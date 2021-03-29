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протест (5834) Мендель (232) Офис Президента (1775)

Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель

Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель

Офис Президента не будет передавать поврежденные двери на выставку, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Зеленского, "за этот вандализм точно должна быть ответственность".

"Право на протест - это законное право, и для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать. На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта", - отметила Мендель.

Ранее Киевская галерея "Речовий доказ" предложила Офису президента Украины продать ей двери, повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Также читайте: Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

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Топ комментарии
+24
Рівнень ОП - тиждень носяться з дверима, як дурень з ступою.
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29.03.2021 15:21
+22
Я би Мендель возила по виставках - як об"єкт вандалізму над країною.
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29.03.2021 15:27
+18
Племянница Бени в своём репертуаре.

А, как же ты их, двери, на телепомойку своего дяди Бени Г+Г возила?

И кто то мне ещё будет рассказывать про уникальные еврейские мозги.
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29.03.2021 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Двери "слуг народа" для народа должны быть открыты .
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29.03.2021 15:20 Ответить
Музей Соломона Гуггенхайма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Solomon R. Guggenheim Museum) - одне з провідних зібрань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE ********* мистецтва у світі, хоче вирізати всю мальовану стінку.
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29.03.2021 15:26 Ответить
Соломон не дурак, заценил, знает толк в цене на предметы искусства
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29.03.2021 15:40 Ответить
а че ж они доказательства используют в шоу
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29.03.2021 15:21 Ответить
Я би Мендель возила по виставках - як об"єкт вандалізму над країною.
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29.03.2021 15:27 Ответить
два года шоу .
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29.03.2021 15:28 Ответить
Голая Мендель в шторах.
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29.03.2021 15:34 Ответить
нее евреи в Украине на Банковой создадут музеяку типа Холокосту № 3 в Украине лю@ЛЯТЪ обрезанные придумывать сказки и фантастику то про Исход то про какой то Каклакосх...
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29.03.2021 15:54 Ответить
Рівнень ОП - тиждень носяться з дверима, як дурень з ступою.
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29.03.2021 15:21 Ответить
Совершенно распустились! Кто хочет, объявляет войну кто не хочет, не объявляет! А самое печальное, уже никто точно не знает когда Рождество а когда Пасха.
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29.03.2021 15:21 Ответить
Я знаю. наша пасха в мае, у католиков на эти выходных)
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29.03.2021 16:46 Ответить
На себя гляньте, созидатели хр#новы...созидатели схем.
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29.03.2021 15:22 Ответить
мндельвошку на медичні дослідження передавати не будуть, бо вона є наслідком правління недолугих пішаків бородатої бабусі. Зразу у кунсткамеру!
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29.03.2021 15:22 Ответить
Племянница Бени в своём репертуаре.

А, как же ты их, двери, на телепомойку своего дяди Бени Г+Г возила?

