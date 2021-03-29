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Новости Агрессия России против Украины
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Меркель (2090) переговоры (4780) Песков (1800) путин (30484) Донбасс (26950) Макрон (1169)

Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе

Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас организуется видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. В частности, они обсудят обострение на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - заявил Песков.

При этом он отметил, что возможные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата "нормандской четверки", поэтому в переговорах не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Песков также добавил, что на переговорах среди прочего обсудят обострение на Донбассе, однако эта тема не будет единственной.

"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков

Напомним, на минувшей неделе в результате обстрела боевиков в районе Шумов Донецкой области погибли четверо украинских бойцов. После этого Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось.

Кроме того, президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.
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Топ комментарии
+105
Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 681
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29.03.2021 15:09
+52
"норманская четверка" без "пол-шестерки" - символичненько
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29.03.2021 15:14
+48
Это соло на пианине уже никому не интересно.
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29.03.2021 15:09
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"Щоб пошвидше закінчити війну, потрібно якнайшвидше розгромити ворога і закінчити війну" (А.Гітлер)
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29.03.2021 21:01 Ответить
а кому там потрібен зелений квартальний ...андон?
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29.03.2021 20:42 Ответить
По рангу шут гороховий не може вести розмову з тими хто щось вирішує. Могли б запросити вовчика пограти на роялі, та розуміють..вовчик може й зголоситись.
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29.03.2021 20:45 Ответить
Как жалок Шут на троне короля...........
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29.03.2021 21:06 Ответить
Стыдоба. Зеленский опустил себя ниже плинтуса в политике. Макрон и Меркель просто перестали обращать на него внимание. Пора новый "видосик"записывать...
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29.03.2021 21:13 Ответить
кто только ноги об нашего клоуна не вытирает.....
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29.03.2021 21:27 Ответить
Москва начала Зеленского откровенно унижать. Среди украинских граждан еще не улеглись страсти из-за боя под Шумами - напомним, там погибло четверо украинских солдат. И вот сегодня пресс-секретарь Путина Песков сначала заявил, что в планах Путина нет разговора с Зеленским - это ответ на желание президента Украины провести переговоры с лидерами стран «Нормандского формата». Уже через несколько часов тот же Песков заявил о намерении Кремля провести видеоконференцию лидеров Германии, Франции и России. Без Украины.
С нахальным изяществом Песков заявил, что видеоконференция должна была состояться сегодня, но почему-то сорвалась. При этом пресс-секретарь президента России опроверг что переговоры будут происходить в рамках Нормандского формата, но по факту подтвердил, что будет обсуждаться ситуация на Донбассе. То есть - это чистейший Нормандский формат. Но без Украины.
Зеленского ставят в угол и просят не мешать договариваться взрослым. Это прямое унижение украинского лидера, которое обязательно вызовет реакцию внутри Украины, где еще помнят принцип времен Порошенко «Ничего об Украине без Украины».
Очевидно, это унижение - не последнее, и чем ближе выборы в российскую Госдуму (запланированы в сентябре 2021 г.) тем больше наглости будет демонстрировать Кремль. Будут и новые обострения в зоне ООС, и новые публичные унижения украинского лидера - за которыми будут следовать новые протестные акции внутри Украины. Ответить Зеленскому будет нечем - только начинать уступать Москве. Что вызовет еще более мощные протесты. Путин никуда не торопится, конфликт на Донбассе может тлеть еще долго. А вот Зеленскому категорически нужен мир, причем прямо сейчас. Это одно из его предвыборных обещаний. Москва воспользуется этой ситуацией в полной мере. И не упрекнешь - в ловушку Зеленский загнал себя сам. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
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29.03.2021 21:42 Ответить
Ху#ла принизив старший (Байден) , тепер зу#лу треба на комусь відігратися. Типо поведінка Чмошніка. Усе логічно.
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29.03.2021 23:36 Ответить
хорошая компашка Наполеон -II , фрау Рибентроп и "Иоан Грозный"(только маааленький такой) будут решать судьбу самой большой страны Европы?
там еще был маааленький такой наполеончик Саркозя который решал судьбу Грузии((
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29.03.2021 22:23 Ответить
Зеленсеий анонсировал, а его бортонули !
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29.03.2021 22:45 Ответить
ТОму що він - гімно. ЗЕлене. А гімно ніхто не поважае.
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30.03.2021 07:50 Ответить
При этом он отметил, что возможные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата "нормандской четверки", поэтому в переговорах не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3256227

КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК ЯК ЗАВЖДИ ОХРІНІВ, КОРОТШЕ ЦИРК НА ДРОТІ
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29.03.2021 23:14 Ответить
МЗС должно бы сделать заявление - Любое обсуждение Украины без участия Украина Украиной не будет восприниматься и обсуждаться Ждем с
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29.03.2021 23:24 Ответить
Ху#ло поводиться як типове Чмо. Його образив старший (Байден), й Канади прем'єр теж х#йла зачепив, й воно потребує відігратися на комусь. Таким чином ху#ло намагаєтся принизити Зєлю й хочаб трохи компенсувати свій комплекс. Усе логічно.
Меркель та Макрон, як що вони нормальні, мають відмовитися від таких перемовин. Без України про Україну говорити це обговорювати по за очі, що не красить. Сподіваюсь вони не впадуть до рівня ху#ла.
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29.03.2021 23:34 Ответить
Меркель - увядающая старуха, которая не знает что ей больше нужно - сев.поток или ... или.
Микрон - такой же понтовик как и путин, разгоняющий толпы народа вирусом и штрафами)
Не на тех мир поставлен. Не на тех.
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30.03.2021 07:32 Ответить
Вам не подобаються європейські цінності?
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30.03.2021 20:27 Ответить
Да ничего они не решат. Ну кроме очередной озабоченности. Реальная поддержка для Украины идет от Штатов, Англичан, поляков и стран прибалтики. А немцы и французы это озабоченный балласт переговорного процесса.
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29.03.2021 23:50 Ответить
Пацан к успеху шёл... 😜
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30.03.2021 00:02 Ответить
Членограя потом просто известят, запиской через Ермака
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30.03.2021 00:03 Ответить
Про нас без нас , а давайте тогда с США обсудим Украинский Дон !
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30.03.2021 00:15 Ответить
Поки до формату не приєднаються США і Великобританія толку ніякого не буде.


і французам і німцям глибоко пох... і на Донбас і на Україну. Вони путину в рот заглядають...а той урод їм розкаже.
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30.03.2021 02:36 Ответить
Ясно, що пох.
Якщо українцям пох настільки, що вони під час війни оберають гидкого ******, то чому іншим має бути не пох?
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30.03.2021 03:52 Ответить
Такі перемовини - це не рівень "Найвеличнішого" 😂😂😂
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30.03.2021 03:50 Ответить
Мюнхен - 2021
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30.03.2021 05:15 Ответить
Без меня, меня женили.. Меня й дома не было..В мене питання, а чи ж був? хлопчик?
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30.03.2021 05:30 Ответить
мало ли что кукарекает комсомольская ячейка рвачей?
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30.03.2021 07:28 Ответить
Без Зеленського: у Кремлі заявили про підготовку відеоконференції Путіна, Меркель і Макрона, де вони обговорять загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 5214
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30.03.2021 07:56 Ответить
Слева направо -амфаш,стогин и ихние друзья!
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30.03.2021 12:51 Ответить
Байден послал Пу. Пу обиделся и решил отыграться на Европе. Наверное скидки на газ предложит в обмен на молчание
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30.03.2021 07:59 Ответить
При Порошенко такого не было.....
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30.03.2021 09:01 Ответить
Да! При Порошенку було "жму руку, обнімаю"... Отака була повага до України...
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30.03.2021 20:31 Ответить
Без Зеленського: у Кремлі заявили про підготовку відеоконференції Путіна, Меркель і Макрона, де вони обговорять загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 6695
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30.03.2021 10:01 Ответить
Як що такі перемовини відбудуться то це тільки усугубить всі відносини..навіть з ЕС. Перше. Хло розуміє що Україна іде в атаку в політичній сфері і знишує п'яту прокацапську колону..А це їй ой як не до вподоби ..Україна буде втрачена для кацапшини раз і назавжди і поряд з болотной скацапшиной може з'явитись країна з нормальним рівнем життя завдяки реформам..а це ккацпшині як серпом по бовтням. Друге ЕС як що хоче бути далі повинно відмовитись від кацапського газу і перейти на скраплений або з близького сходу. Третє. хло відокремлює Зеленського бо зараз Україна як ні коли діє правильно. Росія обісрана...і принижена а ХЛО опущений "лідер" хоча звісно він цього не признає але факт є факт...шизовреники теж не визнають свою хворобу. Тому хло хоче зіграти в брехню і блеф думає що щось спрацює. Коротше слово за Меркельі Макроном.. Якщо відшиють буде ідеально... Четверте. Хло буде грать на хлвськой китайській струні типу Ну як що Европа відвертається від Хла то Хло піде в *********..
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30.03.2021 13:41 Ответить
Да в принципе плевать что они там решат с пуйлом, Украина сама должна истреблять кацапов
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30.03.2021 14:30 Ответить
Починаю краще розуміти: чому відбувся BREXIT
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30.03.2021 20:35 Ответить
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