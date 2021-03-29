В Минсоцполитики рассказали, как 400 тыс. жителей ОРДЛО могут получить пенсии: Надо перейти КПВВ

На территории ОРДЛО находится около 400 тысяч человек, которые на протяжении года не обращались за пенсиями. Для того чтобы они могли получить пенсии, им необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, пенсионерам, которые год не снимают с карты деньги и проживают в ОРДЛО, не прекращают выплачивать пенсии. Однако получить выплаты такие граждане могут в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

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"Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦПАУ. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦПАУ и оформить социальную услугу", - пояснила Лазебная.