Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, - "слуга народа" Костин
Представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.
"Когда в ходе переговоров принимает участие человек, осуждённый в Украине за террористическую деятельность, это дискредитирует их и делает невозможным наше участие в таком формате. Мы попросили объявить перерыв, пока она не будет устранена … Наша позиция чёткая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет принимать участие террористка", - отметил парламентарий.
"Я надеюсь, что мы больше не увидим гражданку Пирогову на наших консультациях", - добавил он.
По словам Костина, он не знает, кем она приглашена и приглашена ли именно российской стороной.
"В ТКГ уже есть ряд приглашённых Россией от ОРДЛО, которые уже много лет присутствуют и участвуют в консультациях. Согласно регламенту, каждый раз, когда стороны производят какие-либо изменения в составе участников, то МИДы Украины и России направляют соответствующую ноту по дипломатическим каналам в ОБСЕ. Поскольку ОРДЛО не является государством, то не имеет и дипломатического пути, чтобы уведомить о составе своей делегации", - добавил нардеп.
"Мы получили информацию от модератора ОБСЕ о том, что в переговорах примут участие некоторые эксперты из ОРДЛО, там были их ФИО. Такой подход меняет сложившуюся практику. Потребовалось время, чтобы выяснить, почему применён такой подход. Леонид Кравчук написал официальное письмо ОБСЕ. В процессе мы получили информацию о том, что гражданка Украины Пирогова осуждена по террористической статье. Если мы не отреагируем, то завтра туда (в ТКГ. - Ред.) можно привести вообще кого угодно. С другой стороны, отнимается время, которое могло бы быть потрачено на обсуждение каких-то существенных вопросов. Естественно, есть возможность нас обвинить в том, что мы затягиваем процесс. Россия это понимает и играет в такую игру", - подытожил он.
Напомним, ранее Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.
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Мир вам да любовь.
А я, с такими скотами знаком, только по мясному ряду на Бессарабке.
у вас извращенный вкус
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