Слова Байдена о "Путине-убийце" очень важны для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, - Хомчак
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сказал, что согласен с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент РФ Владимир Путин - убийца.
Об этом он заявил в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.
Интервьюер спросила: Хомчак тоже утвердительно ответил бы на вопрос, является ли Путин - убийцей?
"Конечно. (Как может ответить) главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который прошел эту войну с первого дня и непосредственно воевал с подразделениями и частями вооруженных сил Российской Федерации? Неужели у кого-то может быть сомнение и вопрос? Конечно, мне очень импонирует, что президент Америки сегодня может сказать и говорит то, что он говорит. Как правило, президенты более дипломатично выступают. А здесь президент Америки четко, понятно, своими словами дал оценку", - сказал Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать такое высказывание президента США.
По его словам, цель Путина в Украине - чтобы она осталась в сфере его влияния.
"Как только Украина скажет, что она не хочет жить по европейским стандартам, что Украина не хочет быть членом НАТО, что она хочет жить так, как она жила 30 лет назад и 24 года до войны, которая у нас сейчас происходит, – я думаю, сразу все будет меняться. Но я уверен, что народ Украины уже не хочет так жить. Человек всегда хочет жить лучше. Как только он попробовал, что можно жить по-другому, то уже вернуть его в прежнее состояние тяжело", - сказал Хомчак.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Пожалуйста, подождите...
Давайте говорить откровенно. Сначала Украину предал Янукович, сдав наш обогащенный уран в США (из него можно было быстро собрать несколько ядерных боеголовок), расформировав на полуострове армейский корпус, который был создан при Ющенко в противовес кацапской группировки, которая размещалась в Крыму официально, с разрешения Украины и продал украинский завод по производству вакцин, кацапам.
Потом Украину продавал Порошенко, с Яценюком, Гройсманом, Муженко и Назаровым. И экономику обрушили и территории сдавали.
А сейчас ничем не лучше, потому что продолжается разграбление Украины, вместо рывка в экономике, а значит и обороноспособности.
Но есть и внешние предатели - Германия и Франция, которые помогли Кремлю выстоять при СЛАБЫХ санкциях, строительстве СП и поставок электростанций Сименс на полуострове.
погибающим бойцам ВСУ глубоко безразличны слова Байдена о Путине, или слова Махатмы Ганди о том что "ненасилие это одна из форм героизма"..
от Командующего ВСУ ждут приказа об уничтожении огневых точек противника, и о водружении флага Украины над Донецком и Луганском..
Так что Путин, выйдя утром на переговоры, заявил о двух тысячах украинских воинов, попавших в окружение. Но Муженко был не в курсе, что их там уже нет, как не в курсе был и Порошенко. Интересно, какие территории Порошенко хотел сдать в Минске, в обмен на эти две тысячи военнопленных?
Азербайджан провел успешную 44-х дневную войну, начав с отстранения Начальника своего Генштаба и связанных с ним генералов.
А Порошенко не пошел на мирные переговоры после Иловайска, после Дебальцево?
А навязанные Украине Путиным, Минские договоренности, выписаны так, что выгодны Кремлю, но не Украине.
Проснитесь, Ксения. Справедливо ругая Зеленского, надо тут же, точно так же ругать Порошенко, потому что они стоят друг друга.
Власти нет в стране , кончилась - продалась Омане
Власть была продана еще в 2010-м, когда путем фальсификации Президентом стал Янукович. С тех пор не изменилось НИЧЕГО!
А снайперы? Если бы так просто было их переиграть, то давно бы это сделали. Контрстрайкерские группы редко дают результат, в основном лишь когда от разведки ТОЧНО известно, на какой участок выйдут снайпера противника, а так обычно снайперов уничтожают артиллерией, что запрещено делать с времен Минского договора.
Nigroll @nigroll·21h
Байден назвал Путина убийцей
Байден пригласил Путина на саммит по экологии.
П-Последовательность ......
Ба більше, воно навіть не спромоглось назвати країну агресорку.
Хомчак этого сделать уже не может, иначе с кремлевских снимут и те, слабенькие санкции, что есть сегодня.
Запрещать стрелять в ответ, Порошекно и Муженко начали за несколько лет до Зеленского и Хомчака.
А санкции касаются в первую очередь передовых технологий. Мир развивается и движется вперед, а Кацапия стоит на месте, то есть теряет конкуренцию. И это при том, что Кацапия и так лузеры. Достаточно взглянуть на ту ожесточенную, подковерную борьбу, что ведут сегодня китайцы, не сумевшие перекупить Мотор Сич (аналога у РФ так и нет, даже в приближении, максимум средний ремонт авиадвигателей, даже капитальный не тянут) и завод Ролс Ройс в Швеции (так же авиадвигатели, сделка на 2 млрд. долларов сорвана правительством Швеции).
Что касается "санкций", то все эти запреты очень легко обходятся и все кто хочет работать с кацапами те все работают (это показывает и строительство керченского моста, и поставки турбин сименс в Крым, и строительство северного потока2, и сотрудничество с западными корпорация в вопросе добычи нефти, и строительство новых автозаводов на орде западными корпорациями (мерседес, рено) и т.д.). На самом деле все эти "санкции" эта такая взаимовыгодная игра - со одной стороны еврошлюхи и запад в целом делают вид что они "жестко" наказывают агрессора и они типа не продажные шалавы, а стражи демократии и мирового порядка, а кацапы со своей стороны делают вид, что они просто изнывают от тяжести этих "санкций", и что дальше их давить нельзя вообще и так все плохо. Ну и при этом поддержание этих "санкций" отличный повод для того чтобы заставить жертву агрессии принять все условия агрессора и тем самым путем капитуляции жертвы прекратить войну, что в общем то и нужно еврошлюхам, на интересы Украины им точно плевать.
Правда, не украинский президент. А так всё правильно....только странно, как то, да ?