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Третья волна COVID-19 бьет рекорды. В больницу им. Мечникова госпитализировали пять пациентов со 100% поражением легких, - главврач Рыженко

Третья волна COVID-19 бьет рекорды. В больницу им. Мечникова госпитализировали пять пациентов со 100% поражением легких, - главврач Рыженко

Третья волна коронавируса бьет рекорды. Коллапс медицинской системы может наступить уже в апреле.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко  на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Третья волна бьет рекорды ...Сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация больницы им. Мечникова переполнена. Последние пять поступили со 100% поражением легких", - сообщил он.

Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.

"Когда мы окончательно победим эту заразу, зависит от каждого из нас. Третья волна становится страшной. Две предыдущие - тренировки и разминка", - отметил Рыженко.

Также главврач сообщил, что  отделения интенсивной терапии и реанимации в больнице переполнены и ковидными, и постковидными пациентами.

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"Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле. Коронавирусная болезнь влияет на вкус к жизни - мы знаем ряд пациентов, которые покончили жизнь самоубийством. Длительная изоляция и ряд психологических факторов влияют на возникновение мыслей о самоубийстве

Теперь болезнь, похоже, сильнее поражает молодых и вообще отличается большим количеством сложных случаев. У 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения.

Выделяются четыре группы возможных осложнений: кардиореспираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные, проблемы питания и метаболизма", - сообщил Рыженко.

Также врач подчеркнул, что COVID-19 - это системное заболевание и оно влияет на все, а его последствия ужасны.

"Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет", - резюмировал Рыженко.

Третья волна COVID-19 бьет рекорды. В больницу им. Мечникова госпитализировали пять пациентов со 100% поражением легких, - главврач Рыженко 01
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Топ комментарии
+12
Недоумок Супрун нет уже два года.! Вы идиоты заказывали ,доктора смерть? Теперь вот и получили.
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29.03.2021 13:18
+6
Да какой ковид! Зе дороги нада строить!
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29.03.2021 13:05
+5
Зєлєнскій - патологічнийпобєдун. Він "пабєділ" війну, Порошенка, пуцина, мертвечука, КОВІД, Шер-Хана, кавалери тів генерала Доватора, нашестя сарани в Узбекистані і ще багато чого.
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29.03.2021 13:10
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Правила форума Совет форумчан
читая последствия допускаю что Ковид 19 скорее закладка для более страшных смертельных исходов в будущем.. саркомы-лимфомы типа ВИЧ СПИД ураганных отеков легких мгновенных тромбов и закупорок вен аорт систем кровотворения инфаркты инсульты.. онкология неврологий онкология гатсроэнерологий и проктологий..психические состояния необратимо7го характера утрата воспроизводства потомства или геногетические структурные нарушения...те кто умирает сегодня наверное им будут завидовать выжившие сегодня...
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29.03.2021 13:03 Ответить
ууууууррррррааааааа....мой президент---АНТОН ГУРА!!!!!!!!УУУУРРРААА
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29.03.2021 13:04 Ответить
надеюсь, все это будет в отдаленном будущем, а не ближайшие годы
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29.03.2021 13:12 Ответить
здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные.
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29.03.2021 14:27 Ответить
...реклама "вакцинации" выглядит логически незавершенной - о каком сорте овна из двух возможных идет речь?
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29.03.2021 13:04 Ответить
Да какой ковид! Зе дороги нада строить!
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29.03.2021 13:05 Ответить
Зєлєнскій - патологічнийпобєдун. Він "пабєділ" війну, Порошенка, пуцина, мертвечука, КОВІД, Шер-Хана, кавалери тів генерала Доватора, нашестя сарани в Узбекистані і ще багато чого.
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29.03.2021 13:10 Ответить
І здоровий глузд, просто порвав.
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29.03.2021 13:19 Ответить
Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 962
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29.03.2021 13:22 Ответить
Кроме здорового разума он еще никого не победил....
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29.03.2021 14:27 Ответить
Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле.
Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.Источник: https://censor.net/ru/n3256186Источник: https://censor.net/ru/n3256186
Мда, який пздець творится в системі лікарень якщо не може справитися з такою малою кількістю пацієнтів?
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29.03.2021 13:08 Ответить
Далой прививки!
Это загавор фармацывтичиских кампаний!
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29.03.2021 13:10 Ответить
а еще ат прививок не стоит, мне по секрету врач сказал
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29.03.2021 13:20 Ответить
"Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет".

