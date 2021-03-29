Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас организуется видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. В частности, они обсудят обострение на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - заявил Песков.
При этом он отметил, что возможные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата "нормандской четверки", поэтому в переговорах не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.
Песков также добавил, что на переговорах среди прочего обсудят обострение на Донбассе, однако эта тема не будет единственной.
"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - уточнил он.
Напомним, на минувшей неделе в результате обстрела боевиков в районе Шумов Донецкой области погибли четверо украинских бойцов. После этого Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось.
Кроме того, президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.
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С нахальным изяществом Песков заявил, что видеоконференция должна была состояться сегодня, но почему-то сорвалась. При этом пресс-секретарь президента России опроверг что переговоры будут происходить в рамках Нормандского формата, но по факту подтвердил, что будет обсуждаться ситуация на Донбассе. То есть - это чистейший Нормандский формат. Но без Украины.
Зеленского ставят в угол и просят не мешать договариваться взрослым. Это прямое унижение украинского лидера, которое обязательно вызовет реакцию внутри Украины, где еще помнят принцип времен Порошенко «Ничего об Украине без Украины».
Очевидно, это унижение - не последнее, и чем ближе выборы в российскую Госдуму (запланированы в сентябре 2021 г.) тем больше наглости будет демонстрировать Кремль. Будут и новые обострения в зоне ООС, и новые публичные унижения украинского лидера - за которыми будут следовать новые протестные акции внутри Украины. Ответить Зеленскому будет нечем - только начинать уступать Москве. Что вызовет еще более мощные протесты. Путин никуда не торопится, конфликт на Донбассе может тлеть еще долго. А вот Зеленскому категорически нужен мир, причем прямо сейчас. Это одно из его предвыборных обещаний. Москва воспользуется этой ситуацией в полной мере. И не упрекнешь - в ловушку Зеленский загнал себя сам. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
там еще был маааленький такой наполеончик Саркозя который решал судьбу Грузии((
КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК ЯК ЗАВЖДИ ОХРІНІВ, КОРОТШЕ ЦИРК НА ДРОТІ
Меркель та Макрон, як що вони нормальні, мають відмовитися від таких перемовин. Без України про Україну говорити це обговорювати по за очі, що не красить. Сподіваюсь вони не впадуть до рівня ху#ла.
Микрон - такой же понтовик как и путин, разгоняющий толпы народа вирусом и штрафами)
Не на тех мир поставлен. Не на тех.
і французам і німцям глибоко пох... і на Донбас і на Україну. Вони путину в рот заглядають...а той урод їм розкаже.
Якщо українцям пох настільки, що вони під час війни оберають гидкого ******, то чому іншим має бути не пох?