В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная
Украинцы, работающие в "теневом" секторе экономики, получают помощь за счет других налогоплательщиков, и это "не может не возмущать", заявила министр соцполитики Марина Лазебная.
Часть трудоспособных украинцев получают от государства помощь как малообеспеченные. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила агентству "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.
"Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – сказала она.
Министр считает, что "надо давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение".
"Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда", – отметила Лазебная.
По ее данным, в 2020 году в стране было трудоустроено 3,9 млн украинцев, а трудовые отношения прекратили 4,06 млн.
"Трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено – это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости", – объяснила Лазебная.
Пожалуйста, подождите...
Рабов и то бесплатно лечили, кормили хорошо, чтобы они были здоровы, даже секс в Риме, напримр, у них был регулярным, так как необходим для здоровья.
Я то пенсионер, я своё отработал, мне за людей обидно, я же вижу, что творится кругом.
Кацапов відсотків 95-98 лайна "людей" , у нас 25-30 (складаєте голоси за опзж, шарія) й визначаєте %%% лайна в Україні.
Мы не получаем субсидии. Я -пенсионерка (39 лет стажа. 2100,00 грн пенсия + з плата 6000). Муж -59 лет нигде не может получить работу, даже через центр занятости (причина - старый) Итого на 2-х 8100. На одного -4050 в месяц. ****!