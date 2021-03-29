У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков
В планах президента страны-агрессора РФ Владимира Путина пока нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при необходимости контакт может быть оперативно организован.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - сказал он.
Так он отреагировал на заявление Зеленского на минувшей неделе о том, что он намерен переговорить со всеми участниками "нормандской четверки".
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Хоч зеленки попий.
Разве, что "кто первый стоял" на разговор к Байдену?
Снова - патриот и гетьман.
Вы докажите, осудите, посадите.
"при необходимости можно быстро организовать", - Песков
Другие разговоры с этой сволочью - сдача Украины, надеюсь, зельц своей тупой башкой янелоха это уже понял...