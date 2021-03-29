Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людимила Денисова осудила приговор подконтрольного российской оккупационной власти так называемого "Севастопольского городского суда" гражданке Украины Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Денисовой в социальной сети "Фейсбук".

В частности Денисова подчеркнула, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми "судами" не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Галины Довгополой.

"Осуждаю незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями относительно украинцев на территории временно оккупированного Крыма. Призываю международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним", - резюмировала Денисова.

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Как сообщалось ранее, подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота Российской Федерации.

Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 1 году админнадзора после окончания срока заключения.