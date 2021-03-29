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Новости Парламентские выборы-2019
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Вирастюк (82) выборы (22669) ЦИК (3324) Кошулинский (143) Шевченко Александр Леонидович (304) досрочные выборы (127)

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК

На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, по состоянию на 15:30 обработаны 41,02% бюллетеней.

Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 34,44% избирателей, кандидата от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,36%.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 26,92% голосов.

Также читайте: Аксенов победил на довыборах в Раду в Донецкой области, - данные ЦИК

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК 01

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Топ комментарии
+29
Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7159
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29.03.2021 15:45
+27
Не обижайте обизьян, они умнее зебилов
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29.03.2021 15:38
+23
Выходит два года квартального цирка ничему не научил 73 процентный народ.
Тупо голосуют за клоунов, полагая, что если лицо новое и из оно области цирковой деятельности, то оно воровать не будет.
Это значит, что 73-процентные будут ходить по граблям до тех пор, пока не поймут что они зебилы и на это может уйти не пару лет, как многим казалось, а возможно десятилетие. Ну очень тяжко у народа с интеллектом.
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29.03.2021 15:41
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Заряжай говномёт!
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29.03.2021 16:09 Ответить
Справді дурак. Ой дурак.Охлократія рулить.
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29.03.2021 16:25 Ответить
гарні землячки в степана андрійовича...як казав тарас: за шмат гнилої ковбаси, у вас хоч матір попроси- то отдасте!
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29.03.2021 16:08 Ответить
Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1136
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29.03.2021 16:12 Ответить
Пєця своїм негативом втопив Кошулинського. Медвежа послуга
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29.03.2021 16:18 Ответить
К сожалению это так. Причем Свобода эту свинячу послугу и не просила, а скорее наоборот.
Помните как когда-то говорили? Сборная СССР это киевское Динамо, ослабленное несколькими игроками мацковского Спартака
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29.03.2021 16:26 Ответить
У свободы шансов ноль,тшо так, шо эдак. Все просрали . Воровать нужео было меньше. К сожалению это задело и Кошулинского. На преза он не тянет, а депутат был бы отличным
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29.03.2021 20:05 Ответить
Хочеш сказати що ти не радий перемозі кандидата від СН?
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29.03.2021 16:29 Ответить
.... А ще раніше Му-Му . І з'їв свого брата . .
Давай суліма , якщо вже "їдеш кришою" , то роби це впевнено .
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29.03.2021 16:31 Ответить
Ну, що петро, де твоя 40% біленька?

отож бо, грошей пожалів?
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29.03.2021 16:36 Ответить
" Бог в поміч" , Вася . .

Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6199 .
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29.03.2021 16:39 Ответить
Не всратися би, Васильку...
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29.03.2021 17:31 Ответить
Пнись, синку, пнись. Беня і його грішні справи важкі, дивись на ноги собі не впусти. Але прийде час коли впустиш. Семен Семенченко(Грішин) думав що не впустить і впустив. Сидіти буде довго, його використали, як і використовують тебе.
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29.03.2021 17:45 Ответить
Зелені пішли на ЯВНУ фальсіфікацію!! Зеленим ідіотам не вірю!! Боюсь що Янелоха прийдеться виганяти так як і Бандюковича!! Вже бронзовіє не по днях а по годинах!!
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29.03.2021 16:40 Ответить
А чи був Вася колись людиною???
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29.03.2021 17:24 Ответить
порохоботы уймитесь, вам же сказано было что победил Буковелец.
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29.03.2021 17:27 Ответить
Стули пельку
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29.03.2021 20:07 Ответить
ооооо, ЗАЖОПовец засветился, а я всё с порохоботами воюю, а вон оно что это "духовно-скрепные" под порохоботов работают и стравливают украинцев
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29.03.2021 21:07 Ответить
зеДятєл,ти воююш як ДонКіхот (якщо ти нелох42рочки, то зрозумієш хто це!)! і
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29.03.2021 21:45 Ответить
Українські дурні знову голосують за шоу менів піджидків. Буде вам, курви, шоу! Задивитесь...
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29.03.2021 17:31 Ответить
Вася ожиревшая свинья.
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29.03.2021 17:35 Ответить
Бєні тампон пролітає!
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29.03.2021 17:36 Ответить
Ніяк не пролітає. Беніні і "слуги" і "майбохи", чи Ви не знали, або прикидаєтеся? Ви мабуть із Франківщини і вже прикидаєтеся, що не знали, а через місяць скажете, що не голосували.
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29.03.2021 17:46 Ответить
Який з них .? Той що від слуг , чи від майбаха? .
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29.03.2021 17:52 Ответить
З таким лохторатом, то на наступних виборах Президента України ***** виграє з розгромним рахунком!
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29.03.2021 18:06 Ответить
По усім екзит-пулам у того Вирастюка лише 3-й результат ...

Дивні люди ... ну розуміло , що за Шевченко то ті , кого можно купити за дрібні гроші . Такі є всюду , але прикро , що таких навіть в Галичині майже тритина !

Але Кошулинский один з найкращих в "Свободі" , а мер Марцкив ніколи не був на війні з Московією . Як можно голосувати за Марцкива аж під 80% , а топім за тягаря заліза . Навіть 20% Верастюка це ганбить усю Франківщину . Впевненний , що може 5-7% йому підкручують , але не усі ж майже 35% . Тобто як мінімум 20-25% за його впевненно ?!

