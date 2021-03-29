Третья волна COVID-19 бьет рекорды. В больницу им. Мечникова госпитализировали пять пациентов со 100% поражением легких, - главврач Рыженко

Третья волна коронавируса бьет рекорды. Коллапс медицинской системы может наступить уже в апреле.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Третья волна бьет рекорды ...Сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация больницы им. Мечникова переполнена. Последние пять поступили со 100% поражением легких", - сообщил он.

Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.

"Когда мы окончательно победим эту заразу, зависит от каждого из нас. Третья волна становится страшной. Две предыдущие - тренировки и разминка", - отметил Рыженко.

Также главврач сообщил, что отделения интенсивной терапии и реанимации в больнице переполнены и ковидными, и постковидными пациентами.

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"Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле. Коронавирусная болезнь влияет на вкус к жизни - мы знаем ряд пациентов, которые покончили жизнь самоубийством. Длительная изоляция и ряд психологических факторов влияют на возникновение мыслей о самоубийстве

Теперь болезнь, похоже, сильнее поражает молодых и вообще отличается большим количеством сложных случаев. У 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения.

Выделяются четыре группы возможных осложнений: кардиореспираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные, проблемы питания и метаболизма", - сообщил Рыженко.

Также врач подчеркнул, что COVID-19 - это системное заболевание и оно влияет на все, а его последствия ужасны.

"Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет", - резюмировал Рыженко.