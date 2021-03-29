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вакцина (3777) COVID-19 (18606) Pfizer (180) AstraZeneca (141)

Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского

Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с сегодняшнего дня уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется самый крепкий иммунитет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на совещании, что в настоящее время в Украине - 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю город Киев, на втором - Одесская область, на третьем - Львовская.

"В "красной" зоне сегодня находятся 10 областей и город Киев. Херсонская область - единственная в "желтой" зоне. Остальные области - в "оранжевой". Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций", - отметил глава правительства. По его словам, в настоящий момент заполнено 44 369 коек из 75 158.

Премьер-министр отметил, что растет и количество проведенных тестов. Так, за неделю было сделано 326 тыс. ПЦР-тестов (за предыдущую неделю - 303 тыс.), 251 тыс. экспресс-тестов (за предыдущую неделю - 226 тыс.) и 125 тыс. ИФА-тестов (за предыдущую неделю - 117 тыс.).

Читайте: Pfizer и BioNTech начали тестирование вакцины на детях в возрасте до 12 лет

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Топ комментарии
+12
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7580
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29.03.2021 14:37
+12
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8646
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29.03.2021 14:50
+6
Масштабы поражают галактической грандиозностью!
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29.03.2021 14:49
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Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 304
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29.03.2021 14:42 Ответить
Мля... А эти зеленые петухи количество населения Украины знают?
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29.03.2021 14:36 Ответить
Знают. Для подсчета барыша нужно знать со скольких стричь.
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29.03.2021 14:41 Ответить
Зелень головного мозку
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29.03.2021 15:43 Ответить
...в ближайшее время) прокладку не утвердили?)
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29.03.2021 14:36 Ответить
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7580
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29.03.2021 14:37 Ответить
вірю Зеленському!
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29.03.2021 14:41 Ответить
"Жді мєня - і я вєрнусь,
Только очєнь жді,
Жді, когда наводять грусть
Жєлтиє дожді..." -
то К. Сімонов про "Астру Зенеку" писав? Як він знав? 😲
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29.03.2021 14:41 Ответить
жОлтые точно дожди?
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29.03.2021 14:42 Ответить
Ага! Ті, що в очі. Божа роса! 😊
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29.03.2021 14:49 Ответить
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6936
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29.03.2021 14:41 Ответить
Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8646
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29.03.2021 14:50 Ответить
Короче , хватит только тем, кто может заплатить? Как Тернопольские бизнесмены. А пфайзер это вообще- золотое дно.
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29.03.2021 14:42 Ответить
давайте вгадаю кого вчергове призначать винним коли вакцини * не дійдуть*
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29.03.2021 14:43 Ответить
підкажіть хто-небудь нєлоху-хлопчику 43 рочків, що сенс вакцинації полягає у тому, щоб за певний невеликий період вакцинувати хоча б 2/3 населення країни, бо вакицна теж має термін дії. Розтягувати період вакцинації на роки - це теж саме, що пити водку по одній краплі за годину - ефекту нуль.
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29.03.2021 14:43 Ответить
Это мало! в стране 38 миллионов, а вакцины действуют 6 месяцев где-то и надо по новой вакцинироваться. Вакцинация должна быть таких масштабов, что всех успеют вакцинировать за пару месяцев. Как в США за короткое время сотни миллионов вакцинируют. А иначе это все не эффективно!
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29.03.2021 14:44 Ответить
Не занимайтесь самолечением!!!
Доктор сказал в морг - значит в морг!
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29.03.2021 14:53 Ответить
капля в морі. це також говорить про повну відсутність якоїсь мінімальної програми боротьби з ковідом.
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29.03.2021 14:48 Ответить
европейкие страны давно закупили вакцину с ЗАПАСОМ, излишки отдают бедным странам, а эти скоты только обещают с февраля.
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29.03.2021 14:49 Ответить
Масштабы поражают галактической грандиозностью!
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29.03.2021 14:49 Ответить
будущее время... опять "ожидаем"...
а чо так много? остатками торговать будем?
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29.03.2021 14:52 Ответить
ожидается больше, это все, что можно показать - я думаю что там тыщ 300 того и другого должно быть - а остальное родственничкам, друзьям, сватам , братам.... и прочим особо приближенным
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29.03.2021 14:57 Ответить
вчера ради интереса решил узнать - реально ли без очереди вакцину получить. отвечаю - реально (если есть связи). плати и будет тебе вакцина. даже не областной центр. вот так вот
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29.03.2021 15:00 Ответить
Місяців через два може і буде
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29.03.2021 14:59 Ответить
темпи вакцінації в Україні можна спідставити лише з бідними країнами Африки такими як Сенегал чи Кенія. в Нігерії наприклад темпи вакцінації населення в 5 раз вищі ніж в Україні. а в чому ж причина? влада в Україні однодневна, які вахтовим методом грабують країну не думаючи про якісь стратегії розвитку. населенню деградувало до такого рівня, що їм абсолютно єдино що з ними завтра буде і як вони живуть сьогодні, як результат Україна стане пустошью ще за нашого життя.
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29.03.2021 15:06 Ответить
СКАЖУ ІСТИНУ - ІМУНІТЕТ ЦЕ ЗДОРОВА ВІДПОВІДЬ ОРГАНІЗМУ НА АТАКУ ВІРУСІВ,
ВАКЦИНАЦІЯ САМА ПО СОБІ ЗДОРОВЛЯ НЕ ПРИБАВЛЯЄ, ТОМУ РОБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ
ЦІЛКОМ НЕ ОБОВ ЯЗКОВО І ЦЕ ВСЕ ЛИШЕ ВИБІР ЛЮДИНИ, РОБИТИ ЧИ НЕ РОБИТИ,
А НЕ ОБОВ ЯЗОК
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29.03.2021 15:08 Ответить
300 000 + 117 000 =0
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29.03.2021 16:10 Ответить
1200 пунктов прививают по 2 человека что ли? пист...деж))
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29.03.2021 18:25 Ответить
Мало, потому что это не коммерческая закупка, а распределение по квотам в рамках программы Covax. Грузины по ней получили всего 30 тыс, молдаване - 25 тыс и так далее. Gо этой программе распределяется всего 1,2 млн Pfizer, и это на 180 и около того стран.
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30.03.2021 14:13 Ответить
 
 