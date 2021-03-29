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Новости Национализация "Приватбанка"
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Приватбанк (822) Венедиктова (726)

По "ПриватБанку" были открыты 30 тыс. производств, 20 тыс. - уже закрыты, 40 из оставшихся 10 тыс. - являются особенно резонансными, - Венедиктова

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что из 10 тыс. открытых уголовный производств, связанных с "ПриватБанком", 40 являются особенно актуальными и резонансными.

"30 тыс. - именно столько всего было уголовных производств, так или иначе касались "ПриватБанка". 20 тыс. из них уже закрыты, 700 из тех, что расследуются, касающиеся должностных преступлений, 40 - особенно актуальные и резонансные", – сообщила она в колонке KyivPost, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

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Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

15 марта 2021 года Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка".

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А по скільком проходить обвинуваченим ваш господар ?
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29.03.2021 13:31 Ответить
Рівень тупізни цієї влади. Просто зашкалює! Навіть я, не юрист знаю, що всі справи можна об'єднати в один колективний позов.
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29.03.2021 13:31 Ответить
20К уже закрыты? Ясно понятно. С 10К ждут отката.
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29.03.2021 13:35 Ответить
Виртуальные производства виртуально открываются/закрываются, только прокуроры богатеют....
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29.03.2021 13:35 Ответить
Достаточного одного: беня + богоолюбов. Получается два. Пусть два, но не 40К
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29.03.2021 13:49 Ответить
"По "ПриватБанку" были открыты 30 тыс. производств, 20 тыс. - уже закрыты, 40 из оставшихся 10 тыс. - являются особенно резонансными, - Венедиктова" - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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29.03.2021 14:35 Ответить
Про що каже прокурорка? Що щодо "Привату" було відкрито 40 тисяч справ? Це йде мова по недостачах в касах, викраденню відеокамер, ДТП транпорту інкасаторів, розбиті банкомати і кражі з банкоматів, шахрайство з ПК? А скільки відкрито справ на шахраїв, які вивели 5,5 млрд доларів США?
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29.03.2021 14:41 Ответить
маловато будет...(с))))
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29.03.2021 17:42 Ответить
 
 