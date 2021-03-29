Третья волна COVID-19 бьет рекорды. В больницу им. Мечникова госпитализировали пять пациентов со 100% поражением легких, - главврач Рыженко
Третья волна коронавируса бьет рекорды. Коллапс медицинской системы может наступить уже в апреле.
Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Третья волна бьет рекорды ...Сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация больницы им. Мечникова переполнена. Последние пять поступили со 100% поражением легких", - сообщил он.
Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.
"Когда мы окончательно победим эту заразу, зависит от каждого из нас. Третья волна становится страшной. Две предыдущие - тренировки и разминка", - отметил Рыженко.
Также главврач сообщил, что отделения интенсивной терапии и реанимации в больнице переполнены и ковидными, и постковидными пациентами.
"Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле. Коронавирусная болезнь влияет на вкус к жизни - мы знаем ряд пациентов, которые покончили жизнь самоубийством. Длительная изоляция и ряд психологических факторов влияют на возникновение мыслей о самоубийстве
Теперь болезнь, похоже, сильнее поражает молодых и вообще отличается большим количеством сложных случаев. У 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения.
Выделяются четыре группы возможных осложнений: кардиореспираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные, проблемы питания и метаболизма", - сообщил Рыженко.
Также врач подчеркнул, что COVID-19 - это системное заболевание и оно влияет на все, а его последствия ужасны.
"Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет", - резюмировал Рыженко.
Пожалуйста, подождите...
Также он добавил, что на сегодняшний день в коронавирусном центре больницы им. Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ.Источник: https://censor.net/ru/n3256186Источник: https://censor.net/ru/n3256186
Мда, який пздець творится в системі лікарень якщо не може справитися з такою малою кількістю пацієнтів?
Это загавор фармацывтичиских кампаний!
https://gorod.dp.ua/news/122341.
https://gorod.dp.ua/news/150411
https://gorod.dp.ua/news/156361
И еще одна на Фучика.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html.
Вообще за период независимости физически закрыли 4 больницы в центре Днепра. Это только то что я знаю. 2 из них при Порошенко
https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR
@Rage4oK
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Бриты отчитались об вакцинировании 30 миллионов человек, смертность упала до 0. Израиль вакцинируется по 2 кругу, на всю страну 200 случаев заражения, китаец в шоке. В Украине вакцинировался Зеленский и его дверь. Вчера был выходной, завтра пасха, трупы на дорогах, всё хорошо.
Але вже офіційно оголосили про третю хвилю і комендантську годину ніхто не відміняв.
І якраз писали, що помирають зараз ті старенькі і були госпіталізовані та в реанімації, які отримали щеплення.
Тут некоторые распинались что антибиотики не лечат вирусную пневмонию но когда попадут с двусторонней пневмонией при короновирусе то будут колоть им антибиотики
От антибиотиков ещё никто не умер а вот от запущеном пневмонии умерено очень много
Сразу выросла смертность и количество зараженных....
Совпадение, не думаю
Судя по распилу бабла ковидного фонда, власть считает иначе. Купить асфальт у медведчука важнее. Пусть главврач идет в офис президента рассказывать об ужасах.
Спочатку:
- йухня! Йухню нє лєчім!
Потім:
-звіздєц! Звіздєц нєізлєчім!