Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убежден, что новые мутации коронавируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.
"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически", - подчеркнул он.
По словам парламентария, любые значительные скопления людей - в транспорте, в ТРЦ, в развлекательных заведениях - это всегда определенные риски.
"Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, нежели постоянно их закрывать", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
реклама вакцинации так себе )))))
Я Точно знаю,что если НИХРЕНА не делать - то подохнет АБСОЛЮТНОЕ большинство.
Зеленые дебилы в том числе
Ще ніде вакцинація не зупинила макаронобесиє навіть у Ізраілі. Люди гинуть не від макароновіруса, а від атипової пневмонії та відсутності лікування.
Йде геноцид людства.
Пока есть программист - будут новые программы, будут новые пожары в больницах, будут новые хакерские атаки на центры разработки вакцин и т.д. Нет программиста - нет программ, нет программ - нет вируса.
Слабаки вы, Слуги Народа!
Лохи педальные!
То ли дело "мисс Пигги", премьерша штата Квинсленд, Австралия, Палащук, которая заперла город Брисбен на 3 дня в локдаун, потому что один из мужиков в "коммуналке" (shared accommodation) 6 соседям по жилью вирус передал, и никуда они больше не выходили вообще.
В городах штата Квинсленд, где НИКАКИХ СЛУЧАЕВ КОВИДА НЕ БЫЛО ВООБЩЕ за 2020, 2012, ВСЕМ ВЕЛЕНО НАДЕТЬ НАМОРДНИКИ, и что самое примечательное - они их носят!
И Настю Палащук они только пару месяцев назад переизбрали, то есть она их еще 4 года сношать во все дыры будет!
И кто-то еще сомневается, а переизберут ли "бубочку".
Да не только переизберут, а с громадным отрывом, ибо чем больше лохов их сношают - тем больше лохи крепчают.
Очень мне любопытно, а осмелится ли "мисс Пигги' дальше локдауны устраивать, убивая бизнесы штата Квинсленд в хлам (особенно туристическую индустрию), поскольку выплаты федералов по ковиду заканчиваются (идут последние дни выплат)?
Я так считаю - что будет, коммуняки - они упоротые.
А вы, Слуги народа, лохи, что ли, какие?
И не впускают.
Не знал?
Теперь знаешь.
ТАК ЧТО ПУСТЬ ЭТИ СУКИ, КАК ПАЛАЩУК, ТЕПЕРЬ НА ТОТ СВЕТ ПЕРЕЕЗЖАЮТ.
Теперь понял, зайка?
Кнесет....
Якщо так переконаний, то з цього випливає, що він агітує проти вакцинації. Тобто, навіщо вакцинуватись, якщо будуть нові мутації і нові хвилі?
А це вже ближче до їхньої мети щодо дрібного бізнесу, бо великі магазини не закривали, не зважаючи на скупчення.
И это по твоему массовая вакцинация???
Так ваші чарівні ковідні вакцинки стійкі до мутацій чи ні ?
"Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року". Мендель чи шмендель не так важливо !
"Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі" Степанов ,
а чому ?
А для того щоби зелена шобла кРадуцьких , знову заробила на горі украінців !
Тому і затримка із вакциною в нашій краіні !
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке неизвестно