Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский

Поставка вакцин от COVID-19 и возможность введения "паспортов вакцинации" обсудили на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками от COVID-19", - подчеркнул Зеленский.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

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