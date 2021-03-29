РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4545 посетителей онлайн
Новости
971 9
ВР (27373) Донбасс (26950) Кравчук Евгения (367)

Во вторник Рада может провести три внеочередных заседания, первое будет посвящено Донбассу, - нардеп "Слуги народа" Кравчук

Во вторник Рада может провести три внеочередных заседания, первое будет посвящено Донбассу, - нардеп

Верховная Рада во вторник может провести три внеочередных заседания и на первом из них рассмотрит заявление парламента, осуждающее обострение на Донбассе.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что комитет по вопросам иностранных дел проголосовал за соответствующее постановление и заявление Верховной Рады, в котором она осуждает обострение на фронте на Донбассе, и провокации со стороны Российской Федерации, и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым нарушением режима тишины", - рассказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе, - Разумков

По ее словам, как только проект постановления будет зарегистрирован, "Слуга народа" начнет сбор подписей, чтобы во вторник парламент рассмотрел эти документы на третьем внеочередном заседании, "чтобы Рада начала свой рабочий день с голосования за это постановление и заявление".

"Поэтому очень вероятно, что мы завтра свою работу начнем не в 13.00, а в 12.30, и в целом действительно будет три внеочередных заседания", - рассказала Кравчук.

Также читайте: Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе, - "слуга народа" Кравчук
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во вторник Рада может провести три внеочередных заседания, первое будет посвящено Донбассу, - нардеп "Слуги народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8925
показать весь комментарий
29.03.2021 15:04 Ответить
ВІЧНОЗЕЛЕНІ-ВІЧНОДУРНІ ? Дивлячись на те , хто зеленнюм прикривається - хто знищує країну політично , хто економічно - й яка ціль, кому це потрібно.
показать весь комментарий
29.03.2021 15:34 Ответить
Инсайд - "В ближнесрочные планы Зеленского входит отставка премьер-министра Шмыгаля и 5-6 ключевых министров в течении 2-3 месяцев. Главная кандидатура на должность премьер-министра - Арсений Яценюк. Первым вице-премьером (без должности министра МВ) - Арсен Аваков, министр финансов (или вице-премьер экономического блока) - Наталья Яресько. Остальные кандидатуры обсуждаются. Собственно это не инициатива Зеленского. Это пожелание переданное через Шмыгаля." (с)
показать весь комментарий
29.03.2021 15:07 Ответить
да ну. Не може бути гне проголосують слуги за двох арсенів плюс Яресько.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:10 Ответить
Тобто загибель воїнів таки вказала Слугам Нелоха на пріорітети для зібрання ВР.
Вони пустили в дію спецоперацію " включити Мендель" для продовження роздування теми, вірніше для ЗАДУВАННЯ важливих для України тем.
показать весь комментарий
29.03.2021 15:31 Ответить
эти черти нашли кормушку. внеочередные заседания говорят об интенсивности работы, что влияет на доплаты..
показать весь комментарий
29.03.2021 15:45 Ответить
при ссср депутатами были простые работяги которые на съезд брали командировку и ехали голосовать. голосовали за улучшение жизни как своей так и народа. потому что по другому нельзя было. проголосовав ехали опять на рабочие места кто дояркой, кто станочником...а сейчас эти твари то на каникулах то хрен знает где...
показать весь комментарий
29.03.2021 15:48 Ответить
Каким боком Рада к событиям на донбассе. Эта зеленая сопля пытается переложить ответственность на Верховную Раду. То что происходит там - его полная ответственность, и отвечать прийдется ему и только ему. Рада -законодательный орган. Постановление, что Закон? Эти твари не понимают чем и как должны заниматься в ВР. Причем здесь комитет по иностранным делам? Буде очередная попытка впихнуть невпихуемое?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:34 Ответить
так це ермак знову включив отвлекалово. і щоб никто не догадался, що їх уже посилають обох. Тому двоє включають дурачка, вже і комітет притягнули. Все було спонтанно, песков ляпнув, що все буде без зелі. Бо обіцяв, обіцяв продати україну в омані, а віз і нині там. і шо то за хрень така, байден не дзвонить, будь ігнорує, а фрау мосьє в упор не бачать. Видно вже всіх дістала солодка парочка.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:27 Ответить
 
 