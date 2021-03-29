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колония (417) россия (93011) Навальный (855)

Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию

Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию

Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ему постоянно выносят выговоры и он может попасть в штрафной изолятор.

Об этом говорится в сообщении на странице Алексея Навального в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Видимо, песня "Bad Guy" - саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний. Слушал и приговаривал: you’re the baaaaad guy.  В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО. Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным", - рассказал он.

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"В моем портфолио плохого парня уже есть:

- Признан склонным к побегу в "Кремлевском централе"

- 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино"

- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 "Покров".

Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:

- Встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"

- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"

- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской

- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)

Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - детализировал российский оппозиционер. 

"Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже.

- Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме.

Что характерно, они были правы!" - резюмировал Навальный.

Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию 01
Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию 02
Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию 03

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Топ комментарии
+22
передайте товарищу Навальному, что Крым не бутерброд!
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29.03.2021 16:01
+15
Режим нужно соблюдать! Это тебе, Алеша, не санаторий и не пионерский лагерь
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29.03.2021 15:59
+12
Да, Алеша это тебе не бутерброд !
Вкушай по полной олень...
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29.03.2021 16:02
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Режим нужно соблюдать! Это тебе, Алеша, не санаторий и не пионерский лагерь
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29.03.2021 15:59 Ответить
Да, Алеша это тебе не бутерброд !
Вкушай по полной олень...
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29.03.2021 16:02 Ответить
и вообще. режим содержания для зк не бутерброд.
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29.03.2021 17:28 Ответить
нуу интернета не лишили )
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29.03.2021 16:00 Ответить
нет у него интернета - все что выкладывается это через адвокатов
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29.03.2021 16:04 Ответить
передайте товарищу Навальному, что Крым не бутерброд!
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29.03.2021 16:01 Ответить
Да, к слову, - а бутерброд товарисчу Навальному не передавать! Обойдёться и водочкой.
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29.03.2021 16:16 Ответить
Водки тоже не передавать - обойдется бояркой
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29.03.2021 16:47 Ответить
отрицала.
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29.03.2021 16:01 Ответить
мы все очень переживаем.
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29.03.2021 16:01 Ответить
Ничего,зато карта украденого Крыма ваша,даже сейчас не убрали, либеральная или классическая вата,"какаяразница"
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29.03.2021 16:02 Ответить
Сразу видно истинный катцап. Его посадили а у него на фото улыбка умиления и счастья
Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию - Цензор.НЕТ 272
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29.03.2021 16:02 Ответить
- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"

Одна цветы носила, этот добровольно на бутылку сел и кохфэ пьёт. Надо строить высокую стену, что бы эти животных, когда там всё начнётся, не пускать сюда!
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29.03.2021 16:03 Ответить
мы выражаем обеспокоенность...или нет? ))))
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29.03.2021 16:03 Ответить
Нема чого робить?
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29.03.2021 16:15 Ответить
таки - нет
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29.03.2021 16:39 Ответить
Щось то Льоха схуд.
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29.03.2021 16:06 Ответить
мне одному кажется вежливое и толерантное отношение к Навальному очень похожим с тем как относились к Надюше Савченко??? Чем надюша оказалась мы все знаем...
если кремль хочет сломать, он поступает совершенно не так, а например как в Асеевым в "изоляции" - электрошок на гениталии, пытки, избиения.
Если хочет отравить или убить - у них это получается. Немцов, Новодворская, Литвиненко, Амина Окуева подтвердят.
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29.03.2021 16:10 Ответить
бутерброд подшконарный
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29.03.2021 16:10 Ответить
А не побоялся бы признать что Крым Украина,то хоть понимал бы за что страдаешь.
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29.03.2021 16:12 Ответить
Однако, какой бунтарь!
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29.03.2021 16:14 Ответить
переживаю, дают ли ему бутерброды с колбасой
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29.03.2021 16:17 Ответить
Переходящий!
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29.03.2021 16:21 Ответить
На нього, якось *****!
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29.03.2021 16:18 Ответить
А как вам выговор покруче!?
- Нет блеска в глазах!
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29.03.2021 16:20 Ответить
Давно пора перестать писать и перепечатывать новости о навальном. Чем ему хуже, тем нам лучше. Эта такая же тварь как и его убийцы. Жалеть его нельзя, он должен страдать и за Крым и за Донбасс. Патриот хренов.
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29.03.2021 16:28 Ответить
Так он же, вроде, против путина выступает. Если щимят тех, кто против путина, "нам лучше"?
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29.03.2021 16:54 Ответить
Кто сказал, что он против *****?
Давно пора думать головой а не сердцем.
навальный такой же как и *****, не стоит его переоценивать.
И да если "Если щимят тех, кто против путина", то мы должны это использовать в своих целях, а не заглядывать в глаза.
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29.03.2021 18:03 Ответить
Весь цивилизованный мир говорит, что Навальный против путина. Почитай международную прессу. Нагуглишь без проблем. Вся его деятельность и его расследования говорят именно об этом.
А то, что "навальный такой же как и *****" обосновать можешь? А то я как-то пропустил, что Навальный дал команду Крым аннексировать и Донбасс оккупировать.
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30.03.2021 15:36 Ответить
Вот возьми и нагугли, про бутерброд. навальный такая мразь, что клейма ставить негде. Еще раз, для особо упоротых - истории с Крымом не было б, если бы не население Курятника, в том числе и ********* навальному. Он не наша тема, нам надо грамотно использовать его против Курятника, и все. В тюрьме народов толку не будет до тех пор пока каждый из них не поймет - каждый виновен в агрессии Курятника.
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30.03.2021 17:43 Ответить
Извини, ошибся. Думал ты взрослый, здравомыслящий человек, понимающий, что о человеке судят не по словам, а по поступкам. А "не так сказал", "не так посмотрел" - это не ко мне. Это к школьникам в пубертатном периоде.
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31.03.2021 09:48 Ответить
Взрослый и здравомыслящий человек должен понимать навальный борется за власть, а получив ее станет еще хуже *****. Навальный - ДРЯНЬ, каких свет не видел. Оценивать его поступки, а позвольте спросить, какие такие поступки? Видосики не про что? или демарш в суде - это не поступки. Все что оно совершало имеет одну цель - получение власти. Если бы навальный хотел бороться с ******, то ему надо было бы прибегнуть к совсем другой тактике. Власть держится не на *****, а в регионах, и для того что бы свалить действующую власть слвсем не обязательно идти на москву. Власть можно получить на местах, но для навального это не допустимо, потому как приведет к фрагментации территории и в конечном счете развалу Курятника. А, вы (к стати мы с Вами на боудершафт не пили и в одной кравати не лежали) говорите про какие-то поступки, которых он отродясь не делал.
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31.03.2021 16:36 Ответить
Рассуждения на уровне детского сада.
1. Да, борется за власть. Может подскажешь, как реформировать страну не имея власти?
2. Его поступки - это "не видосики". Это серьезные аналитические расследования, которые цитируют мировые издания и политики. За каждое такое расследование, запросто, отправляют на тот свет. Организация протестных митингов, это то же "видосики"?
3. Тебе с дивана конечно виднее, как бороться с ******
4. Какие, нах, регионы? Все решается в столицах! В Украине в том числе.
P.S.
На "вы" обращаюсь к тому, кому считаю нужным. Не нравиться?, - на форум благородных девиц.
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01.04.2021 11:23 Ответить
1.Реформировать - єто точно не про навального он слишком прметивен.
2.В его видосиках нет никакой аналитки, только пустая болтовня? Отправили бы на тот свет если бы он был Немцовым, а так плывет по течению. Хабаровск, и где это он был в момент протестов? Выводить людей под лозунгом "Свободу навальному" - это не серьезно.
3.Точно так же как ТЕБЕ виднее какое оно "классное".
4.Да для компактных, мононационалльных стран это правда, для Тюьмы нродв это не так, защитить и купировать протесты при наелении 130 000 000 на такой громной територии не так. пример Ичкерия
ЗЫ
Вам, для начала, надо научиться уважать самого себя, чего не наблюдается. Проня Прокопьевна и в пансионе Проня.
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01.04.2021 12:25 Ответить
Твои съезды с темы и переводы стрелок, со мной не прокатят, но при этом очень ярко демонстрируют твой уровень.
1. Я не говорил, что Навальный - реформатор. Это твои слова, а не мои. И вопрос был не про Навального. Вопрос был: Как реформировать страну не имея власти?
2. Его "видосики" оценил весь мир и все кто с мозгами. Твое мнение о его работе - это пыль.
3. Причем тут "мое" мнение? Это же твои слова " ... то ему надо было бы прибегнуть к совсем другой тактике". Т.е. это ты тут у нас "эксперт" по борьбе с путиным. Диванный, правда, но то такое...
4. Какие, нах, "компактные, мононациональные страны". При чем тут "Ичкерия". Ляпнул глупость - имей мужество признать, а не переводи стрелки.

Понимаю, что неприятно, когда попадается умный собеседник и от твоего словесного поноса, камня на камне не оставляет. Хочется поднять свою самооценку хотя бы обращением на "вы". Не ко мне. Я, видишь ли, обращаю внимание не на форму, а на содержание. Поэтому мне глубоко плевать как ты ко мне обращаешься: на "вы" или на "ты". А вежливость проявляется в отсутствии личных оскорблений. Зри в корень (с)
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01.04.2021 14:26 Ответить
пошла на йух
шлюха кацапская
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29.03.2021 16:51 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?hc_ref=ARTDnBkmOQjYzyH7tP1xt4Gv8k8g7SRBDhLs1_p1DOVVEgO99m9LuXNGs8vB-s5xsxk&fref=nf Borislav Bereza https://www.facebook.com/borislav.bereza?hc_ref=ARTDnBkmOQjYzyH7tP1xt4Gv8k8g7SRBDhLs1_p1DOVVEgO99m9LuXNGs8vB-s5xsxk&fref=nf
Имперец всегда остаётся имперцем. И не важно одел он маску либерала или образ путиниста. На сайте «Свободу Навальному» оккупированный Крым обозначен, как часть России. Многие украинцы, и в том числе и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа https://www.facebook.com/dogrujol?fref=mentions Рефат Чубаров , обратились к организаторам этого движения, чтоб Крым убрали с карты, ведь весь цивилизованный мир признает эту территорию Украиной. Но в ответ руководитель сети региональных штабов заключенного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному». Ну, что ж, после такого, пусть хоть сгниёт этот Навальный на их зоне. Как я и говорил ранее, замена старого фюрера на молодого никаких улучшений для Украины не несет. Рейх остаётся Рейхом. Скорей бы уже они развалились.
А я напомню цитату из "Хищных вещей века" братьев Стругацких «Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу - дерьмо». Она очень хорошо подходит к истории с Навальным.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5923912180968172
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29.03.2021 17:10 Ответить
Хитёр бобёр, после выговора его и выгнать нафик из тюрьмы могут. Там все строго, не забалуешь.
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29.03.2021 17:23 Ответить
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29.03.2021 18:54 Ответить
ВСЕМ, КТО СЕЙЧАС СТЕБЕТСЯ НАД НАВАЛЬНЫМ ОЧЕНЬ ЖЕЛАЮ ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО МЕСТЕ. КОЗЛЫ ВЫ ВОНЮЧИЕ!
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29.03.2021 17:27 Ответить
Дурепа ти, Галю. Щоб українці не опинились на місці навального, на донбасі вже загинуло 4 тисячі наших воїнів.
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29.03.2021 18:00 Ответить
он сам добровольно прилетел и сел, кто ему виноват? У него был выбор, он захотел быть мучеником
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29.03.2021 18:06 Ответить
а понять причину стеба? не?..
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29.03.2021 18:22 Ответить
Куме,а я б дивувався,як щоб его хвалили.
-Чому?
-Тому,що як,щоб его облизывал кум тюрьмы,то кум сiв наступного дня поряд з ним.
-Система?А бутерброд?
-За бутерброд он вже нам ответи.Нехай спочатку живым вийде
Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію - Цензор.НЕТ 4182
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29.03.2021 19:03 Ответить
Навальный явно стремиться преобразиться из плохого гея в хорошего рабочего гея.
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29.03.2021 21:01 Ответить
Навальный - герой, плюёт путину в лицо. А все, кто тут пишут против него да про "бутерброд", или лахта, или полезные кремлю идийоты.
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29.03.2021 22:39 Ответить
НАВАЛЬНИЙ РОЗРАХОВУЄ, ЩО ШКІЛЬНИЙ ДОСВІД ПРАЦЮВАТИМЕ НА ЙОГО КОРИСТЬ. АЛЕ З КОЛОНІЙ НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ. ТАМ ВИМИКАЮТЬ СВІТЛО.
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30.03.2021 15:51 Ответить
 
 