Дійсно на Франківщині дуже не ******* Порошенка , якщо відмова Зверобій на користь Кошулинського тільки більше відвернула від його, ніж додала .
Дуже специфічна область де на виборах в 2019 році в першому турі більше всього взяв не ЗЕ й не Порошенко , а Юля й це єдина така область .
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29.03.2021 18:19 Ответить
Нікого вона не відвернула , ну що за нісенітнці ?? Який йолоп таке придумав . ??

Кошулинський і до виборів йшов третім , з 21% здається .

Не повторюй за ідіотами цю маячню .
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29.03.2021 18:50 Ответить
Екзит-пули за неділю (вчора) :
Шевченко ~ 29.6%
Кошулинський ~ 28.1%
Вирастюк ~ 25.8 %

Кошулинський завжди був другим в усіх опитуваннях , хоча опитування це про те , хто замовник . Хоча у "Свободи" ніколи не було коштів на опитування . Тобто можно було припустити , що Кошулинський впевненно міг би бути й лідером .

Тому й є підозра (й я її підтрумую) що Вирастюка за вуха протягують ...
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29.03.2021 19:01 Ответить
В Украине нет города-областного центра без улицы им. С.Бандеры.
Цитата постановлением большого сбора ОУН под руководством Степана Бандеры в апреле 1941 года в Кракове:
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
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29.03.2021 20:42 Ответить
Богдан Хмельницкий в Украине - это наше всё - увековечен как никто: памятник на Софийской площади Киева, в его честь наименован город-областной центр, площади и улицы его имени если не во всех, то в большинстве городов Украины, государственный орден его имени 4-х степеней, его имя присвоено войсковым частям и соединениям, учебным заведениям, военному кораблю.
Зато на сайте официального представительства Президента Украины висит электронная петиция некоего Эдельмана М.В. от 13.06.2016 №22/025083-еп "Признание Еврейского Холокоста при гетьмане Украины Богдане Хмельницком"
Цитатами из петиции:
"Последствия геноцида евреев от рук казаков Хмельницкого были катастрофическими, вполне сравнимы по своим масштабам с Холокостом. Евреи польского происхождения отмечают геноцид Богдана Хмельницкого особым днем траура - постом месяца Сиван."©
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29.03.2021 22:34 Ответить
Опять порохоботы визжат как недорезанные свиньи...Вот что за люди? Как только патриот вдруг голосует не за их ПЕСика, сразу во враги его записывают. Прям как наши северные ягельные соседи...
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29.03.2021 18:20 Ответить
А де там песіки? Чому верещати, як свиня, яка зірвалася до кнура? Там один патріот від "Свободи" інші від маланців.
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29.03.2021 18:28 Ответить
"... недорєзанниє свіньї". Хм. Хрюшку жалко
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29.03.2021 18:33 Ответить
Ви, пане Ваня, за Грішина, чи за Беню?
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29.03.2021 18:57 Ответить
Бахиня его компас земной, он однолюб.
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29.03.2021 19:37 Ответить
А хто там кандидат від ПЕСу ?!
Звіробій знялась щоб не ганьбитися своїми 9%: ...
Що на користь Кошулинського це автоматично не робить Руслана кандидатом ві Пєті !
Ну не требо усе зводити в протисояння ПЕСу з ЗЕ-плесенню ... На сьогодні вони й разом не набирають 40% ...
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29.03.2021 19:39 Ответить
"...А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко, "І виріс я на чужині...")
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29.03.2021 20:37 Ответить
Не знаю кто там визжит а смочешь ты шикарно 😀
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29.03.2021 20:09 Ответить
Борзый, уточняй - патриот москвабада.
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29.03.2021 20:46 Ответить
отак рахують на виборах зеленої влади. екзітпол дав верастюку третю позицію, а дивись вже "передовик"
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29.03.2021 18:28 Ответить
Щось нагадує відому рекламу про миття сковорід в двох містах. На Донеччині вже підрахували, а на Прикарпатті продовжують "рахувати". А явка майже однакова.
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29.03.2021 19:41 Ответить
Дитяча лічилка - на Дамбасі (рос.) ми счітаєм-таєм-таєм. В Галичині (укр) - ми рахує-****-****-****-****...
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29.03.2021 20:57 Ответить
Еще одна тупая зеленая кнопка для слуг уродов.
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29.03.2021 19:48 Ответить
Щось зeлyпоні довго рахують, як побачили, що Кошулінський почав скорочувати розрив
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29.03.2021 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=90rjfxO8SCA&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86 Схід і захід разом!)) Разом нас багато (73%), нас не подолати!
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29.03.2021 20:40 Ответить
Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7309
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29.03.2021 21:30 Ответить
ну шо зэбилы! готовтесь тягать колоды та каминня
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29.03.2021 21:32 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 мин

Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".

Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9748
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29.03.2021 21:43 Ответить
ну що поробиш, якщо стадо знову обирає червого квартального клоуна, а на такого перетворився Вася, то хай не роблять потім революцій. Самі винні у своїх бідах.
Але тактика Каламойшенського квартала звісно шикарна, виставити клоуна на противагу свого ж майбахнутого підра.
Кошулинського шкода, мабуть єдиний достойний свободівець, хоч пару слів може звязати на відміну від строгмена та писаного патріота буковельського.
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29.03.2021 22:17 Ответить
молодец Вирастюк, как всегда честно победил.
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29.03.2021 22:43 Ответить
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