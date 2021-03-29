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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий

Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, -

Председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убежден, что новые мутации коронавируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.

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"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически", - подчеркнул он.

По словам парламентария, любые значительные скопления людей - в транспорте, в ТРЦ, в развлекательных заведениях - это всегда определенные риски.

"Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, нежели постоянно их закрывать", - подчеркнул он.

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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - слуга народа Радуцкий 01
Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - слуга народа Радуцкий 02
Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - слуга народа Радуцкий 03

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Топ комментарии
+7
драстути...
реклама вакцинации так себе )))))
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29.03.2021 14:57
+6
урод укуренный,где ты увидел массовую вакцинацию в Украине?
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29.03.2021 14:59
+5
тут можно хорошо прибарахлиться. внукам хватит © слуги уродов
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29.03.2021 14:58
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драстути...
реклама вакцинации так себе )))))
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29.03.2021 14:57 Ответить
Да вы эту волну просрали, а сказки о следующих волнах рассказываете. Стране бы вас просто пережить.
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29.03.2021 14:58 Ответить
тут можно хорошо прибарахлиться. внукам хватит © слуги уродов
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29.03.2021 14:58 Ответить
урод укуренный,где ты увидел массовую вакцинацию в Украине?
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29.03.2021 14:59 Ответить
Вот уродец
Я Точно знаю,что если НИХРЕНА не делать - то подохнет АБСОЛЮТНОЕ большинство.
Зеленые дебилы в том числе
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29.03.2021 15:00 Ответить
треба негайно формувати трильйони позовів га жовтопиких!!!!
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29.03.2021 15:01 Ответить
Брешуть.
Ще ніде вакцинація не зупинила макаронобесиє навіть у Ізраілі. Люди гинуть не від макароновіруса, а від атипової пневмонії та відсутності лікування.
Йде геноцид людства.
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29.03.2021 15:02 Ответить
ну, типу, все одно вакцінація малоефективна, так шо не давіть на бубочку за її провал
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29.03.2021 15:02 Ответить
Кто вам сказал про эти мутации????..... откуда вообще это слово???? Вирус - это программный продукт. И так называемые мутации это искусственные вставки программных блоков в ветку вируса. Это делает ТОЛЬКО!!! и только программист. Сам вирус вставки не делает, у него нет таких полномочий видоизменяться. Все решает программист.
Пока есть программист - будут новые программы, будут новые пожары в больницах, будут новые хакерские атаки на центры разработки вакцин и т.д. Нет программиста - нет программ, нет программ - нет вируса.
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29.03.2021 15:05 Ответить
От гільки програміст тут Господь Бог. Кожну секунду мільйони мутацій. Пролетів космічний промінець через ДНК - якась мутація. У мільйона вірусів шкідлива , вони загинули чи перестали розмножуватись. Одна корисна (для віруса) він став стійкіший, чи швидше розмножується, чи викликає тяжчу хворобу. В той самий час людська імунна система пристосовується, виробляє нові антитіла. Хто швидший, той вижив. Хто забарився той помер. Вакцина лише допомагає імінній системі людини виробляти антитіла проти незнайомої небезпеки.
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29.03.2021 15:45 Ответить
Давайте, заприте уже всех лохов в локдун, все 73% лохтората, пока не вымрут нафиг!
Слабаки вы, Слуги Народа!
Лохи педальные!

То ли дело "мисс Пигги", премьерша штата Квинсленд, Австралия, Палащук, которая заперла город Брисбен на 3 дня в локдаун, потому что один из мужиков в "коммуналке" (shared accommodation) 6 соседям по жилью вирус передал, и никуда они больше не выходили вообще.

В городах штата Квинсленд, где НИКАКИХ СЛУЧАЕВ КОВИДА НЕ БЫЛО ВООБЩЕ за 2020, 2012, ВСЕМ ВЕЛЕНО НАДЕТЬ НАМОРДНИКИ, и что самое примечательное - они их носят!
И Настю Палащук они только пару месяцев назад переизбрали, то есть она их еще 4 года сношать во все дыры будет!

И кто-то еще сомневается, а переизберут ли "бубочку".
Да не только переизберут, а с громадным отрывом, ибо чем больше лохов их сношают - тем больше лохи крепчают.

Очень мне любопытно, а осмелится ли "мисс Пигги' дальше локдауны устраивать, убивая бизнесы штата Квинсленд в хлам (особенно туристическую индустрию), поскольку выплаты федералов по ковиду заканчиваются (идут последние дни выплат)?
Я так считаю - что будет, коммуняки - они упоротые.

