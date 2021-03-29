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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Костин (180)

Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, - "слуга народа" Костин

Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, -

Представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.

"Когда в ходе переговоров принимает участие человек, осуждённый в Украине за террористическую деятельность, это дискредитирует их и делает невозможным наше участие в таком формате. Мы попросили объявить перерыв, пока она не будет устранена … Наша позиция чёткая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет принимать участие террористка", - отметил парламентарий.

"Я надеюсь, что мы больше не увидим гражданку Пирогову на наших консультациях", - добавил он.

По словам Костина, он не знает, кем она приглашена и приглашена ли именно российской стороной.

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"В ТКГ уже есть ряд приглашённых Россией от ОРДЛО, которые уже много лет присутствуют и участвуют в консультациях. Согласно регламенту, каждый раз, когда стороны производят какие-либо изменения в составе участников, то МИДы Украины и России направляют соответствующую ноту по дипломатическим каналам в ОБСЕ. Поскольку ОРДЛО не является государством, то не имеет и дипломатического пути, чтобы уведомить о составе своей делегации", - добавил нардеп.

"Мы получили информацию от модератора ОБСЕ о том, что в переговорах примут участие некоторые эксперты из ОРДЛО, там были их ФИО. Такой подход меняет сложившуюся практику. Потребовалось время, чтобы выяснить, почему применён такой подход. Леонид Кравчук написал официальное письмо ОБСЕ. В процессе мы получили информацию о том, что гражданка Украины Пирогова осуждена по террористической статье. Если мы не отреагируем, то завтра туда (в ТКГ. - Ред.) можно привести вообще кого угодно. С другой стороны, отнимается время, которое могло бы быть потрачено на обсуждение каких-то существенных вопросов. Естественно, есть возможность нас обвинить в том, что мы затягиваем процесс. Россия это понимает и играет в такую игру", - подытожил он.

Напомним, ранее Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

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Топ комментарии
+12
Что это на фото за очкатая свинья на фоне флага Параши?
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29.03.2021 16:06
+11
клоуны устроили цирк в ТКГ, напихали туда всяких уродов, а теперь обиделись когда тоже самое сделали донецкие придурки))) характерная черта зеленокриворогих- тупость, и неспособность мыслить на шаг.
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29.03.2021 16:04
+7
Це руссіше швайне донбасского помета )
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29.03.2021 16:11
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клоуны устроили цирк в ТКГ, напихали туда всяких уродов, а теперь обиделись когда тоже самое сделали донецкие придурки))) характерная черта зеленокриворогих- тупость, и неспособность мыслить на шаг.
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29.03.2021 16:04 Ответить
З ким воює Україна?
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29.03.2021 16:19 Ответить
Саша. Україна захищається і відстоює свою територію та назалежність. може в тебе громадянська війна? може в тебе брат на брата? тоді ти ватний сепар...
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29.03.2021 19:21 Ответить
А там других нет.
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29.03.2021 16:05 Ответить
Что это на фото за очкатая свинья на фоне флага Параши?
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29.03.2021 16:06 Ответить
Це руссіше швайне донбасского помета )
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29.03.2021 16:11 Ответить
Красивая дама!
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29.03.2021 16:07 Ответить
Женитесь.

Мир вам да любовь.
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29.03.2021 16:12 Ответить
Познакомите? Организуете встречу?
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29.03.2021 16:15 Ответить
Обратитесь к Арестовичу, он вам в сваты и сводни подойдёт. По интелектуальному уровню.
А я, с такими скотами знаком, только по мясному ряду на Бессарабке.

Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1000
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29.03.2021 16:21 Ответить
С вашими доходами вы туда заходите понюхать как настоящие продукты пахнут?
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29.03.2021 16:29 Ответить
ета "дама" больше похожа на свинью !
у вас извращенный вкус
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29.03.2021 16:38 Ответить
Дело не в моем вкусе,а в вашем отсутствии иронии:

Иро́ния (от др.-греч. εἰρωνεία «притворство») - сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному смыслу; вид тропа: выражающее насмешку лукавое иносказание, когда в контексте речи слова употребляются в смысле, противоположном их буквальному значению. При этом обозначаемый с помощью иронии объект высмеивается, ставится под сомнение, сатирически разоблачается и отрицается под маской похвалы и одобрения:
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29.03.2021 16:42 Ответить
если дело обстоит так-тогда вибачаюсь
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29.03.2021 19:53 Ответить
то есть все остальные террористы вас устраивают?
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29.03.2021 16:08 Ответить
Homo donbassikus все грають в якусь справжню тіпа краіну яку навіть коханий Козлостан не визнав
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29.03.2021 16:10 Ответить
Это московия играет в «не сторона конфликта» и делает в этом успехи.
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29.03.2021 16:44 Ответить
террористка из Дырляндии достойный ответ Зеленскому с его выжившим из ума комуняцкой клячи Фокиным . Это при Пете было ТКГ а при Зеле стал "Цирк уродов"
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29.03.2021 16:10 Ответить
та да, мертвячук это достойный представитель ТКГ, не поспоришь.
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29.03.2021 16:23 Ответить
Опять за рыбу гроши? Петя искал варианты для обмена пленными и освобождения наших политзаключенных. Ошибся. Вот только никогда не отпускал убийц в обмен на наших пленных моряков, которых бы путлер и так сам отпустил. Пиратство - статья серьезная
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29.03.2021 16:37 Ответить
Зелю надо в москву или в донецк отправлять договариваться, а если говорить не о чем, то и пироговой достаточно.
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29.03.2021 16:12 Ответить
Вони там всі терористи і окупанти.
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29.03.2021 16:15 Ответить
Какая отвратительная рожа.
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29.03.2021 16:48 Ответить
после того,как фрицы жабоеды и оккупанты собираются обсуждать обострение на фронте без Украины минско- нормандский формат и разные там комисии можно спокойно послать куда подальше
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29.03.2021 17:32 Ответить
 
 