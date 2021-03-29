Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель
Офис Президента не будет передавать поврежденные двери на выставку, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.
"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря Зеленского, "за этот вандализм точно должна быть ответственность".
"Право на протест - это законное право, и для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать. На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта", - отметила Мендель.
Ранее Киевская галерея "Речовий доказ" предложила Офису президента Украины продать ей двери, повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.
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А, как же ты их, двери, на телепомойку своего дяди Бени Г+Г возила?
И кто то мне ещё будет рассказывать про уникальные еврейские мозги.
Ви вже з тими дверима носитесь по Бєнєних твпомийках.
Музею правління найвеличнішого ще не придумали?
и да, мендельша права:" двери - доказательство вандализма", засевшего внутри...
Написанная на дверях ОП правда - вандализм!
Наёмники РФ, убивающие бойцов ВСУ - та сторона !
Это всё, что надо знать о приоритетах мендель и её шефа.
А ЗЕ и Мендель постараются спрятать эти двери, как обделанные штаны. Они не понимают, что в следующий раз под ОП могут быть не баллончики с краской, а что-то другое. Когда народ откровенно презирают и игнорируют, он, рано или поздно, становится на-дыбки. Жаль, слабоумные этого не понимают.