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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Денисова (996) Крым (26005)

Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию

Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людимила Денисова осудила приговор подконтрольного российской оккупационной власти так называемого "Севастопольского городского суда" гражданке Украины Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Денисовой в социальной сети "Фейсбук".

В частности Денисова подчеркнула, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми "судами" не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Галины Довгополой.

"Осуждаю незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями относительно украинцев на территории временно оккупированного Крыма. Призываю международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним", - резюмировала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ

Как сообщалось ранее, подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота Российской Федерации.

Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 1 году админнадзора после окончания срока заключения.
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Топ комментарии
+4
Европа уже положила на зеленую власть в Украине. Ни громких визитов, ни переговоров, ни рабочих встреч. Последний вменяемый визит в октябре прошлого года в Турцию. Из высоких гостей лишь президент Молдовы Санду заехала в гости по-соседски
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29.03.2021 16:22
+2
Проте кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!! На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!!)))
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29.03.2021 16:16
+2
Похоже, кацапне уже сажать некого.. на пенсионерок перешли.. это пипец!

Галина Довгопола, пенсионерка, 66 лет, проживала в поселке Кача..
Приговорена" за госизмену" к 12 годам колонии общего режима..
По данным ФСБ, Довгополова, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера: сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации..
Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 4439
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29.03.2021 16:18
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Если я не ошибаюсь то в новости про эту пенсионерку писали что она гражданка аквафрешии... Или она живет в Крыму с украинским паспортом? С каких пор Денисова решила защищать права людей у которых на паспорте двух главая курица?
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29.03.2021 16:13 Ответить
вот-вот, там люди злорадствовали, комменты потерли, кто-то может быть и бан получил, а потом она такая опа: с гражданки рф стала сразу гражданкой Украины... так новости подавать нельзя...
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29.03.2021 16:19 Ответить
Проте кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!! На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!!)))
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29.03.2021 16:16 Ответить
Похоже, кацапне уже сажать некого.. на пенсионерок перешли.. это пипец!

Галина Довгопола, пенсионерка, 66 лет, проживала в поселке Кача..
Приговорена" за госизмену" к 12 годам колонии общего режима..
По данным ФСБ, Довгополова, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера: сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации..
Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 4439
показать весь комментарий
29.03.2021 16:18 Ответить
Гражданка Д. по заданию украинской разведки собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, касающиеся сроков "действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время", сообщил суд.
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29.03.2021 16:22 Ответить
Европа уже положила на зеленую власть в Украине. Ни громких визитов, ни переговоров, ни рабочих встреч. Последний вменяемый визит в октябре прошлого года в Турцию. Из высоких гостей лишь президент Молдовы Санду заехала в гости по-соседски
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29.03.2021 16:22 Ответить
Проте в Україні ,громадянин Росіі стає народним депутатом Верховної зРади !!!)))
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29.03.2021 16:23 Ответить
Чисто по человечески жаль,старенькая она уже.
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29.03.2021 16:33 Ответить
Предупреждение пенсионерам, чтобы не "жалели об Украине".
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29.03.2021 16:58 Ответить
одно радует-есть и среди пенсионеров патриоты.
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29.03.2021 19:56 Ответить
 
 