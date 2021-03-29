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Зеленский (19042) увольнение (2648) автомайдан (420) петиция (351) Татаров Олег (366)

"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать

"Автомайдан" призвал граждан Украины подписывать петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о немедленном увольнении замглавы ОП Олега Татарова.

Соответствующее заявление размещено на странице в "Автомайдана" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подписывайте петицию об увольнении заместителя председателя Офиса Президента - Олега Татарова! Думаем, аргументов не нужно, чтобы приобщиться и помочь очистить власть от таких людей! Ссылка здесь. Поможем президенту Зеленскому навести порядок, если он сам не может или не хочет этого сделать!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин

18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 г. прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.Автомайдан призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать 01
Автомайдан призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать 02

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Топ комментарии
+12
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 8573
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29.03.2021 15:38
+12
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 1528
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29.03.2021 15:43
+9
А почему только татарова, а как же портнов, демченко и ермак?
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29.03.2021 15:48
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ну так, коли вже карну справу злили, можна й звільняти
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29.03.2021 15:36 Ответить
все равно есть еще куча мест где назначить можно
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29.03.2021 15:41 Ответить
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 8573
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29.03.2021 15:38 Ответить
Какая отвратительная рожа.
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29.03.2021 15:41 Ответить
Терпите ещё три года .
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29.03.2021 15:42 Ответить
а толку з цього заклику?
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29.03.2021 15:42 Ответить
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 3488
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29.03.2021 15:43 Ответить
"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать - Цензор.НЕТ 1528
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29.03.2021 15:43 Ответить
Щас !
Выйдем на улицы за царя !!!!
поп Гапон есть ?
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29.03.2021 15:43 Ответить
А почему только татарова, а как же портнов, демченко и ермак?
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29.03.2021 15:48 Ответить
какой еще партноф ? какой еще дерьмак? Вы шо совсем уже...поверили? ))))
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29.03.2021 16:00 Ответить
А ты петицию составил, или просто перднуть решил?
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29.03.2021 17:16 Ответить
"Проблема в том, что этой реальности, требующей от Украины необходимости осознать всю глубину, сложность и неразрешимость конфликта с Россией, не хочет осознавать не только Зеленский, но и миллионы его соотечественников. Зеленский скорее отражение украинского желания жить в мире, которого нет, в мире, в котором с Путиным можно договориться, но не сдаться. И пока Зеленский верит, что сможет что-то объяснить Путину, а его сограждане поддерживают его в этой иллюзии, Украина остается в серьёзной опасности." Віталій Портніков.

А хіба приклади з Татаровим , Єрмаком й іншими зрадниками за списком , - це всього лиш НЕОБІЗНАННІСТЬ Зеленського?
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29.03.2021 15:50 Ответить
Автомайдана уже мало. Нужен ТАНКОМАЙДАН!
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29.03.2021 15:51 Ответить
Мосейчук уже готовит разгромный репортаж как автомайдан помогал террористам из ОРДЛО
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29.03.2021 15:51 Ответить
с какой интересно дверью прийдет в этот раз на зомби-шоу? )))
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29.03.2021 16:01 Ответить
от холодильника
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29.03.2021 16:06 Ответить
Поддержать невозможно, если ты не являешься клиентом приватбанка, так нет электронной подписи!
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29.03.2021 15:51 Ответить
Зеленский и порядок? Вы прикалываетесь ? Этот тот человек, который уже будучи президентом, просто "забыл задекларировать 5 млн. гривен или почти 200 тыс зеленых
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29.03.2021 15:52 Ответить
Может не с Татарова а с Венедиктовой надо начинать?
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29.03.2021 15:53 Ответить
"Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать" - Так это не "поможем", помочь можно только тому кто желает. А это - принудим.
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29.03.2021 15:59 Ответить
Если ***** не схоче, кабель не скоче, это к слову о зеленом,который типа не может.
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29.03.2021 16:02 Ответить
натуральная Вошь.
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29.03.2021 16:08 Ответить
зeлyпа змінив порядок підписання петицій, всіх, хто був авторизований до цього - не зможуть війти під старими аккаунтами, треба завоно все роботи, при цьому на "стару" пошту вже аккакунт не зареєструєш
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29.03.2021 16:15 Ответить
Такое чувство что татаров кловану муж. Ну такой ценный кадр что прямо жесть.
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29.03.2021 16:38 Ответить
Блин. А я все ждал - ну как к этой новости Порошенко можно приплести.
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29.03.2021 18:02 Ответить
Андрей Гмырин - новый "решала" Офиса президента по спирту, сигаретам, конвертам и налоговой
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".

13 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия. Почему?
Ресурс власти в украинской политике - это прежде всего именно фискальные ведомства. От них зависит ситуация на теневых рынках, генерирующих кэш - рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза.
Можно констатировать, что в Офисе президента под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику, под видом "беспощадной борьбы".
Для координации силовиков в ОП работает Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин.
читати далі... https://censor.net/ru/resonance/3256176/andreyi_gmyrin_novyyi_reshala_ofisa_prezidenta_po_spirtu_sigaretam_konvertam_i_nalogovoyi
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29.03.2021 17:03 Ответить
Это ж надо было додуматься,щоб завести в ОП Татарова дол.оба времен Янукодла.А теперь суспiльство вимушено нагадувати,що воно дов.***,а той хто взяв дов.оба,такий же дов.б***
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29.03.2021 18:54 Ответить
 
 