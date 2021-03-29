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Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак

Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о

Коронавирусная статистика по Черновицкой области свидетельствует о начале четвертой волны эпидемиию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Ситуация абсолютно не идет на улучшение. Мне кажется, что это четвертая волна, потому что многие говорят о третьей волне коронавируса. Мы по показателям видим, что в области это фактически четвертая волна. Она самая серьезная. И мне, кажется, что вирус настолько мутирует... И если сейчас общество достаточно серьезно не обратит внимание на иммунизацию, то все ученые говорят, что вирус имеет такую возможность - приобретать новые признаки и становиться все более агрессивным", - заявила чиновница во время прямого эфира в Facebook.

Гусак также указала, что сейчас вирус ведет себя совсем по-другому - об этом говорят как врачи, так и те, кто переболел. В некоторых больницах на Буковине осложнилась ситуация с заполненностью, поэтому в области продолжают разворачивать места для больных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове умер 11-летний мальчик с COVID-19, - главный санврач области Махота

Минздрав обновил эпидемическое зонирование: в "красную" зону карантина попала еще одна область - Черниговская.

По состоянию на сегодня в Украине всего 11 регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности.
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Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак

Не тратьте куме сили, сiдайте на дно.
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29.03.2021 14:54 Ответить
Цунамі? 😲 Бігом у Буковель по колективний імунітет!.
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29.03.2021 14:54 Ответить
А вилупки знов вибирають зеленомордого васька і бідненького шевченка зі своїм буковелєм? Кончені, сдохнуть а розуму не наберуться, природній відбір
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29.03.2021 15:38 Ответить
От чьорт пабєрі... А я тікі другий раз перехворів.. Ще за третьою хвилею не встиг, а тут тобі на.. Четверта пре!!!
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29.03.2021 14:54 Ответить
ну що можна сказати - Ви, або надзвичайний "щасливець", або пості0йно іздите у переповненому трамваї, або лікар
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29.03.2021 15:03 Ответить
Я б і не дізнався, що другий раз підхопив, якби не було потреби закрити лікарняний
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29.03.2021 15:41 Ответить
Ситуація в Чернівецькій області не поліпшується. Показники свідчать про "четверту хвилю" COVID-19, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 6251
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29.03.2021 15:26 Ответить
Затем будет 4,потом5,заней6,и так далее ....будут новые и разные вакцины,таблетки,спреи,клизьмы,от мутации
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29.03.2021 17:04 Ответить
Будет 9й вал разбудите
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29.03.2021 18:35 Ответить
 
 