Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак

Коронавирусная статистика по Черновицкой области свидетельствует о начале четвертой волны эпидемиию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Ситуация абсолютно не идет на улучшение. Мне кажется, что это четвертая волна, потому что многие говорят о третьей волне коронавируса. Мы по показателям видим, что в области это фактически четвертая волна. Она самая серьезная. И мне, кажется, что вирус настолько мутирует... И если сейчас общество достаточно серьезно не обратит внимание на иммунизацию, то все ученые говорят, что вирус имеет такую возможность - приобретать новые признаки и становиться все более агрессивным", - заявила чиновница во время прямого эфира в Facebook.

Гусак также указала, что сейчас вирус ведет себя совсем по-другому - об этом говорят как врачи, так и те, кто переболел. В некоторых больницах на Буковине осложнилась ситуация с заполненностью, поэтому в области продолжают разворачивать места для больных COVID-19.

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Минздрав обновил эпидемическое зонирование: в "красную" зону карантина попала еще одна область - Черниговская.

По состоянию на сегодня в Украине всего 11 регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности.