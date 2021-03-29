"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать
"Автомайдан" призвал граждан Украины подписывать петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о немедленном увольнении замглавы ОП Олега Татарова.
Соответствующее заявление размещено на странице в "Автомайдана" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Подписывайте петицию об увольнении заместителя председателя Офиса Президента - Олега Татарова! Думаем, аргументов не нужно, чтобы приобщиться и помочь очистить власть от таких людей! Ссылка здесь. Поможем президенту Зеленскому навести порядок, если он сам не может или не хочет этого сделать!" - говорится в сообщении.
18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
30 декабря 2020 г. прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Выйдем на улицы за царя !!!!
поп Гапон есть ?
А хіба приклади з Татаровим , Єрмаком й іншими зрадниками за списком , - це всього лиш НЕОБІЗНАННІСТЬ Зеленського?
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".
13 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия. Почему?
Ресурс власти в украинской политике - это прежде всего именно фискальные ведомства. От них зависит ситуация на теневых рынках, генерирующих кэш - рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза.
Можно констатировать, что в Офисе президента под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику, под видом "беспощадной борьбы".
Для координации силовиков в ОП работает Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин.
читати далі... https://censor.net/ru/resonance/3256176/andreyi_gmyrin_novyyi_reshala_ofisa_prezidenta_po_spirtu_sigaretam_konvertam_i_nalogovoyi