часть по курсу в рублях (Теряется около 10%) Пенсы при обналичке дают и карту и телефон в руки обнальщика.
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29.03.2021 17:02 Ответить
Самое удивительное для меня что власти уже признают что платят пенсии тем кто живет постоянно там и просто приезжает раз в 60 дней отмечаться через линию разграничения. НО они так же продолжвют платить им "переселенческие" А почему не прекращают? Видимо можно хорошо на этом красть
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29.03.2021 13:18 Ответить
пенсію платять усі цивілізовані країни, навіть коли пенс не в країні.
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29.03.2021 13:21 Ответить
Какие пенсии? Как ОРДЛО ежегодно наполняет бюджет Украины, из которого эти пенсии платятся? Кстати, отбираются у остальных пенсионеров Украины.
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29.03.2021 13:20 Ответить
а при чому тут ордло? ці пенси своє відпрацювали. ти так тупиш, наче це пенсії тим, хто вийшов на пенсію після створення ордло.
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29.03.2021 13:22 Ответить
мне покойная бабка еще очень давно рассказывала как жила под оккупацией фашистов в войну. в частности, что ссср в войну во время оккупации немцами советских территорий не платил пенсии своим гражданам-пенсионерам находящимся там...даже когда эти территории освободили те пенсики которые начали в сбербанках ссср требовать выплату пенсий за время в оккупации, попали на карандаш нквдешника. а некоторые, особо ретивые, получили срока. у нас же всё через жопу.... голосовал за рашку ? паспорт получал рашистский? пошёл на йух! проси бабки у пахана плешивого! у него в кремле бабла много!
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29.03.2021 13:43 Ответить
може досить жити минулим?
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29.03.2021 13:55 Ответить
а шо , я хіба винен шо ти с того чудового края і стаєшь на захист посіпак куйла? але погодься шо сітуації досить схожи під час війни та зараз...я не живу минулим я вчуся у минулого , шо б помилки не повторювати.
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29.03.2021 14:00 Ответить
а з чоготи взяв, що я з того краю? совковиш - фантазуєш як совок? не схожі ситуації, бо вже інше століття. хоча обмеєеним рагульо-кугутам може й схожі.
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29.03.2021 14:12 Ответить
обмеженим
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29.03.2021 14:13 Ответить
а шо тобі рашисти на фашистів не схожі? як на мене - то дуже схожі!! ну то як ти не з того чудового краю годувальників то шо будуємо мур та рівчак з алігаторами??? як ти згодний?
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29.03.2021 15:37 Ответить
а де в мене про схожіть фашистів і рашистів, чи розхожість? у тебе проблеми з віділенням центру дискусії? ти хапаєшся за слово з речення опонента і розвиваєш тему в інший напрямок - совок базарний.
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29.03.2021 18:17 Ответить
ну ты ж писал что ситуации не похожи.... см. свой пост выше, или это я сам придумал? я тебя о стене и рве спрашивал? а ты ловко от ответа уплыл, не базарный ты наш троллик.
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29.03.2021 23:04 Ответить
сам перечитай, узкій, немає там про фашистів жодного слова.
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29.03.2021 23:52 Ответить
на йух пошёл кацапчик! ти мені набрид! як на мене, то путлєровськи посіпаки і є справжніми фашистами!
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30.03.2021 11:47 Ответить
Отвечаю - каждая область наполняет бюджет ЭТОГО года, из которого Пенсионный фонд и платит. Если почти две области выпали из наполнения бюджета - какого хера остальная Украина должна отрывать от себя эти не лишние деньги? Пусть ОРДЛО само и платит этим пенсам, которые орали на "референдуме" -Хотим как в России! Украина , видишь ли, им плохая. Но украинской пенсией не брезгуют, ручонки тянут! Если бы они застали две чеченские войны, уже будучи в России - четверть здорового мужского населения Донбасса уже была бы закопана на Кавказе. А они в незалежной отсиделись. Твари неблагодарные!
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29.03.2021 16:53 Ответить
а тих, хто у свій час так само наповнював пенсбюджет іншим, не повино то іпать, бо вони свій борг виконали у свій час.
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29.03.2021 18:18 Ответить
Это прежде всего предатели. Они призывают убивать тех украинцев, которые им сейчас платят пенсию. Твари и подонки!
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29.03.2021 20:56 Ответить
А какова динамика количества "украинских" пенсионеров в ОРДЛО по годам?
Не ростёт ли их число?
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29.03.2021 13:32 Ответить
можуть бути нові, якщо людина пропрацювала на Україну на мінімалку, то може податися і з ОРДЛО. але після семи років таких вже може реально не бути.
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29.03.2021 14:15 Ответить
подайся подайся кацапчік....
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29.03.2021 16:10 Ответить
у тебе голова бобо?
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29.03.2021 23:53 Ответить
нет, не бобо, я столько не пью как у тебя в кацапстане.
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30.03.2021 11:48 Ответить
а, кацап сам називає інших кацапами. ну у кацапа узкий мозг, шо поробиш.
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30.03.2021 13:32 Ответить
Возникают закономерные вопросы: Сколько их этих 400 тысяч пенсионных туристов еще живы? Кто за них все это время получал пенсии? И конечно же: ***** нам такая СБУ неспособная выполнять свои прямые обязанности?
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29.03.2021 13:37 Ответить
и еще мне интересно а те шахтеры (трактористы, рабочие, инженеры, шоферы, доярки и т.д.) в лугандоне которые сейчас на пенсию по возрасту собираются от кого пенсии требовать будут? неужели мы им их начисляем?
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29.03.2021 13:46 Ответить
Ежели Лазебная так заботится о выдаче пенсий(возможно и второй) сепарам,пущай тогда не верещит о дефиците пенсионного фонда Державы..
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29.03.2021 15:42 Ответить
Жодних пенсія і будь яких соцвиплат на окуповані території не має бути. Зовсім. Окупант має утримувати окуповані території повністю. Податки в ОРДЛО платять не Україні і тому ніяких прав на частку з нашої солідарної пенсійної системи не мають. Окрім того на цих територіях зарплати виплачують в кацапських ржублях. Мене дивує чому не заборонено ржубль в Україні. Вважаю кожного хто купує або здає ржублі в обмінника зрадником до якого потрібно ставитись як до ворога, колаборанта та злочинця. Звідси Нацбанк є злочинною організацією яка сприяє повзучій окупації України.
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29.03.2021 17:45 Ответить
 
 