Третя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 5606
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29.03.2021 13:11 Ответить
И тем быстрее купим новую куртку степану максимову, но уже не за 620 000, а дороже
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29.03.2021 13:14 Ответить
Шлепки на лето от Майбах. За 15 килобаксов.
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29.03.2021 13:21 Ответить
Вы бы это своему патрону писали,когда он дороги строил ,вместо сооучастия в производстве вакцин как все нормальные страны.Это итог работы вашей зедебильной шарашки и расплата тем кто голосовал ж-пой голобородько.
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29.03.2021 13:12 Ответить
интересное выражение "соучастие в производстве вакцин". Это как? Откуда известно кто вакцину сделает, какого качества и когда. Потом же сами орать будете что деньги спионерили или вложили не удачно.
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29.03.2021 14:31 Ответить
Ты бы поинтересовался,каким образом ,получили вакцины Польша ,Чехия ,Румыния и да же Албания! Они то же не производят вакцины,но получили их со всем цивилизованным миром,согласно вложенных денег в разработку!! И сейчас их получают согласно плана поставок ,от тех производителей с кем контракты. А зедебилы закапывали деньги в асфальт и думали ,что как всегда сжалится мир и дадут гуманитарно. Или ждали с кем бы подписать с откатом,но мир изменился и каждая страна думает в первую очередь про своих граждан и никто ничего не даст,пока не вакцинирует всех. В большинстве своем все страны Европы в начале лета начнут нормально жить,а избиратели клоунов ,будут лежать в коридорах больниц и считать лохдауны.
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29.03.2021 14:47 Ответить
А ты расскажи и факты приведи. Я не знаю.
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29.03.2021 15:58 Ответить
Я тебе и так слишком много рассказал.Ты еще сегодня забыл про Супрун что нибудь нарыгать.
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29.03.2021 16:34 Ответить
Против Супрун я как раз ничего не имею. Я ее поддерживаю, кроме уничтожения амбулаторий в селах.
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29.03.2021 19:45 Ответить
По ее реформе их как раз не уничтожали ,а ремонтировали и оснащали оборудованием и автотранспортом.Все любят писать ,бред от Г+Г о закрытии больниц и амбулаторий при Супрун ,но никто не может написать ,где закрыли.
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30.03.2021 10:09 Ответить
Вы наверное в другой стране живете или совершенно не следите за новостями и жизнью вокруг. Далеко ходить не надо.
https://gorod.dp.ua/news/122341.

https://gorod.dp.ua/news/150411

https://gorod.dp.ua/news/156361

И еще одна на Фучика.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html.

Вообще за период независимости физически закрыли 4 больницы в центре Днепра. Это только то что я знаю. 2 из них при Порошенко
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30.03.2021 12:13 Ответить
Для развития общего,одна больница на 100000 тысяч населения,население Днепра выросло хотя бы на 100000?? Их вообще столько не надо сколько сейчас есть! Все больницы это коммунальная собственность,и только город принимает решение или район о необходимости лечебного заведения. Причем тут Порошенко?
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30.03.2021 12:24 Ответить
До Порошенко решение принимал не город. СЭС тоже не город закрыл. Психушки тоже не город закрыл. Кожвен церкви тоже не город передал
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30.03.2021 12:57 Ответить
Так если у них 100 % поражены легкие, то какой смысл в госпитализации? Это же уже не жильци как я понимаю и лучше спасти того у кого еще есть шансы, не?
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29.03.2021 13:13 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1376467174156603392 41 мин

Бриты отчитались об вакцинировании 30 миллионов человек, смертность упала до 0. Израиль вакцинируется по 2 кругу, на всю страну 200 случаев заражения, китаец в шоке. В Украине вакцинировался Зеленский и его дверь. Вчера был выходной, завтра пасха, трупы на дорогах, всё хорошо.
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29.03.2021 13:13 Ответить
"завтра пасха", це було про євреїв, нам ще далеко....
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29.03.2021 13:42 Ответить
В нашій провінції смертність 1-2 людини на добу. Вчора було 0. (Решту вони приписують за попередні дні; а до попередніх додають ще раніші ... )
Але вже офіційно оголосили про третю хвилю і комендантську годину ніхто не відміняв.
І якраз писали, що помирають зараз ті старенькі і були госпіталізовані та в реанімації, які отримали щеплення.
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29.03.2021 15:33 Ответить
Недоумок Супрун нет уже два года.! Вы идиоты заказывали ,доктора смерть? Теперь вот и получили.
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29.03.2021 13:18 Ответить
Ну если рекомендация по телефону « Лечитесь сами» есть лечение от врача то тогда они лечат по телефону
Тут некоторые распинались что антибиотики не лечат вирусную пневмонию но когда попадут с двусторонней пневмонией при короновирусе то будут колоть им антибиотики
От антибиотиков ещё никто не умер а вот от запущеном пневмонии умерено очень много
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29.03.2021 13:29 Ответить
))))ты придурок был хоть где то в мире за пределами своего села? в какой стране мира врачи ходят по квартирам, какой в этом смысл??? посмотреть на твою харю и выразить соболезнование родителям, что делали тебя на похмелье!
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29.03.2021 13:33 Ответить
П'яний оператор, швидка не приїде.. Мітя ти з росії?
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29.03.2021 13:44 Ответить
Началась вакцинация какими то неизвестными вакцинами, купленными через левых посредников.....
Сразу выросла смертность и количество зараженных....
Совпадение, не думаюТретя хвиля COVID-19 б'є рекорди. До лікарні ім. Мечникова госпіталізували п'ятьох пацієнтів зі 100% ураженням легень, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 7418
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29.03.2021 13:16 Ответить
а они что мрт людям не делают вообще?
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29.03.2021 13:18 Ответить
>> COVID-19 - это системное заболевание и оно влияет на все, а его последствия ужасны.Источник: https://censor.net/ru/n3256186

Судя по распилу бабла ковидного фонда, власть считает иначе. Купить асфальт у медведчука важнее. Пусть главврач идет в офис президента рассказывать об ужасах.
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29.03.2021 13:19 Ответить
Че тдовели до 100 процентов?!
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29.03.2021 13:34 Ответить
Як в анекдоті
Спочатку:
- йухня! Йухню нє лєчім!
Потім:
-звіздєц! Звіздєц нєізлєчім!
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29.03.2021 13:44 Ответить
до вакцинации такого не было...
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29.03.2021 14:23 Ответить
Это как-то не вяжется со словами Филатова ,который по его словам вирус практически победил ...
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29.03.2021 15:19 Ответить
Так Риженко вже щеплення отримав, яке він так рекламує ?
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29.03.2021 15:34 Ответить
 
 