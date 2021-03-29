Аксенов победил на довыборах в Раду в Донецкой области, - данные ЦИК
На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области победил мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.
Аксенов набрал 65,46% голосов (19 949).
На втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 13% (3 963 голосов).
Кандидат "ЕС", волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,69% голосов.
По данным СМИ, Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.
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І це наголосувала худоба не з окупації, а на нашій території.
Худоба, яка живе повсякденністю третього рейха.
А має пройти денацифікацію з забороною голосувати найближчі пів століття !!
Точніше не так, СБУ зараз не ловить тих хто зрадив Україні, а сама зраджує Україні. Ловить тих хто завозить контрабанду військових товарів із рф які необхідні армії України та допомагаю рф саджати тих громадян росії що продавали нам військові товари.
По факту СБУ як мінімум частково ворог України. І скоріше за все те частково це є керівництво яке назначив Зе.