И кто то мне ещё будет рассказывать про уникальные еврейские мозги.
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29.03.2021 15:22 Ответить
Племянница Бени-ПЕНДЕЛЬ
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29.03.2021 15:25 Ответить
Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель - Цензор.НЕТ 4769
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29.03.2021 15:23 Ответить
А НЕНАДО ЗЛИТЬ НАРОД УКРАИНЫ И НЕ БУДЕТ ТАКОГО - ПРОСТО ПРАВДА
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29.03.2021 15:23 Ответить
Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель - Цензор.НЕТ 7935
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29.03.2021 15:24 Ответить
Знову те дурне язиком ляпає...
Ви вже з тими дверима носитесь по Бєнєних твпомийках.
Музею правління найвеличнішого ще не придумали?
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29.03.2021 15:27 Ответить
А на ток-шоу можно?
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29.03.2021 15:27 Ответить
Ток-шоу РЕЙДЕРА БЄНІ ? туда усьо можно - Наталка все обіграє, як треба для Бєні.
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29.03.2021 15:39 Ответить
без дверей еще лучше - будет "open office", как зе и "обесчало". или он опять наврал?
и да, мендельша права:" двери - доказательство вандализма", засевшего внутри...
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29.03.2021 15:28 Ответить
Тю, да вы в любой подъезд зайдите, там этих доказательств вандализма самовалами вывозить можно.
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29.03.2021 15:32 Ответить
а тот, кто вещдок отдал на шоу г+г по закону отвечать будет?
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29.03.2021 15:32 Ответить
Вандалізм - це те, що в Україні зробилось із судовою гілкою і правоохоронною системою, із призначенням на високі державні посади.
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29.03.2021 15:33 Ответить
Это не вандализм, а гомосексуализм.
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29.03.2021 15:37 Ответить
это не доказательство вандализма а доказательство того сюрреализма в который нас погрузили 73% ********* выбрав во время войны 4 дезертира верховным говонокомандующим ..пустое место ничтожество клоуна марионетку из театра папы бени личность ничего из себя не представляющую -бездуховное никак не связанное с этой землей существо..
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29.03.2021 15:33 Ответить
Надо было ету су.... не, собачку найвэлычнишого посадить на цепь возле этой двери, пусть охраняет. Хоть какая-то польза будет от этой мочалки.
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29.03.2021 15:34 Ответить
при взгляде на мандель или киву, например, у меня закрадывается мысль, что теория эволюции ошибочна в отношении homo. человечество скорее всего тупиковая ветвь.
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29.03.2021 15:36 Ответить
доказательство вандализма.-Гневно обвиняет хайло Коломойского. И не первый раз. Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
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29.03.2021 15:36 Ответить
Посммотрим что Мендель скажет на доказательства госизмены со стороны ОП после публикации bellingcat.
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29.03.2021 15:37 Ответить
Що робив речовий доказ на Г+Г і чому мосійчук лапала своїми руками речовий доказ в присутності геращенка, який мав зупинити це порушення закону?
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29.03.2021 15:38 Ответить
вандализм - это когда народ голодный, а твари власть имущие с жиру бесятся...
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29.03.2021 15:44 Ответить
Акт вандализма, это бубочка у власти.
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29.03.2021 15:45 Ответить
до сих пор не могу определится кто боОльшее позорище : мендель или ее шеф
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29.03.2021 15:46 Ответить
знов ніхто не "ябвдул"((( ееех...то піст то пєсах...
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29.03.2021 15:51 Ответить
Мендель "логика" ....
Написанная на дверях ОП правда - вандализм!
Наёмники РФ, убивающие бойцов ВСУ - та сторона !
Это всё, что надо знать о приоритетах мендель и её шефа.
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29.03.2021 15:54 Ответить
Немцам сообщи шо Германська стіна вандалізм ,а то вони дурні бо багаті.
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29.03.2021 15:55 Ответить
Когда в голове менделизм, то кажется что события под ОК (офис клоуна) вандализм.
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29.03.2021 15:59 Ответить
Товаришка Мендель, треба ці двері передати до музею Зе-усьомогущего і не могущього.
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29.03.2021 16:01 Ответить
Реставрация дверей... Это же прорыв! На фасад 2 ляма, на двери еще где-то полтора, отмывание полов в офисе от группового обсера еще лямчик. Дядя Беня будет доволен, схемы до сих пор работают.
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29.03.2021 16:01 Ответить
Двери - это доказательство ненависти активной части украинского народа к современной власти в Украине и дальше эта ненависть будет только расти. Она будет расти не потому, что народ такой "плохой", а потому, что такая плохая. никуда негодная позорная власть.
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29.03.2021 16:04 Ответить
Я б сказав би що докази у кримінальній справі про розкраданя державних коштів. І іще одне запитаня - хто дозволив таскати докази? Мендель не хоч про це росказати, а?
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29.03.2021 16:08 Ответить
Шо там с отвандаленой тюремной стеной,когда ее принесут до телевизора?И почему это никого не арестовали,интересно?
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29.03.2021 16:11 Ответить
Це не доказ вандалізму - це доказ вашого тупого керівництва.
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29.03.2021 16:12 Ответить
Плюньте ви на ті двері, краще глянте ось: https://www.facebook.com/profile.php?id=100055450823520
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29.03.2021 16:18 Ответить
Что ты, жидовская мендавошка, понимаешь в вандализме?
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29.03.2021 16:20 Ответить
В Германии после реконструкции бывшего рейхстага и перед переездом в него высшего законодательного органа страны, законодатели приняли решение сохранить для назидания будущему парламенту 150 граффити, оставленных советскими солдатами в 1945 году. Правда, выбирали более-менее цензурные. Эти надписи открыты для обзора парламентариям, членам правительства, чиновникам органов государственной власти и простым посетителям бундестага. Немцы поняли, что власть должна помнить, чем заканчиваются ошибки в ее деятельности.
А ЗЕ и Мендель постараются спрятать эти двери, как обделанные штаны. Они не понимают, что в следующий раз под ОП могут быть не баллончики с краской, а что-то другое. Когда народ откровенно презирают и игнорируют, он, рано или поздно, становится на-дыбки. Жаль, слабоумные этого не понимают.
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29.03.2021 16:28 Ответить
Мендель, береги Зеленского. Он - доказательство вандализма по отношению к Украине.
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29.03.2021 16:48 Ответить
Какого лысого тогда эти "вешьдоки" гуляют по телеканалам ?
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29.03.2021 17:02 Ответить
а сколько же, мать их, лет тем дверям?
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29.03.2021 17:15 Ответить
А то не ті "рокові" що закрилися перед януковощем?
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29.03.2021 19:09 Ответить
Придумали себе приключение на спину. Когда поняли, шо "самопередвигающаася дверь Мендель- стала предметом насмешек и анекдотов в обществе, пытаются втихую сьехать с темы. А уже нельзя....
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29.03.2021 19:18 Ответить
Сколько ещё шмондель будет носится с этой дверью? Займитесь делом
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29.03.2021 19:24 Ответить
мендельша дурна! це класна реклама зецирка - шапито!
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29.03.2021 22:00 Ответить
всё верно сказала.
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29.03.2021 22:48 Ответить
 
 