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Новости Теневая экономика
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соцпомощь (246) Лазебная Марина (141)

В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная

В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная

Украинцы, работающие в "теневом" секторе экономики, получают помощь за счет других налогоплательщиков, и это "не может не возмущать", заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Часть трудоспособных украинцев получают от государства помощь как малообеспеченные. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила агентству "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – сказала она.

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Министр считает, что "надо давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение".

"Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда", – отметила Лазебная.

По ее данным, в 2020 году в стране было трудоустроено 3,9 млн украинцев, а трудовые отношения прекратили 4,06 млн.

"Трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено – это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости", – объяснила Лазебная.

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Топ комментарии
+31
В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5600
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29.03.2021 13:57
+19
Сахар с гречкой подорожали в два раза. Но мудрый нарид стал абсолютно равнодушен к ценам.
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29.03.2021 14:01
+19
А курточка министра здравоохренения за 650 000 вас не возмущает ? 🙈🤮Хуже не будет ? Жрите 🐑🐏 73%, любители погорелого шапито 🤢🎪🤡 95 !
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29.03.2021 14:12
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Страница 2 из 2
"Стимулировать программы занятости" надо прежде всего достойным уровнем зароботной платы. Дураков нет мантулить на оплату коммуналки, набивая тем самым жирные, ненасытные пуза олигархов, и за жалкую жратву. Не рабы!
Рабов и то бесплатно лечили, кормили хорошо, чтобы они были здоровы, даже секс в Риме, напримр, у них был регулярным, так как необходим для здоровья.
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29.03.2021 14:08 Ответить
Так может причиной таких высказываний Лазебной как раз и есть не регулярный секс???
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29.03.2021 14:12 Ответить
в моєму місті максималка- 10-12000 і то це посади дєлєкторов і їхня воровата обслуга-бугалтьори, РАБИтнічки- 5000 - 6000, а на руки віднімайте податок і виходить більшості- *** на комір,з них 25-30% на комуналку,решта затарити хімози в локал АТБ хліві і прожерти і УСЬО!
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29.03.2021 14:38 Ответить
А где работать, тварь?
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29.03.2021 14:10 Ответить
она сама нигде никогда не работала
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29.03.2021 14:12 Ответить
работа есть,открой сайты по работе,прозвони пару предложений и точно найдешь,и с нормальными зарплатами, это по руццкой методичке в Украине нет работы и зарплаты маленькие,а по официальной статистике на январь 2021 года в Украине средняя зарплата 12000 гривен,а у кацапов 30000 рублей,а это на 8000 рублей если перевести больше чем у них,так что поднимай жопу с дивана и работай,а не ной и оскорбляй других
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29.03.2021 14:19 Ответить
не городи чепухи, відкриваєш Ворк.уа і подібні, вакансії одні й ті ж причому дублюються і 90% вакансій висять по 3-5 міс.!!!! як так,бєшене безробіття і одні й ті ж вакансії зависають по 5 міс.,що це говорить а те,що народ кидають через х... а саме через фуфло-випробні терміни в якому платять 75% ставки від мін.і виходить цілий ...а потім просять с вєщічками на вихід і вакансія поновлюється.От такий от схематоз. А ти реально дічь шкрябаєш!
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29.03.2021 14:46 Ответить
Ты с марса или с жупитера? Какая работа? Попробуй через ЦЗ устроиться... Бред несёшь и распространяешь... А про 12000 средней аж умиляет
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29.03.2021 14:47 Ответить
В городах работа есть, я не спорю, а вот в селе, на 700 жителей от силы 50 вакансий, а остальным куда идти?
Я то пенсионер, я своё отработал, мне за людей обидно, я же вижу, что творится кругом.
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29.03.2021 14:53 Ответить
Ну-ну... Давайте, устройте моего мужа на работу-художник-дизайнер. В совершенстве знает все необходимые программы. Большой опыт работы. Один недостаток - 59 лет. Слабо устроиться на работу? И Ж..,по -вашему, поднимает, и резюме шлет, и на собеседования ходит...- ответ один- вы нам по возрасту не подходите.
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29.03.2021 16:11 Ответить
А сколько материальной помощи получают депутаты, судьи, прокуроры, топ менеджеры, директора всякие, и прочая бесполезная шушера? На них миллионы, десятки, сотни миллионов, не жалко? Легко находите???? Лицемеры!
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29.03.2021 14:11 Ответить
судьи и прочие мусора хотят жрать, быдло марш работать ...
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29.03.2021 14:11 Ответить
проблема комплексная, у нас не только власти говно,но и народец не очень
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29.03.2021 14:16 Ответить
Кацапи вони такі... лайно (гавно) лайном, завжди були.
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29.03.2021 14:21 Ответить
при чем тут кацапы? кацапы то говно,само собой,но у нас дерьма не меньше,были бы нормальные люди давно жили бы хорошо и в достатке,все предпосылки к этому есть
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29.03.2021 14:23 Ответить
