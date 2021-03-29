Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК

На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, по состоянию на 15:30 обработаны 41,02% бюллетеней.

Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 34,44% избирателей, кандидата от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,36%.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 26,92% голосов.

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