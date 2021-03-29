РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3170 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
12 638 58
Крым (26005) пытки (815) Есипенко (41)

Задержанного в оккупированном Крыму украинского журналиста Есипенко 48 часов пытали электрическим током, - СМИ

Задержанного в оккупированном Крыму украинского журналиста Есипенко 48 часов пытали электрическим током, - СМИ

Супруга арестованного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко просит президента Владимира Зеленского помочь в его освобождении. Она призвала внести медийщика в список граждан, которых могут вернуть в Украину в процессе взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Господин президент, прошу немедленно вмешаться в эту вопиющую ситуацию, где нарушены права украинского журналиста, вашего земляка, уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Считаю его дело политически мотивированным и незаконным… Не дайте мужу, отцу, брату сгинуть в застенках Кремля!", - призвала Екатерина Есипенко.

Издание отмечает, что внештатного корреспондента проекта "Крым.Реалии" издания "Радіо Свобода" Владислава Есипенко ФСБ России задержала в оккупированном Крыму 10 марта, обвинив в изготовлении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. С момента задержания к нему так и не допустили адвокатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму блокируют доступ независимых защитников к арестованному журналисту Есипенко, - адвокат

Признание вины с журналиста в Симферопольском СИЗО выбивали с помощью пыток. 48 часов его пытали электрическим током. В результате, спустя две недели пребывания в Симферопольском СИЗО в интервью пропагандистскому телеканалу Владислав Есипенко признал свою вину.

"Он сказал, что его пытали электричеством, пытаясь получить признательные показания, сотрудники ФСБ. Надевали ему на голову некий предмет, подключали к нему провода и давали ток, постепенно увеличивая напряжение, когда он более-менее привыкал к боли. После этого его уже не пытали. То есть первые два дня оказывали физическое давление, потом от него отстали, но продолжают оказывать психологическое давление", - рассказал главный редактор издания "Ґрати" Антон Наумлюк.

Основанием того, что к Владиславу Есипенко не пускали независимых адвокатов, стал якобы отказ самого журналиста. Но адвокат Алексей Ладин уверен, что этому на самом деле противодействовала Федеральная служба безопасности России. При этом оккупационный суд утверждает, что Есипенко отказался от правозащитника Эмиля Курбединова.

"Судья озвучил одно заявление, в соответствии с которым Владислав Есипенко отказался от Эмиля Курбединова. Однако фамилии защитников, которые присутствовали на судебном заседании (которое проходило 23 марта. - Ред.) в этом заявлении не фигурировали. Сразу хочу сказать: есть основания полагать, что и от Эмиля Курбединова, и от других защитников, если таковые и есть, Владислав, думаю, отказался под давлением - физическим и психологическим", - отмечает Алексей Ладин.

