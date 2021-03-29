Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию
Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ему постоянно выносят выговоры и он может попасть в штрафной изолятор.
Об этом говорится в сообщении на странице Алексея Навального в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Видимо, песня "Bad Guy" - саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний. Слушал и приговаривал: you’re the baaaaad guy. В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО. Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным", - рассказал он.
"В моем портфолио плохого парня уже есть:
- Признан склонным к побегу в "Кремлевском централе"
- 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино"
- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 "Покров".
Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:
- Встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"
- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"
- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской
- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)
Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - детализировал российский оппозиционер.
"Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже.
- Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме.
Что характерно, они были правы!" - резюмировал Навальный.
Пожалуйста, подождите...
Вкушай по полной олень...
Одна цветы носила, этот добровольно на бутылку сел и кохфэ пьёт. Надо строить высокую стену, что бы эти животных, когда там всё начнётся, не пускать сюда!
если кремль хочет сломать, он поступает совершенно не так, а например как в Асеевым в "изоляции" - электрошок на гениталии, пытки, избиения.
Если хочет отравить или убить - у них это получается. Немцов, Новодворская, Литвиненко, Амина Окуева подтвердят.
- Нет блеска в глазах!
Давно пора думать головой а не сердцем.
навальный такой же как и *****, не стоит его переоценивать.
И да если "Если щимят тех, кто против путина", то мы должны это использовать в своих целях, а не заглядывать в глаза.
А то, что "навальный такой же как и *****" обосновать можешь? А то я как-то пропустил, что Навальный дал команду Крым аннексировать и Донбасс оккупировать.
1. Да, борется за власть. Может подскажешь, как реформировать страну не имея власти?
2. Его поступки - это "не видосики". Это серьезные аналитические расследования, которые цитируют мировые издания и политики. За каждое такое расследование, запросто, отправляют на тот свет. Организация протестных митингов, это то же "видосики"?
3. Тебе с дивана конечно виднее, как бороться с ******
4. Какие, нах, регионы? Все решается в столицах! В Украине в том числе.
P.S.
На "вы" обращаюсь к тому, кому считаю нужным. Не нравиться?, - на форум благородных девиц.
2.В его видосиках нет никакой аналитки, только пустая болтовня? Отправили бы на тот свет если бы он был Немцовым, а так плывет по течению. Хабаровск, и где это он был в момент протестов? Выводить людей под лозунгом "Свободу навальному" - это не серьезно.
3.Точно так же как ТЕБЕ виднее какое оно "классное".
4.Да для компактных, мононационалльных стран это правда, для Тюьмы нродв это не так, защитить и купировать протесты при наелении 130 000 000 на такой громной територии не так. пример Ичкерия
ЗЫ
Вам, для начала, надо научиться уважать самого себя, чего не наблюдается. Проня Прокопьевна и в пансионе Проня.
1. Я не говорил, что Навальный - реформатор. Это твои слова, а не мои. И вопрос был не про Навального. Вопрос был: Как реформировать страну не имея власти?
2. Его "видосики" оценил весь мир и все кто с мозгами. Твое мнение о его работе - это пыль.
3. Причем тут "мое" мнение? Это же твои слова " ... то ему надо было бы прибегнуть к совсем другой тактике". Т.е. это ты тут у нас "эксперт" по борьбе с путиным. Диванный, правда, но то такое...
4. Какие, нах, "компактные, мононациональные страны". При чем тут "Ичкерия". Ляпнул глупость - имей мужество признать, а не переводи стрелки.
Понимаю, что неприятно, когда попадается умный собеседник и от твоего словесного поноса, камня на камне не оставляет. Хочется поднять свою самооценку хотя бы обращением на "вы". Не ко мне. Я, видишь ли, обращаю внимание не на форму, а на содержание. Поэтому мне глубоко плевать как ты ко мне обращаешься: на "вы" или на "ты". А вежливость проявляется в отсутствии личных оскорблений. Зри в корень (с)
шлюха кацапская
Имперец всегда остаётся имперцем. И не важно одел он маску либерала или образ путиниста. На сайте «Свободу Навальному» оккупированный Крым обозначен, как часть России. Многие украинцы, и в том числе и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа https://www.facebook.com/dogrujol?fref=mentions Рефат Чубаров , обратились к организаторам этого движения, чтоб Крым убрали с карты, ведь весь цивилизованный мир признает эту территорию Украиной. Но в ответ руководитель сети региональных штабов заключенного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному». Ну, что ж, после такого, пусть хоть сгниёт этот Навальный на их зоне. Как я и говорил ранее, замена старого фюрера на молодого никаких улучшений для Украины не несет. Рейх остаётся Рейхом. Скорей бы уже они развалились.
А я напомню цитату из "Хищных вещей века" братьев Стругацких «Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу - дерьмо». Она очень хорошо подходит к истории с Навальным.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5923912180968172
-Чому?
-Тому,що як,щоб его облизывал кум тюрьмы,то кум сiв наступного дня поряд з ним.
-Система?А бутерброд?
-За бутерброд он вже нам ответи.Нехай спочатку живым вийде