А вы, Слуги народа, лохи, что ли, какие?
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29.03.2021 15:06 Ответить
А переїхати з Австралії не думав, ні?
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29.03.2021 15:07 Ответить
Из Австаралии никого не выпускают, зайчик.
И не впускают.

Не знал?
Теперь знаешь.
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29.03.2021 15:09 Ответить
Погано. А ти спробуй позіпати ;Пукін ввєді вайска;. Мо й випустять.
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29.03.2021 15:12 Ответить
И такое я тебе скажу: я свою жизнь в Австралии построила с 200 баксов на нас с мужем на двоих.

ТАК ЧТО ПУСТЬ ЭТИ СУКИ, КАК ПАЛАЩУК, ТЕПЕРЬ НА ТОТ СВЕТ ПЕРЕЕЗЖАЮТ.

Теперь понял, зайка?
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29.03.2021 15:10 Ответить
Зрозумів, гадючко.
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29.03.2021 15:11 Ответить
Радуцкій, Богуцкая, Зєлєнскій, Бєлєцкій, Бужанскій, Скалєцкая....
Кнесет....
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29.03.2021 15:06 Ответить
"...Радуцкий убежден, что новые мутации коронавируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию". Джерело: https://censor.net/ru/n3256223

Якщо так переконаний, то з цього випливає, що він агітує проти вакцинації. Тобто, навіщо вакцинуватись, якщо будуть нові мутації і нові хвилі?
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29.03.2021 15:08 Ответить
Українці, котрі не лікували "сопливість" антибіотиками(бо бідося), переносять "корону" легко, а невеликі ускладнення, хіба що з переляку, навіяного стєпашкой. Мої спостереження(сусіди, друзі, роличі) свідчать, що прбл. 50-60% вже перехворіли. Гешефт гешефтманів на грані провалу. Вакцина не зупиняє пандемії. Перехворіють всі. Нашим слугам і служницям треба терміново навчити COVID-19 брати хабарі, бо пропадуть, як ксьондзові качата.
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29.03.2021 19:46 Ответить
Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, нежели постоянно их закрывать", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net/ru/n3256223

А це вже ближче до їхньої мети щодо дрібного бізнесу, бо великі магазини не закривали, не зважаючи на скупчення.
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29.03.2021 15:12 Ответить
Степашке на новую куртку собирают.
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29.03.2021 15:14 Ответить
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов

И это по твоему массовая вакцинация???
Мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі COVID-19 попри масову вакцинацію, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5705
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29.03.2021 15:19 Ответить
Може б ці всі "експерти" (що в Україні, що в світі) домовилися або брехати в унісон, або заглохнути.
Так ваші чарівні ковідні вакцинки стійкі до мутацій чи ні ?
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29.03.2021 15:26 Ответить
Так а нахрена она вообще впала,ваша шмурдятина.вот и двигайте друг друга в жопу
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29.03.2021 15:29 Ответить
Даже и не знаю что больше поражает! То что Радуцкий заявляет подобное или то что он сказал слово мутация!!
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29.03.2021 15:30 Ответить
Нікого ці тваринки не збиралися вакцинувати.
"Можливість зробити щеплення проти COVID-19 у приватних клініках з'явиться вже цього року". Мендель чи шмендель не так важливо !
"Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі" Степанов ,
а чому ?
А для того щоби зелена шобла кРадуцьких , знову заробила на горі украінців !
Тому і затримка із вакциною в нашій краіні !
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29.03.2021 15:45 Ответить
Откуда массажист тебе это знать! Сегодня в Британии и Израиле ,где самый большой охват вакцинацией населения ,впервые смертность 0! Недоразвитый зедебил,это вы так оправдываете отсутствие вакцин в стране?
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29.03.2021 16:42 Ответить
Как верно служит этот радуцкий народу, предрекая что они получают заплату ни за что.
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29.03.2021 16:45 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3256223/mutatsii_koronavirusa_mogut_provotsirovat_novye_volny_covid19_nesmotrya_na_massovuyu_vaktsinatsiyu_sluga провоцировать или не могут" ...
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке неизвестно
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29.03.2021 16:55 Ответить
Та конечно могут?!Уже есть и англиийский,швейцарский,голландский,израильский..Нет только в раша китайский
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29.03.2021 18:38 Ответить
Скажите этому идиоту, что в Украине нет никакой вакцинации
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29.03.2021 20:12 Ответить
 
 