Слова Байдена о "Путине-убийце" очень важны для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сказал, что согласен с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент РФ Владимир Путин - убийца.

Об этом он заявил в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

Интервьюер спросила: Хомчак тоже утвердительно ответил бы на вопрос, является ли Путин - убийцей?

"Конечно. (Как может ответить) главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который прошел эту войну с первого дня и непосредственно воевал с подразделениями и частями вооруженных сил Российской Федерации? Неужели у кого-то может быть сомнение и вопрос? Конечно, мне очень импонирует, что президент Америки сегодня может сказать и говорит то, что он говорит. Как правило, президенты более дипломатично выступают. А здесь президент Америки четко, понятно, своими словами дал оценку", - сказал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать такое высказывание президента США.

По его словам, цель Путина в Украине - чтобы она осталась в сфере его влияния.

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"Как только Украина скажет, что она не хочет жить по европейским стандартам, что Украина не хочет быть членом НАТО, что она хочет жить так, как она жила 30 лет назад и 24 года до войны, которая у нас сейчас происходит, – я думаю, сразу все будет меняться. Но я уверен, что народ Украины уже не хочет так жить. Человек всегда хочет жить лучше. Как только он попробовал, что можно жить по-другому, то уже вернуть его в прежнее состояние тяжело", - сказал Хомчак.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

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