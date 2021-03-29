Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с сегодняшнего дня уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется самый крепкий иммунитет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на совещании, что в настоящее время в Украине - 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю город Киев, на втором - Одесская область, на третьем - Львовская.

"В "красной" зоне сегодня находятся 10 областей и город Киев. Херсонская область - единственная в "желтой" зоне. Остальные области - в "оранжевой". Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций", - отметил глава правительства. По его словам, в настоящий момент заполнено 44 369 коек из 75 158.

Премьер-министр отметил, что растет и количество проведенных тестов. Так, за неделю было сделано 326 тыс. ПЦР-тестов (за предыдущую неделю - 303 тыс.), 251 тыс. экспресс-тестов (за предыдущую неделю - 226 тыс.) и 125 тыс. ИФА-тестов (за предыдущую неделю - 117 тыс.).

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