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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК
На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Так, по состоянию на 15:30 обработаны 41,02% бюллетеней.
Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 34,44% избирателей, кандидата от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,36%.
Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 26,92% голосов.
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показать весь комментарий29.03.2021 15:41
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Помните как когда-то говорили? Сборная СССР это киевское Динамо, ослабленное несколькими игроками мацковского Спартака
Давай суліма , якщо вже "їдеш кришою" , то роби це впевнено .
отож бо, грошей пожалів?
.
Дивні люди ... ну розуміло , що за Шевченко то ті , кого можно купити за дрібні гроші . Такі є всюду , але прикро , що таких навіть в Галичині майже тритина !
Але Кошулинский один з найкращих в "Свободі" , а мер Марцкив ніколи не був на війні з Московією . Як можно голосувати за Марцкива аж під 80% , а топім за тягаря заліза . Навіть 20% Верастюка це ганбить усю Франківщину . Впевненний , що може 5-7% йому підкручують , але не усі ж майже 35% . Тобто як мінімум 20-25% за його впевненно ?!
Дійсно на Франківщині дуже не ******* Порошенка , якщо відмова Зверобій на користь Кошулинського тільки більше відвернула від його, ніж додала .
Дуже специфічна область де на виборах в 2019 році в першому турі більше всього взяв не ЗЕ й не Порошенко , а Юля й це єдина така область .
Кошулинський і до виборів йшов третім , з 21% здається .
Не повторюй за ідіотами цю маячню .
Шевченко ~ 29.6%
Кошулинський ~ 28.1%
Вирастюк ~ 25.8 %
Кошулинський завжди був другим в усіх опитуваннях , хоча опитування це про те , хто замовник . Хоча у "Свободи" ніколи не було коштів на опитування . Тобто можно було припустити , що Кошулинський впевненно міг би бути й лідером .
Тому й є підозра (й я її підтрумую) що Вирастюка за вуха протягують ...
Цитата постановлением большого сбора ОУН под руководством Степана Бандеры в апреле 1941 года в Кракове:
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
Зато на сайте официального представительства Президента Украины висит электронная петиция некоего Эдельмана М.В. от 13.06.2016 №22/025083-еп "Признание Еврейского Холокоста при гетьмане Украины Богдане Хмельницком"
Цитатами из петиции:
"Последствия геноцида евреев от рук казаков Хмельницкого были катастрофическими, вполне сравнимы по своим масштабам с Холокостом. Евреи польского происхождения отмечают геноцид Богдана Хмельницкого особым днем траура - постом месяца Сиван."©
Звіробій знялась щоб не ганьбитися своїми 9%: ...
Що на користь Кошулинського це автоматично не робить Руслана кандидатом ві Пєті !
Ну не требо усе зводити в протисояння ПЕСу з ЗЕ-плесенню ... На сьогодні вони й разом не набирають 40% ...
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко, "І виріс я на чужині...")
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 мин
Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".
Але тактика Каламойшенського квартала звісно шикарна, виставити клоуна на противагу свого ж майбахнутого підра.
Кошулинського шкода, мабуть єдиний достойний свободівець, хоч пару слів може звязати на відміну від строгмена та писаного патріота буковельського.