Меньше на багато ніж на набутилкіно-скалєнвставанії але, нажаль, є .
Кацапов відсотків 95-98 лайна "людей" , у нас 25-30 (складаєте голоси за опзж, шарія) й визначаєте %%% лайна в Україні.
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29.03.2021 23:19 Ответить
Да, только такой народец может выбрать зебанутого шута в президенты.
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29.03.2021 14:34 Ответить
у нас менталитет такой уже сложился,не нае..шь - не проживешь,все хотят жить припеваючи за чужой счет и ничего не делать,но в то же время хотят чтобы уровень жизни был как в Европе,никто не хочет платить налоги,с другой стороны у власти сумасшедшая коррупция,вот страна и погрузилась в пучину нищеты и произвола
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29.03.2021 14:15 Ответить
в Європі купа роботи,просто море всіх оформлюють,всі платять податок,дуже жорсткі штрафи і посадки,контроль конкретний,кидалова-0 якщо і є то десь "наші"виродки вже на схемах але і їїх чистять з посадками,там всю політику вирішують мега-корпорації які аби був порядок суворо дьоргають тамошніх політиків тому там все чітко! Це називається як баб юля Зовнішнє Правління,тобто порядок і процвітання а не колгосп типу України і подібних свинарників.
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29.03.2021 14:51 Ответить
Что ни министр, то дебил... Один Аваков д'Артаньян...
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29.03.2021 14:17 Ответить
А то что Таран декларирует 2 млн грн доходов и получает соцпомощь тебя не возмущает?
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29.03.2021 14:18 Ответить
Только хотел сказать. + мендель до кучи
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29.03.2021 14:24 Ответить
Она просто **** и тварь. Сколько у нее зарплата на «вредном производстве»??? А?
Мы не получаем субсидии. Я -пенсионерка (39 лет стажа. 2100,00 грн пенсия + з плата 6000). Муж -59 лет нигде не может получить работу, даже через центр занятости (причина - старый) Итого на 2-х 8100. На одного -4050 в месяц. ****!
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29.03.2021 14:20 Ответить
А як би знала воеа як обурює те що депутати міліонери отримують дотації на житло, стрес, відпочинок з грошей алатників податків, при тому що з/п не маленька й у конвертах теж є!
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29.03.2021 14:20 Ответить
Брешет ,как сивый мерин.Любому неработающему начисляют,автоматом,минимум ,6500гр.зарпллаты,дескать,а то и вообще отказывают в соцпомощи.А если ребёнок -инвалид требует Ухода.?.А в сельской местности рабочие места есть?.Наглая,и беспринципная. цербер.
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29.03.2021 14:28 Ответить
Это та самая Лазебная, которая жаловалась, что у нее дети бракованные?
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29.03.2021 14:32 Ответить
Неее, то Третьякова.
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29.03.2021 14:58 Ответить
І тут же новина про зарплати в https://censor.net/ru/news/3256213/dvukratnym_rostom_zarplat_chlenov_nkreku_zayimetsya_schetnaya_palata_kucherenko - 300 000 за перекладання папірців.
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29.03.2021 14:43 Ответить
Саакашвілі показав, скільки розкрадається чиновниками державних коштів. Чомусь обурені міністри не хочуть розібратись із цими проблемами, а все шукають дурнів, які будуть і далі на них працювати, аби вони могли собі ні в чому не відмовляти. Розумні люди не хочуть за свої гроші утримувати величезну армію дармоїдів і корупціонерів.
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29.03.2021 15:06 Ответить
Возмущает то ,что ты ДУРА ...
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29.03.2021 15:14 Ответить
Треба будь-яку соціальну допомогу скасувати, щоб там не верещала лівацька худоба.
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29.03.2021 15:14 Ответить
,Не може не обурювати що колись одна з найрозвинутіших країн Европи не може забезпечувати своїх громадян роботою.
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29.03.2021 15:29 Ответить
уроды. вы дайте работу на местах ( по месту жительства), а потом говорите о не работающих.
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29.03.2021 15:52 Ответить
А че это их е*ет это? Пусть завалит мурло и не вякает. Ишь ты. Как в старых временах совка. " А почему это вы гражданин не работаете? идемте узнавать почему вы бездельничаете"
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29.03.2021 16:13 Ответить
самые трудоспособные и не работающие люди это чиновье и депутаты, всех на минималку и разбегутся как крысы
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29.03.2021 16:39 Ответить
У третини українських сімей, які отримують соцдопомогу, є працездатні непрацюючі люди: це не може не обурювати, - Лазебна - Цензор.НЕТ 7751
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29.03.2021 16:42 Ответить
Суки продажные.
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29.03.2021 16:54 Ответить
А работа где? Ты то пристроилась неплохо.
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29.03.2021 16:53 Ответить
Телескоп тебе в горло Лабезник.Это я про удочку.Теперь подумай,кем выгодно быть в Украине,щоб получать максималку?Ментом или бизнесменом?Бо твою удочку,переделали в телескопическую дубину так же как перевернули понятия о тех,кто кому служит и за чей счёт живёт.
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29.03.2021 18:21 Ответить
Зачем работать, если эпоха бидности закончилась? Пусть идут работать те, кому на кусок хлеба с маслом не хватает.
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29.03.2021 18:57 Ответить
потому, что при таких получках дешевле не работать.
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29.03.2021 23:08 Ответить
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