Также читайте: "Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
А у нас рашистів у ВР вибирають.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:03
+28
Зато у нас всех любителей рюзкого мира арестовывают по принципу "понять и простить".
показать весь комментарий
29.03.2021 16:01
+21
Грёбаные рашисты! Смерть рашистам! Бей, убивай людоедов!
показать весь комментарий
29.03.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грёбаные рашисты! Смерть рашистам! Бей, убивай людоедов!
показать весь комментарий
29.03.2021 16:01 Ответить
Так то так. Але навіщо люди лізуть у пастку до фашисскіх рашисстов? На що сподівається....
показать весь комментарий
30.03.2021 02:06 Ответить
Зато у нас всех любителей рюзкого мира арестовывают по принципу "понять и простить".
показать весь комментарий
29.03.2021 16:01 Ответить
А у нас рашистів у ВР вибирають.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:03 Ответить
Пропаганда з часів совка в дії на сьогодні...
показать весь комментарий
29.03.2021 19:16 Ответить
😥
показать весь комментарий
30.03.2021 02:07 Ответить
А давайте начнет пытать журн-юх из "112" Петь гимн Украины, рисовать карту Украину с нашим Крымом и ходить с плакатом "Путин -*****" под посольством Параши в Киеве
показать весь комментарий
29.03.2021 16:04 Ответить
надо за чела бороться -
ну-ка ООН... озаботься !
показать весь комментарий
29.03.2021 16:07 Ответить
После такого и выстрелы в далласе можно на себя взять.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:08 Ответить
И чего он туда поперся?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:11 Ответить
кореспондента проєкту "Крим.Реалії" видання "Радіо Свобода" Джерело: https://censor.net/ua/n3256240
показать весь комментарий
29.03.2021 16:29 Ответить
У його робота така , робота журналіста .
показать весь комментарий
29.03.2021 19:18 Ответить
поперся куди? він - кримчанин, і доносив правду про ситуацію на півострові, щоб дезавулювати вашу ватяну брехню!
цікавий перелік "лайкарів"... зафіксуємо гнид
показать весь комментарий
29.03.2021 20:08 Ответить
вообще-то он из Кривого Рога
Но Мордор независиміх журналистов не жалует
показать весь комментарий
30.03.2021 08:12 Ответить
народився у Кривому, жив у Криму...
показать весь комментарий
30.03.2021 11:17 Ответить
А шо він там робив?Побачити Ай Петрі і сісти у буцегарню?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:11 Ответить
такая работа у журналиста: освещать деятельность оккупантов на Украинском Крыму
показать весь комментарий
29.03.2021 16:41 Ответить
Так чому він тоді жаліється?Така робота,така і оплата за роботу.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:42 Ответить
Так наприклад , Цимбалюк , представник УНІАН в московії , також - не вірно робить кроки ?
показать весь комментарий
29.03.2021 19:20 Ответить
Цимбалюк шеф-кореспондент акредитований журналіст УНІАН в москві(по московії не має права їздити)-все офіційно.
показать весь комментарий
29.03.2021 21:21 Ответить
він - мешканець Криму, м*дило ти кончене
показать весь комментарий
29.03.2021 20:09 Ответить
Віддавати за нього Україні вже нікого.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:18 Ответить
Петра Алексеевича или Юлию Владимировну можно предложить.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:21 Ответить
Юльку не візьмуть. Вона їм тут потрібна.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:30 Ответить
А вы нам ***** своего, по-моему нормально
показать весь комментарий
29.03.2021 16:46 Ответить
У вас итак его портрет в каждой квартире, ночами молитесь чтоб пришел быстрей пришел.
Разве не права?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:51 Ответить
Убогое, сдёрни отсюда, и китайский учи, скоро пригодится
показать весь комментарий
29.03.2021 17:01 Ответить
Вижу что путина обожаешь, скот.
И портрет не отдашь никому.
Ждём падла своего часа, ну -ну.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:26 Ответить
Да ты падаль лахта вафленая, женским ником прикрываешься, думаешь мразь не пошлют? Петух мордовский
показать весь комментарий
29.03.2021 20:34 Ответить
значит угадала я про портрет?
Вычислить тебя и на кол посадить, гнида кремлевская.
Трешься тут с украинцами, кацапская рожа.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:37 Ответить
Угадала? Так ты на зоне погоняло маша заслужило? Мразь не слезай с бутылки, падаль, а вычислить меня очень легко, авдеевская промка, знаешь такую, петушня зауральская, в крым собралось говоришь
показать весь комментарий
29.03.2021 20:50 Ответить
На бутылку шагом марш. И сиди на ней, жди.
Как вас москалей только земля носит.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:38 Ответить
тварь, напиши ПУТИН - *****
показать весь комментарий
29.03.2021 21:12 Ответить
Они не только на него молятся, еще и сТрочат.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:04 Ответить
******** евро7 на путина каждый день дрочит
показать весь комментарий
29.03.2021 20:44 Ответить
Проняло петуха)))
показать весь комментарий
29.03.2021 20:51 Ответить
так я не понял он где прописан в Украине или в крыму? если в Украине то шо он делал в крыму? я помню одного пацана у которого писька зачесалась и он поехал в белорашку на встречу с любимой, а потом почти 3 года на зоне сидел. тут не такой же случай?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:36 Ответить
мои знакомые в 2015 поехали отдыхать в Крым, семьями на 4 машинах,
так пришлось тикать, прихватив детей под мышки и одну машину пришлось бросить (поломалась)
показать весь комментарий
29.03.2021 16:44 Ответить
возвращайтесь!))))
показать весь комментарий
29.03.2021 18:08 Ответить
Ідіоти твої знайомі. Самі то таке але дітей туди везти.... Ідіоти.
показать весь комментарий
30.03.2021 02:10 Ответить
А давай я завтра у тебя 1.5 тонны героина найду, и ядрену боеголовку, у вас на раиси можно написать всё что угодно, фашисты, одним словом
показать весь комментарий
29.03.2021 16:48 Ответить
Люди интересуются пропиской, а не найденными боеголовками
показать весь комментарий
29.03.2021 16:50 Ответить
пшла нах, мр3ь
показать весь комментарий
29.03.2021 20:11 Ответить
Петух, на петушатню
показать весь комментарий
29.03.2021 20:52 Ответить
в статье написано о том, что предъявили задержанному оккупационные власти Крыма. Похоже у вас проблемы с восприятием информации или ватокацапизм головного мозга, беда...
показать весь комментарий
29.03.2021 18:02 Ответить
Супруга арестованного в Крыму украинского журналиста просит президента Владимира Зеленского помочь в его освобождении. "Не дайте мужу, отцу, брату сгинуть в застенках Кремля!" ©
БлаЗЕнь вже готує жорстку заяву. У своєму фірмовому стилі...

