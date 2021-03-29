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Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог

Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог

На сегодняшний день в Украине циркулирует коронавирус с более чем 30 измененными генотипами.

Об этом 29 марта, на пресс-сконференции в Киеве сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что в отслеживании пандемии должно быть 3 компонента: оказание медицинской помощи; вирусологический мониторинг; эпидемиологическая составляющая.

"Что касается второй составляющей. Она не была организована в Украине должным образом, поэтому данные по штаммам - это те, которые мы получали из-за границы, куда доставлялись образцы, мы получали с опозданием. Теперь уже в Украине начаты свои исследования... Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов вирусов", - сказала эпидемиолог.

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По ее словам, занесение инфекции в Украину происходит с разных территорий, в том числе и из Европы и африканского континента. Зафиксирована циркуляция британского штамма, в том числе и видоизмененного. По словам Виноград, он поражает молодые возрастные группы, в том числе детей и подростков.

Также эпидемиолог сообщила, что в результате мутаций изменился патогенез вируса и, соответственно, прогноз для пациентов. Кроме того, часть лекарств, которые ранее считались перспективными для лечения COVID-19, оказываются недейственными, из-за чего приходится корректировать протоколы лечения инфекции.

Виноград добавила, что вакцины против коронавируса, которые сейчас допущены к использованию, являются эффективными против мутировавших штаммов вируса.

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"Все производители вакцин рассматривают возможность замены и выпуска новых вакцин с направленностью по "мутантам", но сегодня те вакцины, которые используются, являются эффективными", - сказала Виноград.

По ее словам, вопрос эффективности разработанных вакцин против новых штаммов коронавируса появился сразу же после сообщений об их обнаружении. По результатам проведенных исследований оказалось, что вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer и Moderna защищают от британского штамма, хотя и с более низкой эффективностью. Нигерийский штамм имеет другие мутации и эффективность вакцины AstraZeneca против него серьезно снизилась.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. Доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.
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Топ комментарии
+5
Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 5832
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29.03.2021 13:36
+2
А сколько штаммов гриппа гуляет по Украине? Да, и ликвидация института участковых врачей это жирный минус здравоохранению Украины.
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29.03.2021 13:39
+1
хорошие новости хочу - ну типа - клоун в отставку подал или типа перевыборы в Раду ,ну на худой конец - лебединое озера по всем цапоканалам - во
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29.03.2021 13:36
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Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 5832
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29.03.2021 13:36 Ответить
и скажите мне - не подлец ли он?
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29.03.2021 13:37 Ответить
Как же, натуральный подлец. Скажу вам больше, он не просто подлец, он циничный ублюдочный подлец.
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29.03.2021 14:10 Ответить
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29.03.2021 14:25 Ответить
хорошие новости хочу - ну типа - клоун в отставку подал или типа перевыборы в Раду ,ну на худой конец - лебединое озера по всем цапоканалам - во
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29.03.2021 13:36 Ответить
а врач прямой контакт- только за деньги
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29.03.2021 13:37 Ответить
Ми таки чемпіони?
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29.03.2021 13:37 Ответить
Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 8593
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29.03.2021 13:39 Ответить
ДА хоть 40, какая разница
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29.03.2021 13:38 Ответить
А сколько штаммов гриппа гуляет по Украине? Да, и ликвидация института участковых врачей это жирный минус здравоохранению Украины.
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29.03.2021 13:39 Ответить
И не говорите! А сколько долбо....в по улицам гуляет!
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29.03.2021 13:42 Ответить
і поки що ніхто офіційно не признав це кацяпською бактеріологічною зброєю проти людства
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29.03.2021 13:47 Ответить
А интересно, нас то пытаются "вакцинировать" от какого штамма? ))))))))
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29.03.2021 13:48 Ответить
Коронавирусыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2 [2] (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Coronaviridae) - семейство https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B вирусов , включающее на май 2020 года 43 вида https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК -содержащих вирусов, объединённых в два подсемействаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-3 [3] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-ICTV_0-4 [4] , которые поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B шиповидные отростки которого напоминают https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 солнечную корону https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2 [2] . Известно 7 коронавирусов, поражающих человека...
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29.03.2021 14:30 Ответить
Вы пишите о видах коронавирусов, а в заметке идет речь о штаммах одного из коронавирусов, вызывающего COVID-19.
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29.03.2021 19:33 Ответить
А откуда нам знать, шо они у нас ищут и находят, когда их известных только видов больше 40, а 19-й так и не был выделен?
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29.03.2021 21:57 Ответить
О чем Вы пишите? Известных видов более 40, а один из видов, выделенный в 2019 году, на сегодня циркулирует в более 30 штаммах.
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29.03.2021 23:11 Ответить
Кем выделенный?
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29.03.2021 23:15 Ответить
Внимательней!
..." Известно 7 коронавирусов, поражающих человека"...
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30.03.2021 07:42 Ответить
И что?
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30.03.2021 12:49 Ответить
Ничего... Вакцинировать-неперевакцинировать...
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30.03.2021 13:59 Ответить
Короче, мы теперь должны сопли-кашли знать по именам.
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29.03.2021 14:37 Ответить
 
 