Затриманого в окупованому Криму українського журналіста Єсипенка 48 годин катували електричним струмом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7867
показать весь комментарий
29.03.2021 17:39 Ответить
Ничего страшного, там же наши люди. Понять и простить. И не забудьте пенсии им выплатить.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:59 Ответить
А какого хера он туда поперся? Теперь меняй его на какого нибудь убийцу.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:03 Ответить
3 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:15 Ответить
По-моему, Зеленский сейчас потерял интерес к политическим узникам Кремля.На них новых "видосиков" не наснимаешь. Да и времени нет. Зеленский все что-то в глазенках Путлера ищет...
показать весь комментарий
29.03.2021 21:23 Ответить
срочно в ответку пропытать элекротоком ********* кума с кумой
показать весь комментарий
29.03.2021 21:27 Ответить
Поки для "високодуховних європейців" дешевий газ буде важливішим за людські життя, то так все й буде продовжуватись. Головна європейська цінність - це гроші, а все інше - для лохів.
показать весь комментарий
29.03.2021 21:29 Ответить
Європейці яким боком до нашого примітивного буття? Ми самі собі обрали президента, депутатів і таким чином самі визначили власний шлях. Головна європейська цінність - це "живи сам і давай жити іншим". Звідси толерантність до проявів вибору "інших". Ми для них є "інші". Вони дійсно не розуміють як можна бути такими ірраціональними, ледачими і корумпованими як ми і нехтувати всіма наданими шансами на нормальне життя.
показать весь комментарий
30.03.2021 00:39 Ответить
Что мешает нашей стороне задерживать рос.граждан на выходе из самолёта, и рассказывать сколько при них было в карманах килотонн взрывчатки, с намёком на обмен? У нас типа война, типа зуб-за-зуб тактика должна быть, а мы щёку вторую подставляем, мир в чьих-то глазах высматриваем...
показать весь комментарий
30.03.2021 01:30 Ответить
РОССИЯ ВСЯ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ОГНЕМ !!!
показать весь комментарий
30.03.2021 06:42 Ответить
 
 